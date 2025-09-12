Новини
"Маркет ЛИНКС", ако изборите бяха днес: Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС; ИТН и АПС не биха влезли в НС

"Маркет ЛИНКС", ако изборите бяха днес: Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС; ИТН и АПС не биха влезли в НС

12 Септември, 2025 10:16

Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев

"Маркет ЛИНКС", ако изборите бяха днес: Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС; ИТН и АПС не биха влезли в НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При едни евентуални избори днес в парламента биха влезли 7 политически сили, а две от формациите в сегашното народно събрание биха изпаднали. Това показват данните от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет ЛИНКС", проведено сред 1004 лица над 18 г. в страната в периода 22 - 30 март 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според представените данни:

Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС с подкрепата на 22,8% от заявилите, че ще гласуват.

ПП-ДБ са с подкрепа от 13,3%

"ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски е с 12,6%.

Четвърти са "Възраждане" с 9,7% сред заявилите, че ще гласуват

Пети са БСП - с 5%.

Следват МЕЧ на Радостин Василев (4,2%) и "Величие" на Ивелин Михайлов (4,1%).

"Има такъв народ" и "Алианс за права и свободи", която в четвъртък обяви, че ще стане партия, остават под чертата. За партията на Слави Трифонов биха гласували около 3%, а за АПС - 0,5%.

16,8% не са решили за кого биха гласували, а 5,5% заявяват, че ще гласуват за друга партия.

Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев.

Социологът от агенцията Добромир Живков коментира пред bTV, че част от този спад в одобрението идва от традиционното деполитизиране покрай летния сезон. От друга страна обаче влияе това, че правителството не изглежда да управлява самостоятелно държавата.

Симпатизантите на ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие" са сред тези, които имат най-силно неодобрение за работата и на парламента, и на съдебната система.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ха ха ха

    62 4 Отговор
    Без да чета знам, че калинките плащат яко за тези “проучвания”.

    Коментиран от #33, #81

    10:21 12.09.2025

  • 2 ккк

    38 5 Отговор
    то и БСП и Ивелинчо може и да не влязът

    10:21 12.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не разбирам

    59 0 Отговор
    Проучването е от средата на март, а журналята слагат гръмкото, НО подвеждащо заглавие “ ако изборите бяха ДНЕС..” Другари, днес е 12-ти СЕПТЕМВРИ. Сверете си часовниците!

    10:23 12.09.2025

  • 5 Нещо неясно?

    42 1 Отговор
    Силата на пропагандата подплатена в зелено е на високо ниво. Който поръчва музиката, той плаща.

    10:23 12.09.2025

  • 6 1488

    25 0 Отговор
    абе бе зная за туй ама
    аз тука от два месеца не мога да се избаня, ходя мрьсен и жаден и гладен с едни 349 евро, лягам по светло да не усещам как ми стърже стомаха, а някой премиери откраднаха водата на половин българия за да строят хотел с водопади за 9 млн от моите даньци

    Коментиран от #20

    10:25 12.09.2025

  • 7 Нема лабаво

    33 3 Отговор
    Всички анкети и проучвания са предварително нагласени за определени партии. Ту тууу и Шиши се грижат за това.

    10:26 12.09.2025

  • 8 Реалност

    23 11 Отговор
    20% избирателна активност, освен ако Радев не си направи партия, тогава ще е над 50% с категорична изборна победа за Радев

    Коментиран от #14, #37, #84

    10:26 12.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хахаха

    28 0 Отговор
    "проведено сред 1004 лица над 18 г. в страната в периода 22 - 30 март 2025 г."
    Нещо от новото полугодие нямате ли:)

    10:31 12.09.2025

  • 11 Това е при 30 % гласуващи !

    14 0 Отговор
    Това е при 30 % гласуващи !

    А какво би станало ?

    При 50 или повече %-та Гласували ?

    Коментиран от #18, #23

    10:32 12.09.2025

  • 12 Жбръц

    22 2 Отговор
    Егати перманентната стъкмистика! Попитали хиляда души и категорично ни убеждават,че ГЕРБ винаги е първа.Хайде бе! Хиляда човека са мерило,какво мислят и биха решили 3 ,5 милиона избиратели.Тези от десетилетия ни вземат за канарчета.Как така ,нито веднъж, откакто съществуват тези " стъкмисти" не ме спряха в града,да ме наберат на случаен принцип по телефона.Познавам стотици хора,приятели и техни близки семейства.До сега,ни един не е споделил,че бил допитван,за каквито и да е избори.Убеден съм, че и хилядите форумци,ще го потвърдят.Пълна димка.Готвят поредна сглобка, ясен признак е,че патерицата им- бесепе,ще" постигне" над 5%!? Алоо,къде ни търсите? тошето ,зафирчо и доганя заминават в контейнера за политически отпадъци.Завинаги! Обикновените хора никога няма да им простят проваления Референдум,и подкрепата им за еврозоната.А догодина, когато ги нападне мизерията,ще им бъдат още по бесни!

    10:32 12.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Маркет Линкс са получили 10 млн от ГЕРБ.Има документи в интернет.

    Коментиран от #83

    10:33 12.09.2025

  • 14 Зависи от Платформата му !

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    Зависи от Платформата му !

    Ако Въобще направи Такъв Опит !

    10:34 12.09.2025

  • 15 Делю Хайдутин

    19 0 Отговор
    Ало!Анкетата е от март месец?

    10:34 12.09.2025

  • 16 Първо

    14 2 Отговор
    Тутко тиквите ще са далеч от 20%и с купения лилав вот и без него щог ше го разделят с ново магнитно начало
    Второ освен чалгарите и комунягите ще са около и под 4% а другите ще са с доста по добри резултати от показаните пак стъкмистика

    Коментиран от #87

    10:34 12.09.2025

  • 17 Ура,,Ура

    11 2 Отговор
    Това е положението, ако е вярно. ОчевАдно българите искат да са бедни и все на последно място по всичко. Такива сме си и да не се оплакваме. Заслужаваме си съдбата.

    10:37 12.09.2025

  • 18 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това е при 30 % гласуващи !":

    А какво би станало при 15% и по-малко?

    10:37 12.09.2025

  • 19 Е да ама

    11 0 Отговор
    изборите не са днес Така че стига лаяхте. Като сте си гласували за разни смешници, сега ще им гледате сеира.

    10:37 12.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Минувач

    9 1 Отговор
    Както обикновено, от Възраждане вземат поне 7-8% от реалните, а на Пеевски дават толкова отгоре.

    10:38 12.09.2025

  • 22 БОКО 1 ви

    4 4 Отговор
    Само аз ще ви оправя

    10:41 12.09.2025

  • 23 Същото

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Това е при 30 % гласуващи !":

    Защо мислиш че допълнителните 20% (които сега не гласуват) биха иначе гласували за твоята любима партия? Може пък Бойко да дръпне още повече а Възраждане да падне под чертата

    Коментиран от #40

    10:41 12.09.2025

  • 24 Мнение

    16 3 Отговор
    Глупости, в Плевен, Русе и Варна ГЕРББ няма да вземат един глас. Уверен съм, че преди изборите престъпници от ЦИК ще пишат показания за умрелите, които е трябвало да гласуват, а те видиш ли, не могли да гласуват, защото били умрели. ГЕРБ е тумор и в полезен само за метастазите си, за България е животозастрашаващ

    Коментиран от #35

    10:41 12.09.2025

  • 25 Питам само?!

    14 0 Отговор
    Кои са тия де.би.ли, които гласувят за партията на Слави Трифонов?!

    Коментиран от #31

    10:42 12.09.2025

  • 26 Как съм се заблудил

    14 1 Отговор
    То било март месец, а аз мислех, че сме септември ! 😀 Е, нЕма такова падение и такава пропагандо ! Гьобелс, трева да пасе !
    Ама явно и Народ вече нЕма, има про.Зт електорат ! 😀

    10:42 12.09.2025

  • 27 Костадинов

    4 12 Отговор
    Гласувай те за мен ,аз ще ви направя 16 десета республика

    10:42 12.09.2025

  • 28 Това са предизборни манипулации

    9 2 Отговор
    Защото избори ще има помнете ми думата. комунистите чалгаджиите меч и величие както и апс няма да влязат. Визраждане ПП и ДБ и ДПС са по равно малко след Герб но това по горе зависи кой го плаща най вече.

    10:42 12.09.2025

  • 29 Хаха

    10 1 Отговор
    Има ли още идиоти който да гласуват за ГРОБ и Пълните идиоти с Продай България?
    А как беше машинки, бюлетинки! То Желязко Водопада има опит с Костинброд!
    Тояги трябва иначе няма отърване от боклука

    10:43 12.09.2025

  • 30 Някой

    11 2 Отговор
    БСП предаде лева който защитаваше. Всичките предадоха народа, демокрацията и конституцията за референдума. От преди предвиждах БСП да е в рамките на 4-6%. ИТН също защото предаде идеята за референдумите. И по традиция всеки коалирал се с ГЕРБ рухва. Това е като самоубийство.
    Отделно всички останали проблеми:
    1. Пожари;
    2. Хора без вода;
    3. Колония на запада без собствено мнение;
    4. Водене към война;
    5. Дефицит;
    6. Взети нови дългове от някъде 17-18 милиарда лева;
    7. Инфлация и как поскъпнаха стоки дори последните 1-2 месеца разни с 20%.
    Кое всъщност е наред в държавата?

    10:43 12.09.2025

  • 31 Същите

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "Питам само?!":

    Които гласуват за копейкин радостин и ивелин ,а и за другите

    10:44 12.09.2025

  • 32 Прозорец на Овертон

    12 0 Отговор
    Питат ме какво значи. Ето това значи че от далеко започват да манипулират хората как да гласуват така че една и съща партия да управлява цял човешки живот въпреки неуспехите проблемите далаверите и т.н.

    10:45 12.09.2025

  • 33 И аз като

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Теб си мислех, че ГЕРБ са с платени гласове в парламента, но истината е, че освен твърдия си електорат имат и страшно много народ, който им симпатизира. Надценяваш умствените възможности на народа ни за съжаление. Политиците са отражение на народа. Не забравяй лафа за 80те процента на Иво Христов

    10:46 12.09.2025

  • 34 Ако гласуват 50 и повече процента от хор

    12 0 Отговор
    Ако гласуват 50 и повече процента !

    От хората имащи право на Глас !

    Дали ГЕРБ и ДПС-НН !

    Ще могат да си Купят Достатъчно Гласове ?

    Коментиран от #38, #46

    10:49 12.09.2025

  • 35 Те ги фалшифицират

    13 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    Не видя ли предния път какво надписване беше особено за управляващите партии от коалиция новото начало.

    10:49 12.09.2025

  • 36 Кривоверен алкаш

    7 4 Отговор
    Трябва да го признаем това,,,,последните години са винаги на първо място ,,,,факт.Имат твърд електорат от 24....25 процента който е константа...другите се лутат насам натам....

    10:51 12.09.2025

  • 37 Едва ли

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    Мога да се хвана на бас,че партия на Президента няма шанс.Нямат нужните структури,той няма харизма,неговите служебни министри ни издънка с Боташ,а и най-важното,ще трябва да дели радикално негативно мислещи с Възраждане,МЕЧ и Величие,които вече си имат твърд електорат.Е...според теб,какви са шансовете му?

    Коментиран от #39, #80

    10:51 12.09.2025

  • 38 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ако гласуват 50 и повече процента от хор":

    Искаш следващ Кирчо ли? В добавка с вот на доверие в избирателната система?

    Коментиран от #44

    10:51 12.09.2025

  • 39 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Едва ли":

    А президентът някога казвал ли е каквото и да е за собствена партия? Или си разтягаме едни локуми?

    Коментиран от #51

    10:52 12.09.2025

  • 40 Нали твърдите че Възраждане били протеже

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Същото":

    на Герб пък сега други прогнози правиш.

    Коментиран от #50, #55

    10:55 12.09.2025

  • 41 Соросоиди

    6 1 Отговор
    Защо лъжете хората! Тиквата няма да има и 10 %.

    Коментиран от #89

    10:56 12.09.2025

  • 42 Хмм

    6 1 Отговор
    кукувците са по-алчни от всички останали взети заедно, заради тях се тегли огромния заем от 19 млрд., заради тях се приема еврото, защото всички знаят няма ли пари свалят правителството, истинско падение, на два пъти излиза трифонов с категорични изявления за случая в Русе, първия че било посегателство върху институциите и да се засили полицейщината, втория да защитава хора които произволно спират кола защото им се сторило че карат бързо ама не са сигурни, удрят един от шофьорите, 6-годишни свидетели посред нощ, така и не се разбра кога се е случило, в полунощ отивал на фитнес, после след полунощ със семейството си, след това в 5 часа, случаят не е регистриран, няма взети проби, а жената на шефа хвърля домати като на митинг, самият борисов каза битов инцидент, умира от страх трифонов че Борисов ще свали правителството и край на комфорта, а как добре се загладиха всички, срам!

    Коментиран от #68

    10:57 12.09.2025

  • 43 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    А ако излязат 80% да гласуват коя ще е първа политическа сила?

    10:58 12.09.2025

  • 44 Даа...

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "провинциалист":

    Между Кирчо и мyтpите борисов и пеевски, избирам Кирчо. 100 пъти по добър избор е от доказания мега корупционер делян Магнитски и неговата булка бойко Тиквоний.

    10:58 12.09.2025

  • 45 Нали твърдите че възраждане били протеже

    4 1 Отговор
    на Герб пък сега други прогнози правиш.

    10:59 12.09.2025

  • 46 Да ти кажа

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Ако гласуват 50 и повече процента от хор":

    Стига с тази мантра "купуване на гласове" Има и други причини да гласуваме за ГЕРБ. Аз лично,съм доволна,че в неделя ще ми пуснат магистрала "Европа",а Борисов обеща да оправи пътя Сливница -Брезник,и макар да се забави доста,пътят е факт.Сега,една жена вчера дъднеше, че Борисов не можел да прости на софиянци за Терзиев .Ами как да прости,като САНИРАНЕТО в София ЗАЦИКЛИ.Вярвам на Борисов,а ППса доказали,че само могат да "КЛАТЯТ ЛОДКАТА" на властта.

    Коментиран от #56

    11:01 12.09.2025

  • 47 Олеле

    5 1 Отговор
    МАНИПУЛАТОРИ И СЛУГИ

    11:02 12.09.2025

  • 48 Как

    4 1 Отговор
    Чалгаджиите няма да липсват на никого.Ще се отървем от това недоразумение Тошко!

    11:02 12.09.2025

  • 49 Анкетата е от март месец

    5 0 Отговор
    Пише го в текста.

    11:02 12.09.2025

  • 50 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Нали твърдите че Възраждане били протеже":

    Не са протежета, те са си създадени и са патерица на ГЕРБ. Създаде ги Красен Кралев с пари от шкафчето на бойче. Това са фактите.

    Коментиран от #64

    11:02 12.09.2025

  • 51 Едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "провинциалист":

    Можем да "четем между редовете".Най-малкото,държи се като партиен лидер.Пък нашето мнение е горе долу като "дупка в морето".

    11:04 12.09.2025

  • 52 Точен

    4 6 Отговор
    Освен за ВЪЗРАЖДАНЕ не виждам за кого да гласувам, те са единствената българска партия, която не предаде идеите си и избирателите си.

    Коментиран от #60, #65, #72

    11:04 12.09.2025

  • 53 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Това проучване е пълна порнография. Как е възможно партии на негодниците и крадците отново да са на първите три места? Те съсипаха, запалиха и ликвидираха България. Единствено могат да се похвалят с хотел Хаяши на Росен Желязков, който ще остави и София без вода.

    11:04 12.09.2025

  • 54 К.К

    4 0 Отговор
    Агенцийката, вие явно в последните месеци, не сте живели в България. Явно нямате нищо общо със социологията и нищо не разбирате от тази наука. Разбирам, че яко ви се плаща, но айде вече да бъдем малко по- обективни. Упражнението : черното е бало, а бялото е черно вече не върви. Стига лъжи, стига манипулации, хората не са толкова глупави, за каквито ги мислите.

    Коментиран от #57

    11:04 12.09.2025

  • 55 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Нали твърдите че Възраждане били протеже":

    на Възраждане им е добре така, вечна опозиция, като ги позабравим правят един хубав протест, приятен за окото и на място - български знамена, принудиха лайен да каца в задния двор на завода в Сопот, унижение безкрай, навремето след техния протест премиерът петков отмени зеления сертификат, смъртността от ковид падна 5 пъти за един ден, също и заразените, какво би правил извън парламента, учител по история, същото е и със Зафиров и той послушен, според КС с надписани гласове са влезли в парламента, пак ще влязат макар и на ръба, защото слушкат, екскурзийки, депутатски заплатки, имунитет

    11:05 12.09.2025

  • 56 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Да ти кажа":

    "Аз съм npocт и вие сте npocти, затова се разбираме"

    Коментиран от #75

    11:05 12.09.2025

  • 57 Анкетата е от март месец

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "К.К":

    Пише го в текста по горе.

    11:06 12.09.2025

  • 58 ПОРЕДЕН ПЪТ

    3 1 Отговор
    БУЦИ ПАК ЧЕРПИ ОТ ШКАФЧЕТО СОЦИОЛОГИЯТА И ТЕ ТАКА СТЪКМИХА НЕЩАТА

    11:06 12.09.2025

  • 59 Вълк единак

    4 0 Отговор
    "Маркет ЛИНКС" или "Пеевски ЛИНКС"

    11:07 12.09.2025

  • 60 Посмали мaнro !

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Точен":

    "Българска" партия, водена от варненски MAHгал, обслужваща интересите на московията ... 🤣🤣🤣🤣

    11:08 12.09.2025

  • 61 МВР служител

    4 3 Отговор
    Само да ви кажа, че ако "изборите бяха днес" , завчера щеше да е арестуван руския агент и контрабандист Методиев Борисов и чак когато е в следствието ще има избори. Обещано е г-н Пеевски, накиснат пред американци, британци и араби от Борисов. Сега го е накиснал и пред Ердоган.

    Коментиран от #70, #91

    11:08 12.09.2025

  • 62 Да бе

    3 0 Отговор
    тази агенция навремето "прогнозира" балотаж между Цачева и Каракачанов

    11:09 12.09.2025

  • 63 Анкетата е от март месец

    2 0 Отговор
    Пише го в текста по горе.

    11:09 12.09.2025

  • 64 А пък

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Всички се създават от ДС,нито една нормална партия не може да пробие ,за да има промяна към добро трябват не популярни мерки,които народа не иска

    11:09 12.09.2025

  • 65 Ами да!!

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Точен":

    Да си от Изграждане значи са м/а/нгасар русофил.

    11:10 12.09.2025

  • 66 За съжаление

    0 0 Отговор
    Няма друг ,имате Боко

    11:11 12.09.2025

  • 67 Стойко

    4 0 Отговор
    Какви 3% за чалгаря? Няма и 1 за субсидия! Червените какви 5%? Под 3 са! Линкса е герберастка платена агенция!

    Коментиран от #69

    11:11 12.09.2025

  • 68 Виж сега

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хмм":

    Живяла съм доста,но такава агресия в млади хора не съм виждала.На моите деца и внуци казвам,да не правят забележки и да не се намесват да помагат,защото не се знае кой на какви субстанции е и ще си го отнесат те.В случая ---нямаше да има гласност,ако нямаше ТЕЖКО ПОСТРАДАЛ.Какво неясно има?! На клипа се вижда,че РИТАТ СЪС ЗЛОБА ПАДНАЛ ЧОВЕК.

    Коментиран от #79

    11:13 12.09.2025

  • 69 Ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Стойко":

    според КС по случая с Величие, БСП са на трето място по надписани гласове, така ще влязат, освен това са удобни защото не са толкова алчни като кукувците

    11:13 12.09.2025

  • 70 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "МВР служител":

    Слушал си Бареков.Вярваш ли му?!

    11:16 12.09.2025

  • 71 Гост

    1 1 Отговор
    Тия от маркет лижа много мразят славчо. Когато другите дават 6, те даваха 3%.

    11:16 12.09.2025

  • 72 Как

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Точен":

    Да видиш като не излизаш от маалата,знаеш ли колко партии е сменил Костадинов ,всички негови лакардии са за денги

    11:16 12.09.2025

  • 73 хъхъ

    0 0 Отговор
    Радев 55%,ако и с мушикациите и измамите на шиши и тиквун

    11:19 12.09.2025

  • 74 Някой

    1 0 Отговор
    Хайде не ни лъжете с това ПП, знаем че е изкуствено завишено, за да не си личи колко ще манипулирате изборите!

    11:21 12.09.2025

  • 75 Да,така е

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Буда-орденонососеца за заслуги към Путин":

    Проста съм и съм егоистка.Искам нещо полезно да се случва в България. Пък докато вие умните се наумувате"лудите успяват да се налудуват",в своя полза,не във ваша.

    11:21 12.09.2025

  • 76 един

    0 0 Отговор
    Напомнят/срещу подобаващо заплащане де/ ни от време на време мафиотските слуги,да не би евентуално да сме забравили класирането,след всички избори досега и за в бъдеще...!

    11:22 12.09.2025

  • 77 1111

    2 0 Отговор
    "Маркет ЛИНКС", ако изборите бяха днес:"
    "проведено сред 1004 лица над 18 г. в страната в периода 22 - 30 март 2025 г."

    Аве, пийте ги тия хапчета ве, глътнете ги!

    11:22 12.09.2025

  • 78 Социолог

    2 1 Отговор
    Сложете плюс за Величие, сложете минус за Възраждане

    11:22 12.09.2025

  • 79 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Виж сега":

    имам предвид издънките на полицията като институция, защо не е регистриран случаят, защо не са взети проби от шефа на полицията, а свидетели 6-годишни деца, в САЩ биха ги лишили от родителски права, деца в полунощ по улиците или в заведение с консумация на алкохол, ако се връщат от заведение, версиите фитнес в полунощ, после по-късно

    11:23 12.09.2025

  • 80 Исторически парк

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Едва ли":

    Радев убива боко 😏

    11:24 12.09.2025

  • 81 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    1 А ВИЕ КАТО КАКЪВ СЕ СМЯТАТЕ

    11:25 12.09.2025

  • 82 Размишления

    0 2 Отговор
    Май единствения начин е да не се гласува защото се фалшифицира всичко и избори и социлогически проучвания поне да се вижда че тия нищожества са нелегетимни и не са избрани от българския народ а са назначени от колективния запад плюс някой друг предател между нас който е евроатлантик или капиталист.

    Коментиран от #90

    11:25 12.09.2025

  • 83 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    ЗА ВАШИТЕ ЛЪЖИ НЕ НОСИГЕ ЛИ ОТГОВОРНОСТ А ВИЕ КОЛКО ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ДА ЛЪЖЕТЕ ПО САЙТОВЕТЕ

    11:26 12.09.2025

  • 84 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    КОЙ Е РАДЕВ ЧЕ ЩЕ ВЗЕМА 50 %АКТИВНОСТ ХАХАХАХАХА

    11:27 12.09.2025

  • 85 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ZEЛЕНИЯ.МИРИZЛИВ ЧОРАП .................. НЯМА ДА СЕ ЯВИ НА НИКАКВИ ИZБОРИ , ЗАЩОТО ИЗБОРИ НЯМА ДА ИМА ...................... ТОЙ МЪЛЧИ , ЗА ДА СИ ПРИДАВА ВАЖНОСТ И СИЛА ................. ФАКТ ! ................ ЗАЩО "МАРКЕТ ЛИНКС" НЕ ДАДЕ РЕЙТИНГА НА ПОЛИТИЦИТЕ ? ? ? ................. ЗА ДА ВИДИМ С КОЛКО % СЕ Е "ПОВИШИЛ" РЕЙТИНГА НА ЧОРАПА ....................

    11:27 12.09.2025

  • 86 айде бе

    1 2 Отговор
    никога не е имало проучване в което първа сила да не е герб!!! сигурно проучвате винаги в циганските квартали…

    Коментиран от #88

    11:29 12.09.2025

  • 87 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Първо":

    ДРУГИТЕ КОИ СА САБОТЬОРИ ПРОПУТИНСКИ ИЗМАМНИЦИ НАЗНАЧЕНИ С РАДЕВОТО КС И НА ПРОКОПИ ИРИ ДЕПИБЕИТЕ НА ДОГАН ХАХАХАХА ТЕЗИ ЛИ ТЕ ОСВЕН ДА ЛЪЖАТ ДА ЛЪЖАТ ДА САБОТИРАТ ДА ПРИБИРАТ НЕЩО ДРУГО ПОЛЕЗНО ЗА БЪЛГАРИЯ КЪДЕ Е

    11:30 12.09.2025

  • 88 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "айде бе":

    ЦИГАНСКИ КВАРТАЛИ ЛИ А САБОТЬОРИТЕ КАКВИ СА КИРО НЕ ХОДИ ЛИ РАП УЧИЛИЩЕ ДА СЪЗДАВА В СЪЩИТЕ КВАРТАЛИ ЗАБРАВЯШ ТОВА

    11:32 12.09.2025

  • 89 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Соросоиди":

    ТИКВАТА И ПЕЕВСКИ СЪБИРАТ 1 МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ А ВИЕ КАКВО

    11:33 12.09.2025

  • 90 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Размишления":

    НИЩОЖЕСТВА НЕЛИГИТИМНИ КОИ СА ЗАБРАВЯШ ОНЕЗИ НАЗНАЧЕНИТЕ С АЛА БАЛАТА ЗАБРАВЯШ ОНЕЗИ ПРЕВЪРНАЛИ ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС ЗАБРАВЯШ ОНЕЗИ ИЗМАМНИЦИТЕ НАЗНАЧЕНИ С ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ЗАБРАВЯШ

    11:35 12.09.2025

  • 91 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "МВР служител":

    ТИКВАТА И ПЕЕВСКИ СЪБИРАТ 1 МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ А ВИЕ КАКВО

    11:36 12.09.2025

