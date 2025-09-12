"Маркет ЛИНКС", ако изборите бяха днес: Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС; ИТН и АПС не биха влезли в НС

При едни евентуални избори днес в парламента биха влезли 7 политически сили, а две от формациите в сегашното народно събрание биха изпаднали. Това показват данните от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет ЛИНКС", проведено сред 1004 лица над 18 г. в страната в периода 22 - 30 март 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.
Според представените данни:
Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС с подкрепата на 22,8% от заявилите, че ще гласуват.
ПП-ДБ са с подкрепа от 13,3%
"ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски е с 12,6%.
Четвърти са "Възраждане" с 9,7% сред заявилите, че ще гласуват
Пети са БСП - с 5%.
Следват МЕЧ на Радостин Василев (4,2%) и "Величие" на Ивелин Михайлов (4,1%).
"Има такъв народ" и "Алианс за права и свободи", която в четвъртък обяви, че ще стане партия, остават под чертата. За партията на Слави Трифонов биха гласували около 3%, а за АПС - 0,5%.
16,8% не са решили за кого биха гласували, а 5,5% заявяват, че ще гласуват за друга партия.
Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев.
Социологът от агенцията Добромир Живков коментира пред bTV, че част от този спад в одобрението идва от традиционното деполитизиране покрай летния сезон. От друга страна обаче влияе това, че правителството не изглежда да управлява самостоятелно държавата.
Симпатизантите на ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие" са сред тези, които имат най-силно неодобрение за работата и на парламента, и на съдебната система.
