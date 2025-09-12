Митов към Лена Бориславова: Вие си живеете във фейсбук, там ще си останете

Работата по издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов продължава. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол.
„Органите на реда са си свършили работата, проведени са незабавни действия. Васил Михайлов е обявен за общодържавно издирване и съм оптимист, че ще си получи заслуженото“, каза Митов.
От 2022 г. полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайлов. На 11 април т.г. той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления.
Въпреки това на 12 юни бе подаден нов сигнал за побой, след който прокуратурата отново обяви младия мъж за издирване.
По думите на министъра полицията използва всички налични ресурси за противодействие на престъпността и работи активно по случая.
"Вие си живеете във фейсбук, там ще си останете като гледам, нямате никаква връзка с действителността". Този коментар отправи към депутатката от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова вътрешният министър Даниел Митов.
Повод за реакцията му бе атака от депутатката, която преди да отправи въпрос по парламентарния контрол реши да го смъмри за онлайн поведението му.
По-рано днес от ПП-ДБ се възмутиха, че фейсбук призив на депутата от ГЕРБ Любен Дилов държавата да бие хората, които я плюят, е харесан и от вътрешния министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данка
Коментиран от #4
13:24 12.09.2025
2 Ех......
Коментиран от #31
13:25 12.09.2025
3 Сю реализъм
13:26 12.09.2025
4 А сега де?!
До коментар #1 от "Данка":И Дани Митов и дамата посещават едно и също дамско ателие за разкрасяване. Еднакво са гримирани и лакирани и двамата.
Коментиран от #10
13:27 12.09.2025
5 Покрай
13:28 12.09.2025
6 Къдравата сю
13:28 12.09.2025
7 Мдаа
А защо не е бил в затвора щом е получил присъда април?
Коментиран от #19
13:31 12.09.2025
8 Къдравата СЮ
Коментиран от #13
13:32 12.09.2025
9 Казуар
13:33 12.09.2025
10 Беше
До коментар #4 от "А сега де?!":му се пооголило кубето , гледам сега му посадили къдрици за хубост , не знам от кои части на тялото !
Коментиран от #25
13:33 12.09.2025
11 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
Коментиран от #17, #22
13:34 12.09.2025
12 Наглост ГЕРБерастка
Коментиран от #32
13:34 12.09.2025
13 Промяна
До коментар #8 от "Къдравата СЮ":ОСТАВКА НА ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ ПО САЙТОВЕТЕ ОСТАВКА
13:34 12.09.2025
14 Някой
И от министерството, и от парламента, и от политиката. Първо предател си, предаде избирателите си, второ доста дълго се задържа в политиката без нищо смислено да направиш за тези, които са гласували за теб. Ти си в политиката 4 пъти по-дълго време отколкот е Лена. Беше в ДСБ, после в партията на Кунева, сега си в ГЕРБ ...
Отивай в частния сектор да работиш да те видим колко си кадърен и каква заплата ще заработваш в частния сектор.
13:35 12.09.2025
15 Грешка бре г-н Митов
13:35 12.09.2025
16 Жалки продажни гербеpacти
13:36 12.09.2025
17 Читав
До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":и с достойнство , никога няма да работи с престъпници за престъпления и да пълни пеликанска гуша и тези на вкаралите го в шайката дяволска !
13:37 12.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Весело
До коментар #7 от "Мдаа":За прокуроския син от Перник ли става дула, дето МВР не може да го открие и вкара в затвора.
Митов къде е прокуроския син, МВР сте много некадърни щом още е на свобода. Или не е само некадърност, ами има и корупция и шуробаджанащина...
Коментиран от #30
13:38 12.09.2025
20 Бежко
да не стане както с кирето - прегърнаха се,сглобиха се , или там каквото направиха с герб/дпс - и хоп кирчо е невинен.
Нищо че е излъгал за двойното гражданство!
Та , какво става Митов, ще я опандизите ли таз г-жа???
Коментиран от #29
13:39 12.09.2025
21 78291
13:39 12.09.2025
22 Весело
До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":ГЕРБ на 95% е съставено от некадърници, останалите 5% са продажници, нагаждачи и предатели.
13:42 12.09.2025
23 Мата Хари
13:42 12.09.2025
24 Мата Хари
13:43 12.09.2025
25 Прав си!
До коментар #10 от "Беше":Но в него всичко е задни части.
13:43 12.09.2025
26 Шопо
Оставка !
13:43 12.09.2025
27 Факт
Коментиран от #33
13:45 12.09.2025
28 !!!?
Коментиран от #34
13:45 12.09.2025
29 Някой
До коментар #20 от "Бежко":Абе вземете се обарзовйте поне малко, кое е задължение на МВР министъра и кое е задължение на съда. Не му е работа на МВР министъра да раздава присъди. Работата му е, да събира доказателства да ги предава на прокуратурата или на съда, да издири хората, за които има издадени присъди и не са в затвора, да ги предаде на съдебната система към която са затворите. Съдебната система е тази, която се занимава с издаването на присъди и със затворите и наказанията.
Коментиран от #50
13:47 12.09.2025
30 Мдаа
До коментар #19 от "Весело":Даже и полицай беше бил, а с цялата строгост на закона за 8 престъпления му дали 4 години затвор. Всичко в България е една голяма пародия.
13:48 12.09.2025
31 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Ех......":МВР е организирана престъпна група
Оставка на министъра и цялото правителство.
13:50 12.09.2025
32 Промяна
До коментар #12 от "Наглост ГЕРБерастка":ФАКТИ БГ НАПИСАНОТО ОТ ВАС НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА
13:51 12.09.2025
33 Весело
До коментар #27 от "Факт":Много грешите, Бойко Борисов възпитаника на милиционерското училище е петореен агент на СИК, на Вашингтон, на Брюксел, на султан Ердоган и най-вече на МАсква. Бойко единствено става за доносник, за нищо друго не става.
ПП с доносник-преддатели като Бойко, никога повече не трябва да се захваща.
13:52 12.09.2025
34 1357
До коментар #28 от "!!!?":🐷 е на заколение до нова година скоро изобщо няма да го виждаш
13:52 12.09.2025
35 Министър Митов е Позор!!
Коментиран от #99
13:53 12.09.2025
36 Реалист
Коментиран от #42, #52
13:54 12.09.2025
37 Браво, г-жо Бориславова!!!
Коментиран от #46
13:54 12.09.2025
38 Митов, не се излагай човек!!
Коментиран от #60
13:55 12.09.2025
39 Възмутен от Даниел Митжв
13:56 12.09.2025
40 адаша
13:56 12.09.2025
41 Питам само?!
13:58 12.09.2025
42 Промяна
До коментар #36 от "Реалист":ВЪВ ФРАНЦИЯ БИЯТ В ГЕРМАНИЯ БИЯТ НЕ Е РИ ВРЕМЕ И ТУК ПОЛИЦАИТЕ ДА БИЯТ И ТО ТАКИВА БЕЗДЕЛНИЦИ ПЛАТЕНИ ВИКАЧИ КОИТО ПОСТОЯННО ПРИТЕСНЯВАТ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ТЕЗИ РЕД ПРАВИЛА ЗАКОНИ ВИЖДАМ ЧЕ НЯМА
13:58 12.09.2025
43 Митов е некомпетентен!
Коментиран от #56
13:58 12.09.2025
44 Весело
13:58 12.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Промяна
До коментар #37 от "Браво, г-жо Бориславова!!!":МОРАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ТАЗИ ГОСПОЖА ЩО ЗА МОРАЛЕН ЧОВЕК СИ ХАХАХАХАХАХА
14:00 12.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Уф,Къдравата Сю
Коментиран от #64
14:00 12.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бежко
До коментар #29 от "Някой":Кире ,ти ли си бе?
Извинявай, не те познах!
Здрав да си!
14:02 12.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Промяна
До коментар #36 от "Реалист":НАСИЛИЕ ХАХАХАХА КОЙ ТЕРОРИЗИРА ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ СЪС СВОИТЕ ИЗМИСЛЕНИ ПРАТЕНИ ПРОТЕСТИ КОЙ ЗАЩИТАВА ЕДНИ ХЛАПЕТА БИЯЧИ ЖЕСТОКИ КОЙ ЛЪЖЕ ПО ТЕЛЕВИЗИИ САЙТОВЕ ПОСТОЯННО ТОВА Е ТЕРОР АЗ КЪДЕ ДА ОТИДА ДА СЕ ОПЛАЧА
14:03 12.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бена Лорислава
14:05 12.09.2025
55 Митов, оставка
14:05 12.09.2025
56 Промяна
До коментар #43 от "Митов е некомпетентен!":43 А ТИ СИ КОМПЕТЕНТЕН НАЛИ ЧЕ ОБИЖДАШ МИТОВ НАЛИ Я СТИГА ВЕЧЕ ШАРЛАТАНИЯ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ НА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ НИЩОПРАВЕЩИ
Коментиран от #62
14:05 12.09.2025
57 Митов е опортюнист
Достатъчно. Хората искат отговори, не поза. Искат действия, не фейсбук лайкове. И най-вече – искат министър, който не бяга от горещите въпроси. А ти, Митов, вече си доказал, че не си такъв.
14:06 12.09.2025
58 Въпрос
14:06 12.09.2025
59 Митовица е жалка
Коментиран от #66
14:07 12.09.2025
60 Промяна
До коментар #38 от "Митов, не се излагай човек!!":А АЗ ТЪРСЯ ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕНА ЗА ЛЪЖИТЕ ЗА ФАЛШИФИКАЦИИТЕ ЗА САБОТАЖИТЕ ЗА ГРАБЕЖИТЕ КЪДЕ ДА ОТИДА АЗ
Коментиран от #65, #67
14:07 12.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Какво
До коментар #56 от "Промяна":Като си сменил пола?
14:08 12.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #48 от "Уф,Къдравата Сю":Къдравата СЮ е в цикъл за тва е изнервена .
Къдравата е СЮ е дялкам камък където го сложиш за министър извива се (curve) и се напасва
Когато му е Вътре в МВР министър а когато му го изкарат отзад става автоматипно ВЪНШЕН МВнР министър
14:08 12.09.2025
65 Я къш!!
До коментар #60 от "Промяна":Ти нямаш думата!
Коментиран от #69
14:08 12.09.2025
66 Промяна
До коментар #59 от "Митовица е жалка":ЕВТИНИ ЗАЯДИЦИ ОТ ЛЕНА СА И ВСЕ ТАКА ЛЪЖИ ЛЪЖИ ЛЪЖИ ТОВА Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ НО П.РИБИРАТ ПАРИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ТЕЗИ ЛЪЖИ
14:08 12.09.2025
67 Отиди
До коментар #60 от "Промяна":в ге й клуб. Ще те приемат радушно.
Коментиран от #72
14:10 12.09.2025
68 Бля бля бля
14:10 12.09.2025
69 Промяна
До коментар #65 от "Я къш!!":ЩО ДА НЯМАМ ДУМАТА АЗ ЖИВЕЯ ТУК А ЛЕНА МОРАЛИСТКАТА ПОЛУЧАВА ОТ МОИТЕ ДАНЪЦИ ПАРИ И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ДА СЕ ВЕТРЕЕ ДА ЛЪЖЕ ПО ПАРЛАМЕНТА ДА ИЗПОЛЗВАТ СЛУЖЕБНИТЕ ПАРКИНГИ СЪС МИРО КАТО СВОИ ЛЕНА ПОЛУЧАВА ОТ МОИТЕ ПАРИ И НА МНОТО ОЩЕ ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ
Коментиран от #74, #77
14:11 12.09.2025
70 6нтщ5ж
Коментиран от #75
14:11 12.09.2025
71 Митов е некадърник от шайката ГЕРБ!
14:12 12.09.2025
72 Промяна
До коментар #67 от "Отиди":ВЪРВИ ТИ ТАМ ОСВЕН ГЛУПОТЕВИНИ ОБИДИ ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ЛЕНА ПЛАТЕНИТЕ НЕЩО ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ ГОРКАТА ЛЕНА РАЗЧИТА НА ПРАТЕНИ ДА Я ЗАЩИТАВАТ ХАХАХАХАХАХА
14:12 12.09.2025
73 Лорд Мин Джеф
Любимото музикално парче на Даниел Митов е рефрена на фолк певицата Кати:
НАЙ-ми е добре,НАЙ-ми е добре ,НАЙ-ми е ДОБРЕ с НЯКОЛКО МЪЖЕ
14:12 12.09.2025
74 Абе
До коментар #69 от "Промяна":Виж си вожда срама нямаш ли?
Коментиран от #78
14:12 12.09.2025
75 Промяна
До коментар #70 от "6нтщ5ж":ФАЛШИФИКАТОРКАТА РАЗЧИТАЩА НА ЕДИН ПЛАТЕН ДРАСКАЧ ПО САЙТОВЕТЕ ХАХАХАХАХАХ
14:13 12.09.2025
76 Вън, Митов, оставка!
Коментиран от #85
14:13 12.09.2025
77 Альооо, Тандафилке
До коментар #69 от "Промяна":Внимавай с коментарите!!! Обидите срещу една млада жена и майка са недостойни и подсъдими!
Коментиран от #81, #96
14:15 12.09.2025
78 Промяна
До коментар #74 от "Абе":НЯМАМ НИКАКЪВ ВОЖД АЗ ЛИЧНО ЛЕНА ФАЛШИФИКАТОРКАТА РАЗИТА НА ПЛАТЕН ДРАСКАЧ ПО САЙТОВЕТЕ ДА ЯЗАЩИТАВА ХАХАХАХАХАХА УПАДЪК ОТВСЯКЪДЕ
Коментиран от #83
14:15 12.09.2025
79 А пък
14:16 12.09.2025
80 Шьофьорчето
14:17 12.09.2025
81 Промяна
До коментар #77 от "Альооо, Тандафилке":ЛЕНА Я СЪДЯТ ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ А КОЛКОТО ДО ДРУГОТО ПРОЧЕТИ КАКВО ПИШЕ ПОД ПУБЛИКУВАЙ И ПРОЧЕТИ КАКВО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ТУК ОТ НЯКОЛКО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ИНСТИГУЦИИ И НЕ Е САМО ТУК А ПО ТЕЛЕВИЗИИ САЙТОВЕ НАВСЯКЪДЕ
Коментиран от #84, #90
14:18 12.09.2025
82 Хахаха
14:18 12.09.2025
83 Хахаха
До коментар #78 от "Промяна":Научи се да пишеш правилно на български език, пък тогава се изявявай, че всички от шайката ГЕРБ сте неграмотни калинки с фалшиви дипломки, купени от битпазар.
14:19 12.09.2025
84 Мдааа
До коментар #81 от "Промяна":Съдят на баба ти хвърчилото!
Коментиран от #92
14:20 12.09.2025
85 Промяна
До коментар #76 от "Вън, Митов, оставка!":А ЛЕНА ОТКЪДЕ ВЗЕМА ЗАПЛАТА
Коментиран от #95
14:21 12.09.2025
86 до 32 от "Наглост ГЕРБерастка"
Коментиран от #93
14:21 12.09.2025
87 МП4
14:22 12.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този глупак явно не е министър на всички
Коментиран от #102
14:22 12.09.2025
90 Парадокс Бг
До коментар #81 от "Промяна":Жалък позорен хейт срещу една добре образована достойна жена и майка, каквато е Лена Бориславова, няма да промени мнението на интелигентните хора към нея! Митов е некомпетентен и некадърен министър, цветарка - от партия в партия, та кацна в шайката крадци и измамници ГЕРБ.
Коментиран от #94
14:23 12.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Промяна
До коментар #84 от "Мдааа":ДРАСКАЧ ЗАЩИТАВА ЛЕНА ФАЛШИФИКАТОРКАТА ХАХАХАХАХАХАХА
14:25 12.09.2025
93 Истина е!
До коментар #86 от "до 32 от "Наглост ГЕРБерастка"":Това се казва опортюнизъм.
Опортюнизъм е поведение, при което човек действа изцяло воден от лична изгода, без да се съобразява с морални принципи, лоялност, идеология или дългосрочни цели. Опортюнистът използва всяка възможност, която му носи полза, дори ако това означава да наруши доверие, да смени позиции или да се възползва от чужди слабости.
Даниел Митов е опортюнист, кариерист, присламчи се накрая към Борисов, продаде се за пост и власт.
Коментиран от #98
14:26 12.09.2025
94 Промяна
До коментар #90 от "Парадокс Бг":ШАЙКА ИЗМАМНИЦИ САБОТЬОРИ АЛА БАЛАТА ТОВА СА ДРУЖИНКАТА ШАР
АТАНИ 5 ГОДИНИ ГРАБЕЖИ 5 ГОДИНИ ЛЪЖИ 5 ГОДИНИ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС ТОВА Е А ЛЕНА АКО НЕ БЕШЕ С КИРО НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЗНАЕ ЗА НЕЯ
14:27 12.09.2025
95 Za мнооогоя лева
До коментар #85 от "Промяна":От шкафчето на ТЪЩАТА ъщо като Цв.Цвь 6б апартаментчиков
14:27 12.09.2025
96 Промяна
До коментар #77 от "Альооо, Тандафилке":А ОБИДИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТИ МОГАТ ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ
14:28 12.09.2025
97 Пеьерунгел
14:28 12.09.2025
98 амчи
До коментар #93 от "Истина е!":С три думи мръсен ГЕЙ ЗЛОДЕЙ
14:28 12.09.2025
99 Казуар
До коментар #35 от "Министър Митов е Позор!!":Митов, ти като нагаждач и службогонец напусна една партия и се врече на Бойко от Банкя.
14:29 12.09.2025
100 А ти,
14:31 12.09.2025
101 ДБГ -Движение България на Гейовете
14:32 12.09.2025
102 Ами разбира се
До коментар #89 от "Този глупак явно не е министър на всички":Че не е! Тоя обрТен ръб на боксерките си е министър само на прдерунгелите!
14:32 12.09.2025
103 Вълк единак
14:32 12.09.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 !!!
14:40 12.09.2025