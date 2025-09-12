Новини
Митов към Лена Бориславова: Вие си живеете във фейсбук, там ще си останете

12 Септември, 2025

  • даниел митов-
  • лена бориславова

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работата по издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов продължава. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол.

„Органите на реда са си свършили работата, проведени са незабавни действия. Васил Михайлов е обявен за общодържавно издирване и съм оптимист, че ще си получи заслуженото“, каза Митов.

От 2022 г. полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайлов. На 11 април т.г. той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления.

Въпреки това на 12 юни бе подаден нов сигнал за побой, след който прокуратурата отново обяви младия мъж за издирване.

По думите на министъра полицията използва всички налични ресурси за противодействие на престъпността и работи активно по случая.

"Вие си живеете във фейсбук, там ще си останете като гледам, нямате никаква връзка с действителността". Този коментар отправи към депутатката от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова вътрешният министър Даниел Митов.

Повод за реакцията му бе атака от депутатката, която преди да отправи въпрос по парламентарния контрол реши да го смъмри за онлайн поведението му.

По-рано днес от ПП-ДБ се възмутиха, че фейсбук призив на депутата от ГЕРБ Любен Дилов държавата да бие хората, които я плюят, е харесан и от вътрешния министър.


Оценка 2.3 от 34 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данка

    45 8 Отговор
    бетер злобна неуважена махленка ! Нито компетентност , нито респект , нито ниво - просто от жалка , по - жалка ! Оставка !

    Коментиран от #4

    13:24 12.09.2025

  • 2 Ех......

    51 5 Отговор
    Къдравата мома Дани Митов се перчи на жена. Така се перчат, но на деца и подчинените му. Справка: русенското меверейско пиянде.

    Коментиран от #31

    13:25 12.09.2025

  • 3 Сю реализъм

    18 1 Отговор
    Дали? Докато се появи някоя вещица да ги помете... Мета!

    13:26 12.09.2025

  • 4 А сега де?!

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данка":

    И Дани Митов и дамата посещават едно и също дамско ателие за разкрасяване. Еднакво са гримирани и лакирани и двамата.

    Коментиран от #10

    13:27 12.09.2025

  • 5 Покрай

    17 2 Отговор
    Боко все наказва сбирщина от змии !

    13:28 12.09.2025

  • 6 Къдравата сю

    35 3 Отговор
    Дани лекето ще носи балоните на партито…

    13:28 12.09.2025

  • 7 Мдаа

    32 1 Отговор
    "На 11 април т.г. той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления. Въпреки това на 12 юни бе подаден нов сигнал за побой, след който прокуратурата отново обяви младия мъж за издирване."

    А защо не е бил в затвора щом е получил присъда април?

    Коментиран от #19

    13:31 12.09.2025

  • 8 Къдравата СЮ

    33 3 Отговор
    Оставка

    Коментиран от #13

    13:32 12.09.2025

  • 9 Казуар

    26 2 Отговор
    Митов беше назначен за вътрешен министър от Бойко и Пеевски като техен пазител въпреки, че няма никаква квалификация за този пост. Преди сглобката се разпадна заради отказа на ППДБ човекът на Борисов и Пеевски Калин Стоянов да бъде вътрешен министър.

    13:33 12.09.2025

  • 10 Беше

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "А сега де?!":

    му се пооголило кубето , гледам сега му посадили къдрици за хубост , не знам от кои части на тялото !

    Коментиран от #25

    13:33 12.09.2025

  • 11 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    28 3 Отговор
    Само клоуни и калинки останаха в това ГЕРБ Ново начало !

    Коментиран от #17, #22

    13:34 12.09.2025

  • 12 Наглост ГЕРБерастка

    30 4 Отговор
    А ти, Къдравата, а ит ниощжество, ще си останеш нищожество, нагло, коварно, противно, мазно, с неустановена сексуалност, до цинизъм безочливо и мръсно! Ти ще си останеш на политическото Околовръстно при посестримите ти - магистралните жрици, които преминават от един турски тир в друг, както и ти преминаваш от една паритя в друга! Не, в политическия пейсаж не само на новата ни история няма по-голямо падение и по-голям резил! От ЗАМ. на Иван Костов да станеш ЗАМ€ на една неграмотна мутра от СИК, доказан престъпник от подземния свят ,който цели 12 години ограбваше и рушеше великата ни някога държава, но и я правеше за срам и резил по севта с потресаващата си простотия и простащина! Много ти здраве от Лена ма, Къдравата! И с какъв сурат излизаш пред харата, като си станал за посмешище?!

    Коментиран от #32

    13:34 12.09.2025

  • 13 Промяна

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Къдравата СЮ":

    ОСТАВКА НА ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ ПО САЙТОВЕТЕ ОСТАВКА

    13:34 12.09.2025

  • 14 Някой

    29 3 Отговор
    Митов некадърен си, ОСТАВКА!

    И от министерството, и от парламента, и от политиката. Първо предател си, предаде избирателите си, второ доста дълго се задържа в политиката без нищо смислено да направиш за тези, които са гласували за теб. Ти си в политиката 4 пъти по-дълго време отколкот е Лена. Беше в ДСБ, после в партията на Кунева, сега си в ГЕРБ ...

    Отивай в частния сектор да работиш да те видим колко си кадърен и каква заплата ще заработваш в частния сектор.

    13:35 12.09.2025

  • 15 Грешка бре г-н Митов

    10 14 Отговор
    Мадам Бориславова живее в Търговския регистър , а не във Фейсбук. Във Фейсбук няма нищо за подписване.

    13:35 12.09.2025

  • 16 Жалки продажни гербеpacти

    19 2 Отговор
    Къдравата Сю и Сузи кошлука - дългото бедро, влезли в един бар и се направили на мъже ...

    13:36 12.09.2025

  • 17 Читав

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":

    и с достойнство , никога няма да работи с престъпници за престъпления и да пълни пеликанска гуша и тези на вкаралите го в шайката дяволска !

    13:37 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Весело

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    За прокуроския син от Перник ли става дула, дето МВР не може да го открие и вкара в затвора.
    Митов къде е прокуроския син, МВР сте много некадърни щом още е на свобода. Или не е само некадърност, ами има и корупция и шуробаджанащина...

    Коментиран от #30

    13:38 12.09.2025

  • 20 Бежко

    4 11 Отговор
    А ще попита ли някой ,този министър - до къде стигна разследването за фалшифицирането на документи, от ленчето?
    да не стане както с кирето - прегърнаха се,сглобиха се , или там каквото направиха с герб/дпс - и хоп кирчо е невинен.
    Нищо че е излъгал за двойното гражданство!
    Та , какво става Митов, ще я опандизите ли таз г-жа???

    Коментиран от #29

    13:39 12.09.2025

  • 21 78291

    11 2 Отговор
    Тиква а ти знаеш ли къде ще си след нова година,дори и 🐷 няма да те вземе да му ринеш кончината

    13:39 12.09.2025

  • 22 Весело

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":

    ГЕРБ на 95% е съставено от некадърници, останалите 5% са продажници, нагаждачи и предатели.

    13:42 12.09.2025

  • 23 Мата Хари

    17 2 Отговор
    Ами вашата отгледана мафиотизирана и корумпирана клептокрация от невестулки къде живее? По хотели, апартаменти в Испания, Малта, Дубай, Гърция! Къде живеят вашите любовници?

    13:42 12.09.2025

  • 24 Мата Хари

    17 2 Отговор
    Герберски корумпирани травестити!

    13:43 12.09.2025

  • 25 Прав си!

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Беше":

    Но в него всичко е задни части.

    13:43 12.09.2025

  • 26 Шопо

    16 2 Отговор
    По нахално и безочливо животно нема
    Оставка !

    13:43 12.09.2025

  • 27 Факт

    10 2 Отговор
    ГЕРБ постъпиха много глупаво. Пропуснаха исторически шанс за промяна, но не е късно. Бойко Борисов можеше да се откаже и оттегли на спокойствие и да даде шанс на ГЕРБ да оцелее. Можеше да се изчисти партията от корумпираните и заедно с ПП да дръпнат държавата напред. И двете партии имат европейски свързаности и подкрепа! Особено сега когато се прие държавата и в Шенген, и в еврозоната! Това са големи събития. Но с Пеевски няма да стане. По-скоро ще ги завлече към дъното. Както се забелязва немските издания са се задействали с материали срещу случващото се и ще се вдигне шум. И е възможно през тези медии и съответните европейски партии да подават знак към ГЕРБ ще с Пеевски няма да го бъде. Със случващото се и окупирана от корупция съдебна система няма да има примирение. Можеше, ако бяха проявили смелост и самоинициатива, и по този начин да изхвърлят Пеевски и да се откъснат от зависимостите му. Но изглежда Борисов има много тежки зависимости и дългове които да изплаща.

    Коментиран от #33

    13:45 12.09.2025

  • 28 !!!?

    13 0 Отговор
    Къде изчезна Шиши бе...разпасани бият баш хората, а Шиши се спотайва в покоите си...!!!?

    Коментиран от #34

    13:45 12.09.2025

  • 29 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бежко":

    Абе вземете се обарзовйте поне малко, кое е задължение на МВР министъра и кое е задължение на съда. Не му е работа на МВР министъра да раздава присъди. Работата му е, да събира доказателства да ги предава на прокуратурата или на съда, да издири хората, за които има издадени присъди и не са в затвора, да ги предаде на съдебната система към която са затворите. Съдебната система е тази, която се занимава с издаването на присъди и със затворите и наказанията.

    Коментиран от #50

    13:47 12.09.2025

  • 30 Мдаа

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Весело":

    Даже и полицай беше бил, а с цялата строгост на закона за 8 престъпления му дали 4 години затвор. Всичко в България е една голяма пародия.

    13:48 12.09.2025

  • 31 Град Козлодуй

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ех......":

    МВР е организирана престъпна група
    Оставка на министъра и цялото правителство.

    13:50 12.09.2025

  • 32 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Наглост ГЕРБерастка":

    ФАКТИ БГ НАПИСАНОТО ОТ ВАС НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА

    13:51 12.09.2025

  • 33 Весело

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Много грешите, Бойко Борисов възпитаника на милиционерското училище е петореен агент на СИК, на Вашингтон, на Брюксел, на султан Ердоган и най-вече на МАсква. Бойко единствено става за доносник, за нищо друго не става.

    ПП с доносник-преддатели като Бойко, никога повече не трябва да се захваща.

    13:52 12.09.2025

  • 34 1357

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    🐷 е на заколение до нова година скоро изобщо няма да го виждаш

    13:52 12.09.2025

  • 35 Министър Митов е Позор!!

    11 1 Отговор
    Реакцията на министър Митов спрямо Лена Бориславова е не само груба и неуважителна, но и показателна за липсата на самокритичност. Вместо да отговори по същество на нейните въпроси, той избира лично нападение и омаловажаване — наричайки я човек, „живеещ във фейсбук“. Това не е поведение, достойно за представител на изпълнителната власт, а още по-малко за вътрешен министър в демократична държава.

    Коментиран от #99

    13:53 12.09.2025

  • 36 Реалист

    7 1 Отговор
    Всъщност, Бориславова повдига важен въпрос: защо министър на вътрешните работи харесва фейсбук статус, който призовава държавата „да бие хората, които я плюят“? Това не е просто „онлайн поведение“, а демонстрация на тревожен манталитет — такъв, който прегръща насилието като реакция на критика. В нормално общество това би предизвикало незабавна оставка.

    Коментиран от #42, #52

    13:54 12.09.2025

  • 37 Браво, г-жо Бориславова!!!

    5 2 Отговор
    Подкрепата за Бориславова в случая не е партийна, а морална и институционална — тя изпълнява ролята си на депутат, търсещ отговорност от министър, който очевидно не разбира, че не е над критиката, нито над закона.

    Коментиран от #46

    13:54 12.09.2025

  • 38 Митов, не се излагай човек!!

    7 1 Отговор
    Подкрепата за Бориславова в случая не е партийна, а морална и институционална — тя изпълнява ролята си на депутат, търсещ отговорност от министър, който очевидно не разбира, че не е над критиката, нито над закона.

    Коментиран от #60

    13:55 12.09.2025

  • 39 Възмутен от Даниел Митжв

    9 1 Отговор
    Изказването на вътрешния министър Даниел Митов, че „органите на реда са си свършили работата“ по случая с Васил Михайлов — син на прокурор, осъден за осем престъпления, но въпреки това отново издирван за нов побой — звучи като цинична подигравка с правосъдието и обществото. Ако институциите наистина бяха „си свършили работата“, Михайлов нямаше да е на свобода, нито да има възможност да извършва нови нападения.

    13:56 12.09.2025

  • 40 адаша

    7 0 Отговор
    заради тоя, ще направят средно министерство. Беше външен, сега вътрешен министър и за никъде не става ...

    13:56 12.09.2025

  • 41 Питам само?!

    8 1 Отговор
    Даниел Митов – министър на вътрешните работи ли е или говорител на безнаказаността?

    13:58 12.09.2025

  • 42 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Реалист":

    ВЪВ ФРАНЦИЯ БИЯТ В ГЕРМАНИЯ БИЯТ НЕ Е РИ ВРЕМЕ И ТУК ПОЛИЦАИТЕ ДА БИЯТ И ТО ТАКИВА БЕЗДЕЛНИЦИ ПЛАТЕНИ ВИКАЧИ КОИТО ПОСТОЯННО ПРИТЕСНЯВАТ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ТЕЗИ РЕД ПРАВИЛА ЗАКОНИ ВИЖДАМ ЧЕ НЯМА

    13:58 12.09.2025

  • 43 Митов е некомпетентен!

    7 1 Отговор
    Докато прокурорският син Васил Михайлов – осъден за 8 престъпления – продължава да се разхожда на свобода и да налага хора в Перник, вътрешният министър Даниел Митов има наглостта да заяви, че „органите на реда са си свършили работата“. Ако това е „свършена работа“, нека някой му напомни какво значи истинско правосъдие. Когато осъден престъпник, обявен за издирване, извършва нов побой – това е провал. Провал на системата. Провал на МВР. Провал на министъра.

    Коментиран от #56

    13:58 12.09.2025

  • 44 Весело

    5 1 Отговор
    Къдравата Сю е теляка на двамата шопари

    13:58 12.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Браво, г-жо Бориславова!!!":

    МОРАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ТАЗИ ГОСПОЖА ЩО ЗА МОРАЛЕН ЧОВЕК СИ ХАХАХАХАХАХА

    14:00 12.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Уф,Къдравата Сю

    6 1 Отговор
    Е силно изнервена.Заяжда се с всеки.Оставка.

    Коментиран от #64

    14:00 12.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бежко

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Кире ,ти ли си бе?
    Извинявай, не те познах!
    Здрав да си!

    14:02 12.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Реалист":

    НАСИЛИЕ ХАХАХАХА КОЙ ТЕРОРИЗИРА ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ СЪС СВОИТЕ ИЗМИСЛЕНИ ПРАТЕНИ ПРОТЕСТИ КОЙ ЗАЩИТАВА ЕДНИ ХЛАПЕТА БИЯЧИ ЖЕСТОКИ КОЙ ЛЪЖЕ ПО ТЕЛЕВИЗИИ САЙТОВЕ ПОСТОЯННО ТОВА Е ТЕРОР АЗ КЪДЕ ДА ОТИДА ДА СЕ ОПЛАЧА

    14:03 12.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бена Лорислава

    5 0 Отговор
    Къдрава СЮ то живееш в ГЕЙ порно филми калкан от 2 мъжки прасета

    14:05 12.09.2025

  • 55 Митов, оставка

    6 0 Отговор
    Да не забравяме и това – министърът е харесал пост, в който се призовава държавата „да бие хората, които я плюят“. Това не е просто недопустимо – това е опасна подкрепа за репресивно мислене, недостойно за демократична институция. Министър на вътрешните работи, който толерира насилие и мълчи пред реални престъпления, няма място в управлението на тази държава.

    14:05 12.09.2025

  • 56 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Митов е некомпетентен!":

    43 А ТИ СИ КОМПЕТЕНТЕН НАЛИ ЧЕ ОБИЖДАШ МИТОВ НАЛИ Я СТИГА ВЕЧЕ ШАРЛАТАНИЯ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ НА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ НИЩОПРАВЕЩИ

    Коментиран от #62

    14:05 12.09.2025

  • 57 Митов е опортюнист

    4 0 Отговор
    Митов, проблемът не е, че някой „живее във фейсбук“. Проблемът е, че ти живееш в паралелна реалност, където институциите работят, а обществото е просто фон на личния ти PR.
    Достатъчно. Хората искат отговори, не поза. Искат действия, не фейсбук лайкове. И най-вече – искат министър, който не бяга от горещите въпроси. А ти, Митов, вече си доказал, че не си такъв.

    14:06 12.09.2025

  • 58 Въпрос

    4 0 Отговор
    С колко батерии ти е вибратора?

    14:06 12.09.2025

  • 59 Митовица е жалка

    5 1 Отговор
    Вместо аргументи – евтини заяждания. Вместо анализ на провала – арогантност и самодоволство. Явно, когато не можеш да обясниш защо държавата не функционира, просто хвърляш обиди.

    Коментиран от #66

    14:07 12.09.2025

  • 60 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Митов, не се излагай човек!!":

    А АЗ ТЪРСЯ ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕНА ЗА ЛЪЖИТЕ ЗА ФАЛШИФИКАЦИИТЕ ЗА САБОТАЖИТЕ ЗА ГРАБЕЖИТЕ КЪДЕ ДА ОТИДА АЗ

    Коментиран от #65, #67

    14:07 12.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Какво

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Като си сменил пола?

    14:08 12.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Уф,Къдравата Сю":

    Къдравата СЮ е в цикъл за тва е изнервена .
    Къдравата е СЮ е дялкам камък където го сложиш за министър извива се (curve) и се напасва
    Когато му е Вътре в МВР министър а когато му го изкарат отзад става автоматипно ВЪНШЕН МВнР министър

    14:08 12.09.2025

  • 65 Я къш!!

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    Ти нямаш думата!

    Коментиран от #69

    14:08 12.09.2025

  • 66 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Митовица е жалка":

    ЕВТИНИ ЗАЯДИЦИ ОТ ЛЕНА СА И ВСЕ ТАКА ЛЪЖИ ЛЪЖИ ЛЪЖИ ТОВА Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ НО П.РИБИРАТ ПАРИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ТЕЗИ ЛЪЖИ

    14:08 12.09.2025

  • 67 Отиди

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    в ге й клуб. Ще те приемат радушно.

    Коментиран от #72

    14:10 12.09.2025

  • 68 Бля бля бля

    5 1 Отговор
    Митов няма аргументи и се излага с клишетата, които са му написали пиаллрите, вместо да отговаря на неудобните въпроси, дрънка глупости като хванат от улицата серсемин.

    14:10 12.09.2025

  • 69 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #65 от "Я къш!!":

    ЩО ДА НЯМАМ ДУМАТА АЗ ЖИВЕЯ ТУК А ЛЕНА МОРАЛИСТКАТА ПОЛУЧАВА ОТ МОИТЕ ДАНЪЦИ ПАРИ И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ДА СЕ ВЕТРЕЕ ДА ЛЪЖЕ ПО ПАРЛАМЕНТА ДА ИЗПОЛЗВАТ СЛУЖЕБНИТЕ ПАРКИНГИ СЪС МИРО КАТО СВОИ ЛЕНА ПОЛУЧАВА ОТ МОИТЕ ПАРИ И НА МНОТО ОЩЕ ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ

    Коментиран от #74, #77

    14:11 12.09.2025

  • 70 6нтщ5ж

    4 1 Отговор
    Г-жа Бориславова, която си върши работата великолепно и търси отчетност в министерството му, която той е длъжен по закон да даде.

    Коментиран от #75

    14:11 12.09.2025

  • 71 Митов е некадърник от шайката ГЕРБ!

    5 1 Отговор
    Докато прокурорският син Васил Михайлов – осъден за 8 престъпления – продължава да се разхожда на свобода и да налага хора в Перник, вътрешният министър Даниел Митов има наглостта да заяви, че „органите на реда са си свършили работата“. Ако това е „свършена работа“, нека някой му напомни какво значи истинско правосъдие. Когато осъден престъпник, обявен за издирване, извършва нов побой – това е провал. Провал на системата. Провал на МВР. Провал на министъра.

    14:12 12.09.2025

  • 72 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Отиди":

    ВЪРВИ ТИ ТАМ ОСВЕН ГЛУПОТЕВИНИ ОБИДИ ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ЛЕНА ПЛАТЕНИТЕ НЕЩО ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ ГОРКАТА ЛЕНА РАЗЧИТА НА ПРАТЕНИ ДА Я ЗАЩИТАВАТ ХАХАХАХАХАХА

    14:12 12.09.2025

  • 73 Лорд Мин Джеф

    5 1 Отговор
    Митов опортюниста Дидо Дънката му набива целуни задачи триста
    Любимото музикално парче на Даниел Митов е рефрена на фолк певицата Кати:
    НАЙ-ми е добре,НАЙ-ми е добре ,НАЙ-ми е ДОБРЕ с НЯКОЛКО МЪЖЕ

    14:12 12.09.2025

  • 74 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Промяна":

    Виж си вожда срама нямаш ли?

    Коментиран от #78

    14:12 12.09.2025

  • 75 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #70 от "6нтщ5ж":

    ФАЛШИФИКАТОРКАТА РАЗЧИТАЩА НА ЕДИН ПЛАТЕН ДРАСКАЧ ПО САЙТОВЕТЕ ХАХАХАХАХАХ

    14:13 12.09.2025

  • 76 Вън, Митов, оставка!

    5 1 Отговор
    Министър Митов проявява наглост и безочие! Ние му плащаме заплатата, а той се държи арогантно и нагло!

    Коментиран от #85

    14:13 12.09.2025

  • 77 Альооо, Тандафилке

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Промяна":

    Внимавай с коментарите!!! Обидите срещу една млада жена и майка са недостойни и подсъдими!

    Коментиран от #81, #96

    14:15 12.09.2025

  • 78 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "Абе":

    НЯМАМ НИКАКЪВ ВОЖД АЗ ЛИЧНО ЛЕНА ФАЛШИФИКАТОРКАТА РАЗИТА НА ПЛАТЕН ДРАСКАЧ ПО САЙТОВЕТЕ ДА ЯЗАЩИТАВА ХАХАХАХАХАХА УПАДЪК ОТВСЯКЪДЕ

    Коментиран от #83

    14:15 12.09.2025

  • 79 А пък

    2 1 Отговор
    Ти си останал в обществената WC на площад Възраждане

    14:16 12.09.2025

  • 80 Шьофьорчето

    4 1 Отговор
    Митов удари дъното.Няма къде по надолу, следва дървено пардесю от Боко и в ада.

    14:17 12.09.2025

  • 81 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Альооо, Тандафилке":

    ЛЕНА Я СЪДЯТ ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ А КОЛКОТО ДО ДРУГОТО ПРОЧЕТИ КАКВО ПИШЕ ПОД ПУБЛИКУВАЙ И ПРОЧЕТИ КАКВО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ТУК ОТ НЯКОЛКО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ИНСТИГУЦИИ И НЕ Е САМО ТУК А ПО ТЕЛЕВИЗИИ САЙТОВЕ НАВСЯКЪДЕ

    Коментиран от #84, #90

    14:18 12.09.2025

  • 82 Хахаха

    4 1 Отговор
    Научи се да пишеш правилно на български език, пък тогава се изявявай, че всички от шайката ГЕРБ сте неграмотни калинки с фалшиви дипломки, купени от битпазар.

    14:18 12.09.2025

  • 83 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Промяна":

    Научи се да пишеш правилно на български език, пък тогава се изявявай, че всички от шайката ГЕРБ сте неграмотни калинки с фалшиви дипломки, купени от битпазар.

    14:19 12.09.2025

  • 84 Мдааа

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Промяна":

    Съдят на баба ти хвърчилото!

    Коментиран от #92

    14:20 12.09.2025

  • 85 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вън, Митов, оставка!":

    А ЛЕНА ОТКЪДЕ ВЗЕМА ЗАПЛАТА

    Коментиран от #95

    14:21 12.09.2025

  • 86 до 32 от "Наглост ГЕРБерастка"

    3 1 Отговор
    ВСичко анписано отговаря на истината, всичко, от първата до последната дума! Лъжа ли е, че Даниел Митов е от основателите на ДСБ, пръв "костовист" и беше зам. на Костов в енговата партия?! Лъжа ли е, че посел отиде под полата на ""Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата нагла Меглена, но явно, и там не получи достатъчно висока и скъпо платена служба и се принуди да пълзи до банкянския двор ,че да се настани на трапезата ан Боко тиквата, познат и като агент "Буда"! Лъжа ли е, че това е повече от политическа проституция и че той е станал посестрима, пардън - колежка на магистралните жрици, дето преминават от един турски тир в друг?! Лъжа ли е, че много слаб вътрешен министър, много слаб и много некадърен?! Лъжа ли е, че е станал за посмешище на всички българи у нас и по севат?! Дано Господ да ми прости, но безгранично много го мразя! Както го мрази и цял народ, вкюбително и ГЕРБерасти!

    Коментиран от #93

    14:21 12.09.2025

  • 87 МП4

    4 0 Отговор
    Тоз пък лизнатия пенал, тръгнал да съди. Сл угинята на тиквеника

    14:22 12.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този глупак явно не е министър на всички

    3 1 Отговор
    бърлари!Оставка!!!

    Коментиран от #102

    14:22 12.09.2025

  • 90 Парадокс Бг

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Промяна":

    Жалък позорен хейт срещу една добре образована достойна жена и майка, каквато е Лена Бориславова, няма да промени мнението на интелигентните хора към нея! Митов е некомпетентен и некадърен министър, цветарка - от партия в партия, та кацна в шайката крадци и измамници ГЕРБ.

    Коментиран от #94

    14:23 12.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Мдааа":

    ДРАСКАЧ ЗАЩИТАВА ЛЕНА ФАЛШИФИКАТОРКАТА ХАХАХАХАХАХАХА

    14:25 12.09.2025

  • 93 Истина е!

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "до 32 от "Наглост ГЕРБерастка"":

    Това се казва опортюнизъм.
    Опортюнизъм е поведение, при което човек действа изцяло воден от лична изгода, без да се съобразява с морални принципи, лоялност, идеология или дългосрочни цели. Опортюнистът използва всяка възможност, която му носи полза, дори ако това означава да наруши доверие, да смени позиции или да се възползва от чужди слабости.
    Даниел Митов е опортюнист, кариерист, присламчи се накрая към Борисов, продаде се за пост и власт.

    Коментиран от #98

    14:26 12.09.2025

  • 94 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Парадокс Бг":

    ШАЙКА ИЗМАМНИЦИ САБОТЬОРИ АЛА БАЛАТА ТОВА СА ДРУЖИНКАТА ШАР
    АТАНИ 5 ГОДИНИ ГРАБЕЖИ 5 ГОДИНИ ЛЪЖИ 5 ГОДИНИ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС ТОВА Е А ЛЕНА АКО НЕ БЕШЕ С КИРО НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЗНАЕ ЗА НЕЯ

    14:27 12.09.2025

  • 95 Za мнооогоя лева

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Промяна":

    От шкафчето на ТЪЩАТА ъщо като Цв.Цвь 6б апартаментчиков

    14:27 12.09.2025

  • 96 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Альооо, Тандафилке":

    А ОБИДИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТИ МОГАТ ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ

    14:28 12.09.2025

  • 97 Пеьерунгел

    2 1 Отговор
    Стягай халката за затвора! Там, при твоите вотаджии ти е мястото!

    14:28 12.09.2025

  • 98 амчи

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Истина е!":

    С три думи мръсен ГЕЙ ЗЛОДЕЙ

    14:28 12.09.2025

  • 99 Казуар

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Министър Митов е Позор!!":

    Митов, ти като нагаждач и службогонец напусна една партия и се врече на Бойко от Банкя.

    14:29 12.09.2025

  • 100 А ти,

    1 1 Отговор
    къдраво и мазно инщожество! Ти мавинаги ще си останеш на политическото бунище, къдет о много скоро ще се озовеш след толкова митарства от портия в партия, след паказана навсякъде такава потресаваща некадърност, наглост, коварство и чиста проба цинизъм! Много си мръсна ма, сестор Митова, много! Напрово смърдиш!

    14:31 12.09.2025

  • 101 ДБГ -Движение България на Гейовете

    1 1 Отговор
    Падението на МВР след зам.министър на МВР ГЕРБаджията Красимир ЦИПОВ гей с писклив женски глсец като на евнух кастрат идва реда на пасивен ГЕЙ хомосексуалист с прякор Къдравата СЮ

    14:32 12.09.2025

  • 102 Ами разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Този глупак явно не е министър на всички":

    Че не е! Тоя обрТен ръб на боксерките си е министър само на прдерунгелите!

    14:32 12.09.2025

  • 103 Вълк единак

    1 1 Отговор
    ОСТАВКАААААААААА !!!

    14:32 12.09.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 !!!

    0 0 Отговор
    Много мазна и противна мутра! Отврат!

    14:40 12.09.2025

