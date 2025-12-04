БОЕЦ иска оставката на Митов заради ескалацията от протестите

Гражданското сдружение "БОЕЦ" и десетки граждани организираха нов протест - този път с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов след провокациите и опитите за дирижирана ескалация на напрежението на многохилядния протест от 1 декември срещу управляващото мнозинство.

От гражданското сдружение призовават още протестите да продължат до постигането на целите - оставка на цялото правителство, на Делян Пеевски и отстраняване на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, изброи news.bg.

Викове "Оставка, съд и затвор" прозвучаха по време на протеста, заради който има засилено полицейско присъствие. "Еничари", "Милиционери", извикаха още протестиращите по адрес на МВР. Участници в протеста пред МВР хвърляха тоалетна хартия, стотинки и яйца по сградата на министерството

Председателят на гражданско сдружение БОЕЦ Георги Георгиев заяви, че Даниел Митов трябва да се ходи веднага и да хвърли оставка. "След оставката на правителството следват нови избори и ако някой позволи да се правят избори с неговото МВР, начело с Дани Митов, да му мисли", категоричен бе Георгиев.

Той настоя и за оставки на шефове на полицейски управление и арести. "Този нежен момък не може да овладее брадясалите мутри в МВР. Дани Митов е пример за консервативни момченца, но все ги влече нещо по-друго", допълниха от БОЕЦ. Те се заканиха, че като дойде ново правителство на Делян Пеевски, ще протестират по-младите.

Георгиев настоя за създаване на национален протестен щаб.

Георги Георгиев посочи, че днес е рождения ден на Даниел Митов и се закани, че БОЕЦ са му подготвили "изненада".