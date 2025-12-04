Новини
БОЕЦ иска оставката на Митов заради ескалацията от протестите

4 Декември, 2025 20:38 819 38

  • боец-
  • оставка-
  • протест-
  • даниел митов

Викове "Оставка, съд и затвор" прозвучаха по време на протеста

БОЕЦ иска оставката на Митов заради ескалацията от протестите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданското сдружение "БОЕЦ" и десетки граждани организираха нов протест - този път с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов след провокациите и опитите за дирижирана ескалация на напрежението на многохилядния протест от 1 декември срещу управляващото мнозинство.

От гражданското сдружение призовават още протестите да продължат до постигането на целите - оставка на цялото правителство, на Делян Пеевски и отстраняване на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, изброи news.bg.

Викове "Оставка, съд и затвор" прозвучаха по време на протеста, заради който има засилено полицейско присъствие. "Еничари", "Милиционери", извикаха още протестиращите по адрес на МВР. Участници в протеста пред МВР хвърляха тоалетна хартия, стотинки и яйца по сградата на министерството

Председателят на гражданско сдружение БОЕЦ Георги Георгиев заяви, че Даниел Митов трябва да се ходи веднага и да хвърли оставка. "След оставката на правителството следват нови избори и ако някой позволи да се правят избори с неговото МВР, начело с Дани Митов, да му мисли", категоричен бе Георгиев.

Той настоя и за оставки на шефове на полицейски управление и арести. "Този нежен момък не може да овладее брадясалите мутри в МВР. Дани Митов е пример за консервативни момченца, но все ги влече нещо по-друго", допълниха от БОЕЦ. Те се заканиха, че като дойде ново правителство на Делян Пеевски, ще протестират по-младите.

Георгиев настоя за създаване на национален протестен щаб.

Георги Георгиев посочи, че днес е рождения ден на Даниел Митов и се закани, че БОЕЦ са му подготвили "изненада".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кой се интересува

    15 10 Отговор
    ко искат НПО продажниците на кръга капитал?

    Коментиран от #8

    20:40 04.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Полицията арестува напълно случайни хора за да напълни ареста.От 71 арестувани само 4 остават в ареста.

    20:42 04.12.2025

  • 3 копират ме

    8 4 Отговор
    Аз я поисках преди тях.😏

    20:43 04.12.2025

  • 4 Те хубаво искат

    6 6 Отговор
    Но Пеевски преди малко заплаши че зад него са турци,роми и помаци и протестиращите ще си имат работа с тях скоро

    20:43 04.12.2025

  • 5 Да,бе

    9 5 Отговор
    Какво сте скочили на тая нежна душа,само го стресирате,че чак си е изгубил червилото...

    20:44 04.12.2025

  • 6 Не само оставки

    12 4 Отговор
    Днес в 4 медии има снимки как онзи сакат продажен най мразен чалга oтпадък от Учиндол славуца трифоновска има среща с известен Български олигарх. Явно е разбрал че мафията на власт си отива и търси покровителство да напуска страната и да му се намери убежище. Има и снимки...Така че трябва да затворим и границите

    Коментиран от #11, #16

    20:45 04.12.2025

  • 7 604

    4 2 Отговор
    анъъъ що не сложихте снимкъ с азовеза глист, дра съ кът мандръсану мули

    20:46 04.12.2025

  • 8 Познах те

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "А кой се интересува":

    Ти си фен на двете крадливи Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #12, #20

    20:46 04.12.2025

  • 9 604

    4 3 Отговор
    пхахахахах ся забелязах нежнуту обръщение "ДАНИ"

    20:48 04.12.2025

  • 10 Софиянец

    7 7 Отговор
    Клоуни 😂 И кво ме грее като една пионка на герб си подаде оставката, как ще помогне това на България?!

    Полезни ...., платени протестиращи!

    20:49 04.12.2025

  • 11 Няма да избяга сакатия най мразен

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не само оставки":

    чалга отпадъка гнусния болен и най мразен вече в България славун учиндолски продажник. Няма да излезе от бърлогата си за да избяга от страната

    Коментиран от #13, #17, #36

    20:50 04.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Промяна

    1 4 Отговор
    ОООО РАЗБИРА СЕЕТО ГИ И ТЕЗИ ПЛАТЕНИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ЯВНО ТЕ КОЛЯТ И БЕСЯТ В ДЪРЖАВАТА ЗАЕДНО С ОЛИГАРСИТЕ

    20:53 04.12.2025

  • 15 Жертва

    3 3 Отговор
    Тези верно ли са 6 човека или има още 6

    20:53 04.12.2025

  • 16 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Не само оставки":

    МАФИЯТА ИДВА СЕГА МАФИЯТА КОЯТО РУШИ БЪЛГАРИЯ ОТ 5 ГОДИНИ И САБОТИРА ДЪРЖАВАТА НИ МАФИЯТА ПЛАЩА ЗА МЕТЕЖИТЕ НАВЪН ЗА ПРОСТАЩИНАТА ПО ИНТЕРНЕТ ПО САЙТОВЕ ЧЕРЕПИТЕ ТОВА Е МАФИЯТА

    20:55 04.12.2025

  • 17 чалга отпадъка болния славуца

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Няма да избяга сакатия най мразен":

    От 2 години не е напускал коптора си и никога повече няма да има възможност да се покаже. А и тленните му останки никога няма да бъдат в Българската земя както хиляди уверяват. Най гнусното изчадие което е стъпвало на Българската земя е учиндолския сакат славуца трифонова от Има Такива Нещастници( ИТН)

    Коментиран от #19, #24, #35

    20:56 04.12.2025

  • 18 оня с коня

    2 3 Отговор
    Тоя Боец и Хората на техния Акъл хем протестира че сме Държавата в ЕС с най-много полицаи на Глава от населението,хем пък иска Оставки от МВР и Управляващите защо не са осигурили на всеки Бълг. Гражданин и по един Полицай до него да го пази.негодуват "Бойците" срещу някаква Ескалация на Протеста?Ами да уточнят какво е това "Ескалация" - има ли Ударени от Протестиращите и подали ли са те Жалба по надлежния път в МВР за малтретиране и закани?Правителство ще ми свалят...сякаш те са го избирали и назначавали...

    20:58 04.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Познах те":

    Я ФЕН НА РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ И МИРЧЕВАТА И ОНЗИ ПЪРХУТА НЕХИГИЕНИЧНИЯТ Я ФЕН НА КАРУЦАТА ШАРЛАТАНИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕП Я КОЛКО ИНТЕРЕСНО

    20:58 04.12.2025

  • 21 Промяна

    1 3 Отговор
    ОООО РАЗБИРА СЕЕТО ГИ И ТЕЗИ ПЛАТЕНИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ЯВНО ТЕ КОЛЯТ И БЕСЯТ В ДЪРЖАВАТА ЗАЕДНО С ОЛИГАРСИТЕ

    20:59 04.12.2025

  • 22 НЕ бе не....

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ "вандали ,провокатори"незабавно да бъдат приети на работа ,като биячи в нашата родна полиция ,понеже оправдаха големите заплати на ПОЛИЦИЯТА.......по време на протестта--ПРОЛЕТ ПРЕЗ ЗИМАТА....!!!!!....

    21:02 04.12.2025

  • 23 Кои бяха Боец че не сещам

    3 3 Отговор
    Човекът движение 😂. Корумпираният защитник на олигархията и мафиотските интереси човекът-движение от Боец, му платили да стои пред нова сграда и да вика оставка. Това не се брои. Този това работи. Той е платен и фалшив протестър. На него му се плаща, това му е работата. Може да е гнусен, глуповат и смръдлив понеже не се къпе редовно, може пяна да излиза от устата му, но щом протестира манипулативните частни телевизии които са същите като него, корумпирани и на издръжка на олигархията и мафията му дават гласност. Погнуса. Затова трябва да им се отнемат лицензите и да се направят нови търгове за честотите на които излъчват.

    Коментиран от #25

    21:03 04.12.2025

  • 24 Жив труп затворник

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "чалга отпадъка болния славуца":

    Се докара дотам болния ,сакат ,учиндолски oтпaдък славун трифоновски стигнал на 60-годишна възраст да не може да се покаже извън бърлогата си. Има Такива Нещастници (ИТН) какъв жалък край на най гнусните отпадъци пръквали се в България

    Коментиран от #27, #30, #31, #34

    21:04 04.12.2025

  • 25 Тръмп е прав

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кои бяха Боец че не сещам":

    Тръмп е прав, всички такива като Боец, ППДБ, БТВ, Евроком….и всякакви други душмани и изедници на България трябва да се разследват и разпердушинят

    21:06 04.12.2025

  • 26 Един не-трол

    1 0 Отговор
    Да ги бяха били и опандизили в масово, щеше да има погром на протеста бият протестиращи. Изтърпяха ги да им хвърлят павета, бомбички, стъклени бутилки и какво ли още не - Защо не ги бихте. Няма правилен ход. И като цяло всички тези които палеха, чупеха и създаваха нарочни очевидно ПЛАТЕНИ провокации трябва да си ги бият. Кой ти дава право да чупиш и рушиш, държавна и частна собственост? Да атакуваш служители на държавата, които в крайна сметка са изпратени там, за да няма ексцесии и зулуми. На кой нормален човек въобще ще му хрумне да прави такива глупости и простотии. Протестите за съжаление отдавна са омаскарени, винаги платени и тотално отблъскващи ме. И не знам какво си представят хората, че ще стане като няма правителство. Дали ще е по-добре? Не мисля, само си представете следващите коалиции. Колкото до вдигането на данъците това с финансовата политика през последните 4 години е неизбежно. И колкото повече се отлага толкова по-болезнено ще е приземяването.

    21:11 04.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 еха

    1 1 Отговор
    "Оставка на Дани"...да не са му правили дудуци тия БАЕЧИТА хахаххахаха

    21:17 04.12.2025

  • 29 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Брей,че и на умалително име го изписали министера,с много любов-"Дани",брей ! Да бяхте написали "Къдравата Сю" щеше да е по-автентично,по-гневно.

    21:17 04.12.2025

  • 30 Няма по наказан вече на земята

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Жив труп затворник":

    Не само в България от кривия,сакат и най гнусен продажник този нещастник от Учиндол славуца трифоновска. На 60 години да си скрит като пор в един коптор ,да не можеш да се покажеш навън от страх. Какъв жалък но заслужен край на един болен възрастен несретник и на кликата му измамници и крадци от Има Такива Нещастници ( ИТН)

    Коментиран от #32, #33

    21:19 04.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дей троли мъ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Няма по наказан вече на земята":

    Само боклук го фащат отпадъците ПП и ДБ да троли мъ.

    Сайта на тролеите пази боклуците, ама мен ми е кеф да им е гадно на боклуците. Затова истината ще стои. 😄

    22:03 04.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да живее

    1 0 Отговор
    Да живее другарят Тодор Живков

    22:05 04.12.2025

  • 38 Кой ?

    1 0 Отговор
    Кой ?

    Гори !

    Безрезултатно !

    Парите НИ ?

    22:07 04.12.2025

