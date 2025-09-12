Новини
България »
Водата в Плевен отговаря на изискванията за качество

Водата в Плевен отговаря на изискванията за качество

12 Септември, 2025 13:13 569 7

  • вода-
  • безводие-
  • плевен

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Водата в Плевен отговаря на изискванията за качество - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. Това показват резултатите от направените анализи към днешна дата, съобщиха на официалния си сайт от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК)- Плевен.

От дружеството добавят, че във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на ВиК - Плевен извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) -Плевен. Ежеседмично се вземат проби от всички райони на града и утвърдени от Регионалната здравна инспекция мониторингови пунктове.

Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Резултатите от изпитванията на пробите излизат след 48 часа - технологично време за провеждане на микробиологичните анализи.

Последните проби са взети на 9 септември. В публикуваните данни водата от деветте посочени пункта е в норма по всички 13 изследвани показатели. Тя е без привкус, без мирис и с приемлива мътност.

ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта си, допълват от дружеството.

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително. То е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента, че всички институции за решаване на водната криза в Плевен работят в синхрон и мерките, поне краткосрочните, ще дадат резултат в рамките на седмица или десет дни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Труженички

    2 0 Отговор
    Най накрая ще може да си измием сливите

    Коментиран от #4

    13:14 12.09.2025

  • 2 АЛОУУУ

    4 0 Отговор
    Каква вода в Плевен бе??

    13:15 12.09.2025

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Къде отговаря бе , защото в Плевен не са я виждали ?!

    13:15 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само да питам

    3 0 Отговор
    За бутилираната вода ли става на въпрос?

    13:18 12.09.2025

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Супер, ама ще има ли достатъчно от нея? Да почакаме "седмица или десет дни", както пише в статията, и да видим каква работа са свършили отговорните.

    13:35 12.09.2025

  • 7 Само където

    0 0 Отговор
    Качеството на водата не отговаря на изискванията по БДС!
    Плевненчани, подкрепям ви, всецяло!

    14:36 12.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове