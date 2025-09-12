Николай Василев: Магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии

В държавата не се извършва приватизация, не се говори за концесия. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS.
„Хората от Плевен и района няма да имат вода. Колко десетки милиарди трябва да изхарчи държавата, какви обществени поръчки трябва да се направят, колко от парите ще се загубят по пътя, колко от водата ще се загуби. Ако бяхме консеционирали целия ВиК сектор, може би отдавна щяха да бъдат сменени тръбите, да паднат загубите и кражбите на вода и то в пъти. Държавата сега откъде ще вземе десетките милиарди за ВиК сектора при този продънен бюджет”, посочи Василев.
Бившият икономически министър заяви, че държавният модел на управление на дружествата не работи никъде по света. И даде пример със загубите на „Топлофикация – София” и „Български пощи”, както и с липсата на реформа в БДЖ.
Василев каза, че магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии.
Бившият икономическият министър коментира и пенсионната система. „Тя е математически катастрофирала отдавна. 800 хиляди души в ТЕЛК? Очевидно системата е пробита, не се прави реформа”, каза още той.
Василев каза още, че за спаряване с икономическите проблеми е нужна силна политическа воля, частният сектор да има по-голяма роля, а също така да се разделят тези, които обявяват обществените поръчки, от другите – които назначава оценяващите комисии. По негови думи Министерството трябва да възлага поръчките, но други институции да назначат въпросната комисия, като така ще се пресече и корупцията.
Коментиран от #42, #47
Завзели властта и установили бонапартисткия ред в страната, опирайки се на въоръжената от тях контрареволюционна тълпа, на криминални и декласирани елементи, тези презрени и жалки предатели възнамеряваха преди всичко да се откажат от социалистическата собственост, продавайки нашите икономически важни стопански обекти на частни собственост на капиталистически елементи. Под прикритието на нерентабилност ликвидирсйки държавните ферми и разпускане на колхозите. Да поробят държавата с получаване на външни заеми. Отдаване на концесия на нашите промишлени предприятия, които са важни за империалистическите държави.
Корените на тази компания, на тази банда трябваше да се търсят в скривалищата на чуждите разузнавателни служби, които купиха тези хора, взеха ги на издръжка и платиха за тяхната вярна слугинска служба.
Реч Йосиф Сталин пред Политбюро,Май,1941
Коментиран от #52
Коментиран от #34
Вие защо не приватизирахте ВИК сектора и не дадохте магистралите на концесия? Лесно се говори отстрани, когато си г-н Никой в политиката, и нищо не зависи от тебе.
Но ако бизнесът е пряко ангажиран в създаването на краен продукт, то тогава нещата се изменят.
Как ще анализираш това Василев!?
Как ще анализираш това Василев!?
Коментиран от #33
Коментиран от #28
концесиите не се плащат . Пример , аерогарата.
Коментиран от #31, #38
чекмеджарници могат бързо и качествено да бъдат построени и напълнени чрез концесии и обществени поръчки
До коментар #25 от "Наивник на средна възраст":него на концесия, даром, някому, ама след две седмици, дареният, ще ни търси да ни бие...
До коментар #26 от "Родина":плаща се ама не в бюджета, за него, бюджета се грижи мвр.
До коментар #24 от "Наутилус":на капитан нео, електрическото топче, да не те е треснеало?
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Ама шефа ма ВЕОЛКВ е служил с Макрон били банкери в Ротшилдс банк
До коментар #26 от "Родина":Да не забравяме и плажовете по Черноморието.Някой си слага чадъри,шезлонги,разпъва парашути ,НО КАКВО ПЕЧЕЛИ НАРОДЪТ ОТ ТОВА?
До коментар #1 от "Сталин":ако можеше да ни уреди да дишаме на концесия щеше да го направи.
Коментиран от #48
Приход 90% за концесионерите
До коментар #1 от "Сталин":На този господарите са му в Москва и е от стар комунистически род. В Москва има повече талмудисти от цяла Европа взети заедно. Хитлер прочисти талмудистите от Европа, но в СССР останаха и се умножиха, а сега са руския елит. 70% от олигарсите около Путин са талмудисти, останалите 30% са мюсюлмани от републиките.
До коментар #42 от "Тоя чuкиджия":И трябва само нови за да дишаш чист въздух
Парите ще отидат у автопроизводителите
20:17 12.09.2025
Коментиран от #53
До коментар #9 от "Сталин":Тази реч трябва да се произнесе от ТРИБУНАТА на НС.Да я чуят всички да я осмислят и да изпълнят повелята ѝ.Тогава може нещо и да потрепне в БГ територията .
До коментар #49 от "Хипотетично":Може алтернативна магистрала на концесия между София и Пловдив по напълно ново трасе от трасето на държавната Тракия. Само че такива концесионери няма, защото не са толкова умни, колкото са политиците ни, а си правят правилно сметките.
