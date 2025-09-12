Новини
Николай Василев: Магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии

12 Септември, 2025 19:15 779 54

  • николай василев-
  • магистрали-
  • построяване-
  • концесии

„Хората от Плевен и района няма да имат вода. Колко десетки милиарди трябва да изхарчи държавата, какви обществени поръчки трябва да се направят, колко от парите ще се загубят по пътя, колко от водата ще се загуби. Ако бяхме консеционирали целия ВиК сектор, може би отдавна щяха да бъдат сменени тръбите, да паднат загубите и кражбите на вода и то в пъти", коментира бившият министър на икономиката

Николай Василев: Магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В държавата не се извършва приватизация, не се говори за концесия. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS.

„Хората от Плевен и района няма да имат вода. Колко десетки милиарди трябва да изхарчи държавата, какви обществени поръчки трябва да се направят, колко от парите ще се загубят по пътя, колко от водата ще се загуби. Ако бяхме консеционирали целия ВиК сектор, може би отдавна щяха да бъдат сменени тръбите, да паднат загубите и кражбите на вода и то в пъти. Държавата сега откъде ще вземе десетките милиарди за ВиК сектора при този продънен бюджет”, посочи Василев.

Бившият икономически министър заяви, че държавният модел на управление на дружествата не работи никъде по света. И даде пример със загубите на „Топлофикация – София” и „Български пощи”, както и с липсата на реформа в БДЖ.

Василев каза, че магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии.

Бившият икономическият министър коментира и пенсионната система. „Тя е математически катастрофирала отдавна. 800 хиляди души в ТЕЛК? Очевидно системата е пробита, не се прави реформа”, каза още той.

Василев каза още, че за спаряване с икономическите проблеми е нужна силна политическа воля, частният сектор да има по-голяма роля, а също така да се разделят тези, които обявяват обществените поръчки, от другите – които назначава оценяващите комисии. По негови думи Министерството трябва да възлага поръчките, но други институции да назначат въпросната комисия, като така ще се пресече и корупцията.


  • 1 Сталин

    36 2 Отговор
    Тоя чuкиджия жив ли е още,тоя негодник са го пратили от неговите господари талмудистите от Лондон да лобира за поредната измамна схема с която да завлекат България от ситито на Лондон

    Коментиран от #42, #47

    19:25 12.09.2025

  • 2 Може ли поне

    28 0 Отговор
    един пример. В България няма нито една качествена магистрала, за инфраструктура да не говорим.

    19:25 12.09.2025

  • 3 си дзън

    33 0 Отговор
    Ей тоя продаде БТК за жълти стотинки за комисионна

    19:25 12.09.2025

  • 4 Анонимен

    24 1 Отговор
    Бързо - да, качествено - не, защото това не зависи от метода на финансиране, а от контрола, който винаги ще е АПИ.

    19:26 12.09.2025

  • 5 селяк

    19 3 Отговор
    Дръжавата е безсилна да са справи с нещо баам концесиика :Д ми направо целата кочина дайте на концесия бе таман по лесноз а робите

    19:27 12.09.2025

  • 6 нано

    15 2 Отговор
    китайците за 2г щяха да я направят!

    19:27 12.09.2025

  • 7 Фалит на банки

    14 0 Отговор
    Пеевски е планувал да разори още банки в България И тези мухльовци от ПП не могат да го спрат.Внасяте си парите в чужбина.

    19:28 12.09.2025

  • 8 Нова Сорос ТВ

    18 2 Отговор
    Провалени политици с изчезнали в небитието партии ръсят нон стоп акъли ?!

    19:29 12.09.2025

  • 9 Сталин

    16 2 Отговор
    Враговете на народа си поставят основната задача да свалят съветския строй, да възстановят капитализма и властта на буржоазията в СССР, която в този случай ще се превърне в суровинен придатък на Запада, а съветските хора – в мизерни роби на световния империализъм. Важно място в плановете на враговете на народа заемаха: подкопаване на икономическата и военната мощ на СССР, подпомагане на чужди агресори при нападението на СССР, подготовка на военното поражение на СССР.
    Завзели властта и установили бонапартисткия ред в страната, опирайки се на въоръжената от тях контрареволюционна тълпа, на криминални и декласирани елементи, тези презрени и жалки предатели възнамеряваха преди всичко да се откажат от социалистическата собственост, продавайки нашите икономически важни стопански обекти на частни собственост на капиталистически елементи. Под прикритието на нерентабилност ликвидирсйки държавните ферми и разпускане на колхозите. Да поробят държавата с получаване на външни заеми. Отдаване на концесия на нашите промишлени предприятия, които са важни за империалистическите държави.
    Корените на тази компания, на тази банда трябваше да се търсят в скривалищата на чуждите разузнавателни служби, които купиха тези хора, взеха ги на издръжка и платиха за тяхната вярна слугинска служба.
    Реч Йосиф Сталин пред Политбюро,Май,1941

    Коментиран от #52

    19:29 12.09.2025

  • 10 НА КОСТЕНУРКО ЩЕ КАЖА

    17 1 Отговор
    Само глупак може да си помисли, че нещо може да стане бързо и качествено.

    19:30 12.09.2025

  • 11 ха ха

    18 0 Отговор
    не бе боклук , няма концесии и частни пътища , пак взехте да наглеете и ще си заминете с тояги по гърбовете

    19:30 12.09.2025

  • 12 Аман от Мъдри !

    14 1 Отговор
    Аман от Мъдри !

    Счетоводители !

    Кой скапа България !

    Пак Те !

    19:32 12.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    ВиК София от 25 години е на концесия. Не виждам да са прокопсали. Концесионерът, френската Веолия, експлоатира това, което е построил Тодор Живков.

    Коментиран от #34

    19:34 12.09.2025

  • 14 Ддд

    13 0 Отговор
    Въпрос към Василев:
    Вие защо не приватизирахте ВИК сектора и не дадохте магистралите на концесия? Лесно се говори отстрани, когато си г-н Никой в политиката, и нищо не зависи от тебе.

    19:35 12.09.2025

  • 15 Е тя ще стане

    9 0 Отговор
    Бързо и качествено, ама като ти кажат 5лв на км за концесията?

    19:35 12.09.2025

  • 16 Търновец

    10 1 Отговор
    Този нищо не разбира и само духа въздух и е срещу нас хората - че концесии в Родопите и на други места - при какви условия бяха сключени че малко хора ни грабят природните ресурси с концесии. А аз съм бил в САЩ - там фермери най вече потомци на Шведи и Германци самички търсят вода по земите си - в прерията вода много - или наемат малки фирми които са специализирани в търсене на вода - аз познавах собствениците на една такава и те имаха една 3 координатна машина за търсене на вода тогава струваше 70000 долара. Там много населени места нямат кметове полицаи а пожарникарите да доброволци. Ние имаме хиляди кметове най вече пенсионери полицаи и военни - и каква е ползата от тях. Предлагам да нулираме 5000 кметове и общинари и със спестените стотици милиони да купим копачки за вода и трактори. Трябва ни местно самоуправление да е реално и 160 народни неизбранници ни стигат

    19:36 12.09.2025

  • 17 Дааааа

    9 0 Отговор
    Ти все магистрали си строил , специалисте в мащабите далавери и грабене , нали ?

    19:36 12.09.2025

  • 18 Аааааа

    12 2 Отговор
    Водата на концесия - Венецуелски сценарии. Че кое му е различното в момента- ВИК дружествата са частни, пак не инвестират. Енерго дружествата частни, пак не инвестират. Въобще, доказа се обратната максима у нас - частникът е лош стопанин на националните ресурси!
    Но ако бизнесът е пряко ангажиран в създаването на краен продукт, то тогава нещата се изменят.
    Как ще анализираш това Василев!?

    19:37 12.09.2025

  • 19 Дедо

    9 1 Отговор
    То вода няма тоя Малкия Мук магистрали ще строи.

    19:41 12.09.2025

  • 20 Гедер

    10 0 Отговор
    При тоя темп на сиганизация няма смисъл вече нищо да се строи..

    19:44 12.09.2025

  • 21 Флашкони

    9 1 Отговор
    На крадците и разбойниците все концесия им е в устата!

    19:47 12.09.2025

  • 22 БГ е осечена от мафията

    9 0 Отговор
    Където има дървета, има влага, = облаци, = дъжд = пълни язовири....

    19:50 12.09.2025

  • 23 В България всичко

    7 0 Отговор
    е навързано като свински черва на прасе което е яло тиква от бостан в който падаряте кьор Кютук пиян.

    19:51 12.09.2025

  • 24 Наутилус

    2 3 Отговор
    Може бе Ники,как да не може.Ама пусто крадене.Ако дойдат чужди фирми и магистрали ще има и БДЖ-то ще оправят и ВиК-то.Но при тази схема няма лапане на чиновниците в София.Там е проблема.Хемус я започнаха през 1974г.,и е наникъде.Комитова я спря.Всичко ръждяса и стана в бурени.Нито чували с пари откриха нито куфари.Но Комитова на стари години стана депутат.

    Коментиран от #33

    19:52 12.09.2025

  • 25 Наивник на средна възраст

    8 0 Отговор
    Мда - остава да се каже колко ще ни струва да се возим след това по тях......алчно царско ди.ане.,сака магистралка след толкова пари дадени за тях.....

    Коментиран от #28

    19:52 12.09.2025

  • 26 Родина

    9 0 Отговор
    То , цялата държава е на концесия. Та дори и
    концесиите не се плащат . Пример , аерогарата.

    Коментиран от #31, #38

    19:55 12.09.2025

  • 27 бате ви пони

    8 0 Отговор
    демек да не казваш че

    чекмеджарници могат бързо и качествено да бъдат построени и напълнени чрез концесии и обществени поръчки

    19:55 12.09.2025

  • 28 Да го дадем

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Наивник на средна възраст":

    него на концесия, даром, някому, ама след две седмици, дареният, ще ни търси да ни бие...

    19:56 12.09.2025

  • 29 Факти

    7 0 Отговор
    Минералните извори , златото, аерогари и т.н. всичко вече е дадено на концесия. Пита се, какво получава държавата от тези концесии. Ами почти нищо. Концесии е равносилно на грабеж. Този да влиза обратно в нафталина.

    19:57 12.09.2025

  • 30 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    7 1 Отговор
    Психаря Малкия Мук пак бле ува да разпродава държавата на концесии и той да лапа комисиони като БТК

    19:57 12.09.2025

  • 31 Плаща се,

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Родина":

    плаща се ама не в бюджета, за него, бюджета се грижи мвр.

    19:58 12.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 духовит си

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Наутилус":

    на капитан нео, електрическото топче, да не те е треснеало?

    20:01 12.09.2025

  • 34 Културен Антрополог

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Ама шефа ма ВЕОЛКВ е служил с Макрон били банкери в Ротшилдс банк

    20:02 12.09.2025

  • 35 Да бе,

    2 2 Отговор
    А кой ще краде тогава?

    20:02 12.09.2025

  • 36 Слуга на мафията

    8 0 Отговор
    Базирано на опита ни досега, концесиите са най-долния грабеж!

    20:03 12.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Родина":

    Да не забравяме и плажовете по Черноморието.Някой си слага чадъри,шезлонги,разпъва парашути ,НО КАКВО ПЕЧЕЛИ НАРОДЪТ ОТ ТОВА?

    20:04 12.09.2025

  • 39 ганев

    5 0 Отговор
    ..ДОЛНА КРАДЛИВА ГАД...ПРИСЪНВА ..МУ СЕ..КАК ЩЕ ЛАПА ПО 20.лв..НА КИЛОМЕТЪР...ОТ..БЪЛГАРИТЕ

    20:06 12.09.2025

  • 40 Само питам

    5 0 Отговор
    Колко спечели България от концесирането на златодобива ни?Дайте и пътищата и водите ни на концесия и ЗАКРИВАЙ ТЕРИТОРИЯТА НА КУБРАТ И АДПАРУХ.

    20:07 12.09.2025

  • 41 Защо обръщате внимание

    4 0 Отговор
    на този завързак.

    20:09 12.09.2025

  • 42 Тоя чuкиджия

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    ако можеше да ни уреди да дишаме на концесия щеше да го направи.

    Коментиран от #48

    20:09 12.09.2025

  • 43 Е, не така

    4 0 Отговор
    дайрекшън, а как да прайм мъни, докато си седим по кафенетата и бистрим политиката, то мотика, кирко, лопата, трион, волан, струг, фреза са такива отживелици- сече някой за теб, ти продаваш и получаваш, лесно, просто, парично, всеки иска така.

    20:10 12.09.2025

  • 44 Джоко

    5 0 Отговор
    Малката Мукава говори глупости. Ще има едни много, много скъпи магистрали и отново алтернативата- национални и общински пътища разбити и опасни с много загинали и осакатени. Българина бърка в джоба и вижда, че съдраните му дисаги не се вписват в магистралата мрежа. И за да ви стане ясно, прокарайте по стария път от Ихтиман до Вакарел за да ви стане ясно колко държава има последните 30 години!

    20:10 12.09.2025

  • 45 Този що не е в затвора?

    5 0 Отговор
    Ха ха ха

    20:13 12.09.2025

  • 46 Нема балами

    5 0 Отговор
    Приход от 10% плосък данък за държавата
    Приход 90% за концесионерите

    20:13 12.09.2025

  • 47 Знаещ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    На този господарите са му в Москва и е от стар комунистически род. В Москва има повече талмудисти от цяла Европа взети заедно. Хитлер прочисти талмудистите от Европа, но в СССР останаха и се умножиха, а сега са руския елит. 70% от олигарсите около Путин са талмудисти, останалите 30% са мюсюлмани от републиките.

    20:15 12.09.2025

  • 48 Като забранят стари автомобили

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тоя чuкиджия":

    И трябва само нови за да дишаш чист въздух
    Парите ще отидат у автопроизводителите

    20:17 12.09.2025

  • 49 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Искаме достъпни магистрали, а не частни монополни концесии на недостъпни цени. Няма алтернативни годни държавни пътища, затова единствено възможния да е частен, е категорично неприемливо. Жабата и нейните конски подкови е известна басня.

    Коментиран от #53

    20:26 12.09.2025

  • 50 ганев

    2 0 Отговор
    КОГАТО ЧОВЕК..Е СЛЯП....НЕ МОЖЕ.ДА КРАДЕ....КОГАТО НЯМА РЪЦЕ НЕ МОЖЕ..ДА ПРИБИРА КРАДЕНЕТО....ЕМИ ДО КОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИМ

    20:27 12.09.2025

  • 51 Ценко

    2 0 Отговор
    Абе плешив мульо, в София да не би да са решени проблемите с водата. В София освен увеличение цената на водата в пъти, нищо добро не се е случило за десетилетия концесия. Всъщност случило се е и това да се пълни гушата нс концесионера. Да не споменавам концесията на летище Васил Левски.

    20:28 12.09.2025

  • 52 Браво

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Тази реч трябва да се произнесе от ТРИБУНАТА на НС.Да я чуят всички да я осмислят и да изпълнят повелята ѝ.Тогава може нещо и да потрепне в БГ територията .

    20:29 12.09.2025

  • 53 Обаче

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хипотетично":

    Може алтернативна магистрала на концесия между София и Пловдив по напълно ново трасе от трасето на държавната Тракия. Само че такива концесионери няма, защото не са толкова умни, колкото са политиците ни, а си правят правилно сметките.

    20:30 12.09.2025

  • 54 Анонимен

    1 0 Отговор
    Още един хайдутин

    20:32 12.09.2025

