Димитър Гърдев: ПГ на ИТН е единна. Нито един депутат няма желание да преминава в опозицията

Димитър Гърдев: ПГ на ИТН е единна. Нито един депутат няма желание да преминава в опозицията

12 Септември, 2025 20:37 306 4

"Темите са абсолютно разнопосочни, не може да се създаде необходимата критична маса. Тази разединена опозиция и разнопосочните им вотове показват, че те не са алтернатива", коментира още Гърдев

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на "Има такъв народ" е единна - в парламентарната група никъде няма колебание, в нито един от депутатите, нито един няма желание да преминава към опозицията. Това заяви в "Още от деня" по БНТ депутатът от партията Димитър Гърдев.

"Имаме ясна представа и цел защо сме в управлението, единни сме в поставените ни задачи, сроковете, изпълнението, подкрепата на правителството и нашите министри".

По думите му вотовете на недоверие показват, че опозицията е разединена.

"Темите са абсолютно разнопосочни, не може да се създаде необходимата критична маса. Тази разединена опозиция и разнопосочните им вотове показват, че те не са алтернатива".

Войната в Украйна ескалира и разшири границите си, коментира Гърдев по повод навлизането на руски дронове в Полша.

"Толкова е засилено използването на всякакви дронове, в огромни обеми, никога досега човечеството не се е сблъсквало с това. Толкова засилена е радиоелектронната борба, отклоняват се цели ята - затова се прибягна и от украинската, и от руската страна към дронове с оптични влакна. Дори Полша, която отдава най-голям процент от БВП за отбрана, не успява да се справи сама с тези нови предизвикателства".

Целият източен фланг, включително Черно море и България сме поставени пред тази нова опасност затова е необходима обща единна стратегия на НАТО и ЕС, заяви депутатът.

"Нов вид отбрана съобразно новите предизвикателства и форми на оръжия, които се използва. Ще стане, но трябва време. Активирането на член 4 е с цел консултации и там страните членки разполагат с адекватна информация, която да даде ясно отговор на въпроса дали това е целенасочена пълномащабна агресия, дали са поразявани обекти от критичната инфраструктура на въоръжените сили на страните, или е инцидент".

Гърдев припомни, че ИТН е инициатор на декларацията за Украйна, че български войници няма да участват там, при положение, че няма мандат на ООН, НАТО или ЕС. "Премиерът при срещите и с Урсула фон дер Лайен, и с Коща, стъпи върху тази декларация и тя беше припозната", добави той.


България
  • 1 Слави

    2 0 Отговор
    В опозиция е голям глад

    20:42 12.09.2025

  • 2 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Извън парламента пак ще сте единни и няма да сте сами заедно с другите подлоги БСП ОЛ.

    20:47 12.09.2025

  • 3 така, де

    1 0 Отговор
    На следващите избори ще гледате Парламента отвън.

    20:48 12.09.2025

  • 4 Ало излъганите

    1 0 Отговор
    Ало излъганите гласувайте пак за ИТН

    20:48 12.09.2025

