Терзиев, Петков и Василев на протеста пред Съдебната палата в София в подкрепа на Благомир Коцев

Пред Съдебната палата в София се провежда протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев, когото съдът остави в ареста. Инициатор е Инициативата "Правосъдие за всеки", а мотото е: "Отпор срещу диктатурата! Свобода за Благомир Коцев!", информират от БНР.

Протестиращите заявяват, че искат справедливост както за кмета на Варна Благомир Коцев, така и за бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, както и за младежите, които бяха задържани заради побоя на директора на полицията в Русе.

Пред Съдебната палата в София са хора от екипа на варненския кмет. Тук е и кметът на София Васил Терзиев, както и Кирил Петков и Асен Василев от ПП.

Павел Попов, изпълняващ длъжността кмет на Варна, който също участва в демонстрацията, заяви:

"Това, което се случи в съдебната зала, е абсолютно скандално. За съжаление, станахме свидетели на поругаване на правосъдието, при което съдията изпълняваше ролята на прокурор и изтъкна аргументи, които са с въпиюща некомпетентност.

Очаквахме да бъде освободен Коцев, защото обвиненията срещу него са абсолютно несъстоятелни. За съжаление, това, което се случи, беше да се мотивира неговото задържане под стража с факта, че той е кмет. Това свидетелства, че цялата постановка има за цел свалянето му от кметския пост, следователно това е политически процес".

Да се борим с беззаконието, призова кметът на София Васил Терзиев и заяви, че не се страхува:

"Голямо благодаря на всички вас за това, че сте свободни хора. За това, че се борите за вашите права, за това, че сте непримирими с безобразията, които всеки ден се случват около нас и които се трупат - стената на срама вече няма да има какво да се напише на нея, тъй като стана прекалено, прекалено дълга.

И всеки път, когато си помислим, че сме стигнали дъното, се оказва, че вече ние сме почнали да копаем към земното ядро. Искам да ви попитам едно нещо - вас страх ли ви е? Примирение има ли, отстъпление има ли?", бяха думите на столичния кмет, с които се обърна към протестиращите.

След възгласите: "Не!", Терзиев допълни: "Значи сме добре, защото всичките нас не могат да ни вкарат в затвора".

По време на протеста се събират подписи срещу стопанисването на 11 декара имот край язовир "Искър" от Руската федерация. Досега се събрани 2000 подписа, казаха организаторите.