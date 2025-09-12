Терзиев, Петков и Василев на протеста пред Съдебната палата в София в подкрепа на Благомир Коцев

Пред Съдебната палата в София се провежда протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев, когото съдът остави в ареста. Инициатор е Инициативата "Правосъдие за всеки", а мотото е: "Отпор срещу диктатурата! Свобода за Благомир Коцев!", информират от БНР.
Протестиращите заявяват, че искат справедливост както за кмета на Варна Благомир Коцев, така и за бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, както и за младежите, които бяха задържани заради побоя на директора на полицията в Русе.
Пред Съдебната палата в София са хора от екипа на варненския кмет. Тук е и кметът на София Васил Терзиев, както и Кирил Петков и Асен Василев от ПП.
Павел Попов, изпълняващ длъжността кмет на Варна, който също участва в демонстрацията, заяви:
"Това, което се случи в съдебната зала, е абсолютно скандално. За съжаление, станахме свидетели на поругаване на правосъдието, при което съдията изпълняваше ролята на прокурор и изтъкна аргументи, които са с въпиюща некомпетентност.
Очаквахме да бъде освободен Коцев, защото обвиненията срещу него са абсолютно несъстоятелни. За съжаление, това, което се случи, беше да се мотивира неговото задържане под стража с факта, че той е кмет. Това свидетелства, че цялата постановка има за цел свалянето му от кметския пост, следователно това е политически процес".
Да се борим с беззаконието, призова кметът на София Васил Терзиев и заяви, че не се страхува:
"Голямо благодаря на всички вас за това, че сте свободни хора. За това, че се борите за вашите права, за това, че сте непримирими с безобразията, които всеки ден се случват около нас и които се трупат - стената на срама вече няма да има какво да се напише на нея, тъй като стана прекалено, прекалено дълга.
И всеки път, когато си помислим, че сме стигнали дъното, се оказва, че вече ние сме почнали да копаем към земното ядро. Искам да ви попитам едно нещо - вас страх ли ви е? Примирение има ли, отстъпление има ли?", бяха думите на столичния кмет, с които се обърна към протестиращите.
След възгласите: "Не!", Терзиев допълни: "Значи сме добре, защото всичките нас не могат да ни вкарат в затвора".
По време на протеста се събират подписи срещу стопанисването на 11 декара имот край язовир "Искър" от Руската федерация. Досега се събрани 2000 подписа, казаха организаторите.
1 Майна
Там са и Величавите дилъри
" Цветът" на дъгата, нацията
20:55 12.09.2025
2 43215
20:56 12.09.2025
3 Кучкар на пудели
20:58 12.09.2025
4 Майна
Ще направим колония за възпитателен труд.
Харесва ли ви?
20:58 12.09.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
21:04 12.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Данко Харсъзина
21:09 12.09.2025
8 Гост
21:10 12.09.2025
9 Киро
От протести няма време да се обръсне.
Или пък Лена го е зарязала!
21:14 12.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Факти
21:18 12.09.2025
12 Обективен
21:18 12.09.2025
13 Промяна
21:24 12.09.2025
14 Промяна
21:25 12.09.2025
15 Само да питам
А лена там ли беше до кирчо ли беше
Коментиран от #20
21:27 12.09.2025
16 Перо
21:30 12.09.2025
17 Питам
21:31 12.09.2025
18 Все едно куче е сгазил тоя
21:31 12.09.2025
19 Мюмюн
21:32 12.09.2025
20 Перо
До коментар #15 от "Само да питам":Киро е прочетен вестник и Лена е на друг парапет!
21:32 12.09.2025
21 Грухтърс
Коментиран от #26
21:32 12.09.2025
22 Знаещ
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Жълтокопитните без заплащане на протести не ходят и безплатно не се въргалят из храчтите и фасовете.
21:36 12.09.2025
23 Вилю
21:38 12.09.2025
24 Мрую
21:38 12.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пампаец
До коментар #21 от "Грухтърс":100 процента Лена Парапета е зарязала про100 Киро . Той досега се бръснене с нейната самобръсначка с която тя си бръснеше мустаците , краката и още нещо.
21:42 12.09.2025
27 КОЛЬО ПАРЪМА
21:54 12.09.2025
28 аман от "умно-красиви" дебили
21:54 12.09.2025
29 Терзиев, Петков и Василев
21:59 12.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.