Терзиев, Петков и Василев на протеста пред Съдебната палата в София в подкрепа на Благомир Коцев

12 Септември, 2025 20:41 929 30

  • протест-
  • софия-
  • съдебна палата-
  • благомир коцев-
  • асен василев-
  • кирил петков-
  • васил терзиев

Инициатор на протеста е Инициативата "Правосъдие за всеки", а мотото е: "Отпор срещу диктатурата! Свобода за Благомир Коцев!"

Терзиев, Петков и Василев на протеста пред Съдебната палата в София в подкрепа на Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пред Съдебната палата в София се провежда протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев, когото съдът остави в ареста. Инициатор е Инициативата "Правосъдие за всеки", а мотото е: "Отпор срещу диктатурата! Свобода за Благомир Коцев!", информират от БНР.

Протестиращите заявяват, че искат справедливост както за кмета на Варна Благомир Коцев, така и за бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, както и за младежите, които бяха задържани заради побоя на директора на полицията в Русе.

Пред Съдебната палата в София са хора от екипа на варненския кмет. Тук е и кметът на София Васил Терзиев, както и Кирил Петков и Асен Василев от ПП.

Павел Попов, изпълняващ длъжността кмет на Варна, който също участва в демонстрацията, заяви:

"Това, което се случи в съдебната зала, е абсолютно скандално. За съжаление, станахме свидетели на поругаване на правосъдието, при което съдията изпълняваше ролята на прокурор и изтъкна аргументи, които са с въпиюща некомпетентност.

Очаквахме да бъде освободен Коцев, защото обвиненията срещу него са абсолютно несъстоятелни. За съжаление, това, което се случи, беше да се мотивира неговото задържане под стража с факта, че той е кмет. Това свидетелства, че цялата постановка има за цел свалянето му от кметския пост, следователно това е политически процес".

Да се борим с беззаконието, призова кметът на София Васил Терзиев и заяви, че не се страхува:

"Голямо благодаря на всички вас за това, че сте свободни хора. За това, че се борите за вашите права, за това, че сте непримирими с безобразията, които всеки ден се случват около нас и които се трупат - стената на срама вече няма да има какво да се напише на нея, тъй като стана прекалено, прекалено дълга.

И всеки път, когато си помислим, че сме стигнали дъното, се оказва, че вече ние сме почнали да копаем към земното ядро. Искам да ви попитам едно нещо - вас страх ли ви е? Примирение има ли, отстъпление има ли?", бяха думите на столичния кмет, с които се обърна към протестиращите.

След възгласите: "Не!", Терзиев допълни: "Значи сме добре, защото всичките нас не могат да ни вкарат в затвора".

По време на протеста се събират подписи срещу стопанисването на 11 декара имот край язовир "Искър" от Руската федерация. Досега се събрани 2000 подписа, казаха организаторите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    24 8 Отговор
    Меките душички
    Там са и Величавите дилъри
    " Цветът" на дъгата, нацията

    20:55 12.09.2025

  • 2 43215

    18 14 Отговор
    И тези като копейките, шум да има! С 500-600 човека война обявява шарлатанина.

    20:56 12.09.2025

  • 3 Кучкар на пудели

    21 7 Отговор
    Ръцете гореее...днес е Благо,утре е Асен

    20:58 12.09.2025

  • 4 Майна

    16 5 Отговор
    Не съм убеден в думите на Терзиев- "Терзиев допълни: "Значи сме добре, защото всичките нас не могат да ни вкарат в затвора".
    Ще направим колония за възпитателен труд.
    Харесва ли ви?

    20:58 12.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    21 8 Отговор
    Много рехав протест. Дори жълтокопитните ги няма.

    Коментиран от #22

    21:04 12.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    20 6 Отговор
    Едни милионери чакат пролетариата да ги подкрепи. Тази проста сган не е чела Маркс.

    21:09 12.09.2025

  • 8 Гост

    9 4 Отговор
    "Цензура"- нали е демокрация бе, смръдльочи смръдливи....?!

    21:10 12.09.2025

  • 9 Киро

    15 6 Отговор
    е заприличал а клошар с тази брада.
    От протести няма време да се обръсне.
    Или пък Лена го е зарязала!

    21:14 12.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факти

    9 1 Отговор
    Супата...скоро и офисЪТ

    21:18 12.09.2025

  • 12 Обективен

    11 4 Отговор
    Шепа фашисти.

    21:18 12.09.2025

  • 13 Промяна

    11 5 Отговор
    ДРУЖИНКАТА ШАРЛАТАНИ ОЩЕ .ЛИ СТЕ НА СВОБОДА АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ХАХАХАХАХАХА РАЗРУШИХТЕ БЪЛГАРИЯ

    21:24 12.09.2025

  • 14 Промяна

    7 5 Отговор
    ДРУЖИНКАТА ШАРЛАТАНИ ОЩЕ .ЛИ СТЕ НА СВОБОДА АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ХАХАХАХАХАХА РАЗРУШИХТЕ БЪЛГАРИЯ

    21:25 12.09.2025

  • 15 Само да питам

    10 5 Отговор
    Абе киро шмекера като какъв е бил на протеста? Там парапети няма
    А лена там ли беше до кирчо ли беше

    Коментиран от #20

    21:27 12.09.2025

  • 16 Перо

    8 3 Отговор
    Няма да се учудя, ако Сорос хунтата на Киро-тъпиро отиде да протестира в щата Юта против задържането на убиеца на Ч. Кърк! Но там няма да им се размине! Ще гледат БГ “демокрацията” през крив макарон!

    21:30 12.09.2025

  • 17 Питам

    8 3 Отговор
    Този тарикат казва , че всички не могат да ги вкарат в затвора. И защо да не могат да ги вкарат в затвора , ако са нарушаващи закона престъпници? Мястото на престъпниците е в затвора !

    21:31 12.09.2025

  • 18 Все едно куче е сгазил тоя

    8 4 Отговор
    Кире за дето утрепа човека със аудито кога ще влизаш във затвора бе шмекер?

    21:31 12.09.2025

  • 19 Мюмюн

    5 1 Отговор
    и ко?

    21:32 12.09.2025

  • 20 Перо

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само да питам":

    Киро е прочетен вестник и Лена е на друг парапет!

    21:32 12.09.2025

  • 21 Грухтърс

    6 4 Отговор
    Евроатлантиците са мършояди, хранещи се с остатъците от българската държава.

    Коментиран от #26

    21:32 12.09.2025

  • 22 Знаещ

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Жълтокопитните без заплащане на протести не ходят и безплатно не се въргалят из храчтите и фасовете.

    21:36 12.09.2025

  • 23 Вилю

    2 1 Отговор
    кво каза, кво?

    21:38 12.09.2025

  • 24 Мрую

    5 2 Отговор
    Кокора като някой бей

    21:38 12.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пампаец

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Грухтърс":

    100 процента Лена Парапета е зарязала про100 Киро . Той досега се бръснене с нейната самобръсначка с която тя си бръснеше мустаците , краката и още нещо.

    21:42 12.09.2025

  • 27 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 3 Отговор
    И вие Тримата сте за Панделата

    21:54 12.09.2025

  • 28 аман от "умно-красиви" дебили

    0 2 Отговор
    една каруца наследствени партизани

    21:54 12.09.2025

  • 29 Терзиев, Петков и Василев

    1 3 Отговор
    В ареста!

    21:59 12.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

