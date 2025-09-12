Новини
Проф. Даниел Вълчев: Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър

Проф. Даниел Вълчев: Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър

12 Септември, 2025 21:07

Според проф. Вълчев големият въпрос е дали на изборите за държавен глава ще наблюдаваме конкуренция между партийни кандидати. По думите му, този вариант би се оказал "катастрофален" за страната.

Проф. Даниел Вълчев: Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър. Това каза в "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет в СУ и бивш министър на образованието, цитиран от novini.bg.

Според него големият въпрос е дали на изборите за държавен глава ще наблюдаваме конкуренция между партийни кандидати. По думите му, този вариант би се оказал "катастрофален" за страната.

"Дебатът трябва да е затова накъде върви България", отбеляза Вълчев, като подчерта, че въпреки ограничените правомощия на президента, думата му "тежи" много.

За случая с варненския кмет, той коментира: "Много пъти съм имал повод да кажа, че големите проблеми в българското наказателно правораздаване не са в това кой е главен прокурор, въпреки че и този въпрос е от значение. Онези, които организират протестите имаха месеци и години да решат някои много прости неща, като например тези, свързани с мерките за неотклонение", отбеляза проф. Вълчев.

По думите му юридически смисъл Благомир Коцев да остава в ареста, каквото бе решението на съда, няма. Подобен може да се търси само на политическа основа.

По казуса с побоя над полицейския шеф в Русе, Вълчев подчерта, че е недопустимо да се посяга на служител на ред. Той обаче подчерта, че при подобни ситуации тест за алкохол и наркотици следва да бъде направен на всички участници в конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    12 4 Отговор
    Те тая падна на колене пред руският поп от КГБ, Гундяев, да му целува ръце при негово посещение, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    Коментиран от #8

    21:11 12.09.2025

  • 2 По-важното е, че...

    13 3 Отговор
    Кандидатите на ГЕРБ губят.

    Коментиран от #7

    21:11 12.09.2025

  • 3 Определено

    5 4 Отговор
    ППДБ ще гласуват отново за Илияна, както направиха на предните избори, гласувайки за Радев на балотажа.

    Коментиран от #15

    21:11 12.09.2025

  • 4 Майна

    7 0 Отговор
    Среден
    Разбра ли?
    Една от първите започнала работа за " Отворено общество" в ЕП
    Има го черно на бяло
    Ятагана- културна ценност за България
    Нелигитимна в очите на Путин и Тръмп

    21:13 12.09.2025

  • 5 Сатана Z

    4 1 Отговор
    В годината на Еврото българите ще се чудят през ноември как да оцелеят,а не да избират президент с 20 000 лева (€) заплата

    21:14 12.09.2025

  • 6 Майна

    6 1 Отговор
    Смятам лично да подам жалба до администрацията на Тръмп
    И до Путин
    Как ученичка на шорош и член на " Отворено общество" се издига за Президент!

    21:15 12.09.2025

  • 7 шопо

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "По-важното е, че...":

    Не сакам на мене да ми е добре, а сакам на Вуте да му е зле.

    Коментиран от #12

    21:16 12.09.2025

  • 8 Замълчи м@

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Δушичко беζρодна.

    21:16 12.09.2025

  • 9 гост

    4 2 Отговор
    Даниел Вълчев също се гласи за президент, като общ "НЕУТРАЛЕН" представител на "СЕДЯНКАТА"!

    Коментиран от #18

    21:21 12.09.2025

  • 10 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    10 1 Отговор
    Тази целуна жезъла на руския агент патриарх, който пък нахока Резидента.

    Коментиран от #14

    21:22 12.09.2025

  • 11 Майна

    4 2 Отговор
    Такива като тоя , тръгнали от секретарки , елементарни съсипват Източна Европа
    Меркел 2
    Няма да стане!
    Костадинов трябва да е премиер!
    Време е!

    21:22 12.09.2025

  • 12 Добре че се обади да ти кажа!

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "шопо":

    Ей заради тая философия се търкаляте по нанадолнището! Освободете кмета на Варна, защото всички ви гледат сеира!

    Коментиран от #17

    21:23 12.09.2025

  • 13 Майна

    1 7 Отговор
    Единственият, който може да е български президент е Костадинов!
    Това е

    21:24 12.09.2025

  • 14 Тази изтривалка

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Която е в коментара ти 🇺🇦 каква е ?

    Коментиран от #25

    21:26 12.09.2025

  • 15 Шиши и Туту са малцинство

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Определено":

    ПП може да гласуват за нея при балотаж, както и много политически неутрални гласоподаватели.

    21:29 12.09.2025

  • 16 Р Г В

    3 0 Отговор
    Пази боже , ако това се случи ще е втория по своя мащаб политически шамар за българския народ след Берлинския договор - юли 1878 г. когато държавата ни бе разделена тотално от сегашните ни " съюзници" Ако тази "дама" се появи в Президентството държавата ни ще се озове в трета глуха.

    21:31 12.09.2025

  • 17 шопо

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Добре че се обади да ти кажа!":

    Обърнете се към прокуратурата и съда!

    Коментиран от #19

    21:32 12.09.2025

  • 18 хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Общ кандидат беше възможен при седянка 1, в която не участваше Шиши. Такава ОБЩА кандидатура вече е невъзможна!

    21:32 12.09.2025

  • 19 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "шопо":

    Ти ще се обърнеш към тях! Иначе ви качваме на 🎿🎿

    21:35 12.09.2025

  • 20 Дог фууд

    4 0 Отговор
    Аман от наркоманимасони

    21:38 12.09.2025

  • 21 Професор Прокопи

    7 0 Отговор
    Колега ,разваляй седенката! Помним, помним!😡

    21:44 12.09.2025

  • 22 зрител

    7 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ПОВТОРИ ДРАМАТА С ЦЕЦКА ЦАЧЕВА...

    21:44 12.09.2025

  • 23 Дедо

    7 0 Отговор
    Мен ме срам да имам за Президент жена която се хвърля да коленичи пред руския поп агент и да му целува ръката или пак да е коленичила а Митрофанова да стои права зад нея. Това е СРАМ И ПОЗОР

    21:45 12.09.2025

  • 24 К.К

    5 0 Отговор
    На европейска България не и трябва още един президент - русофил, путинист. Йотова няма шанс.

    21:54 12.09.2025

  • 25 😁😁😁

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тази изтривалка":

    Това е екзекуторът на руския фашист номер идно на 21 век Володимир Володимирович Путлеров.

    21:54 12.09.2025

  • 26 То хубаво

    1 0 Отговор
    Ама с какво е заслужила ляля Йотова за това ,или затова ,че е удобна на някой

    22:11 12.09.2025

  • 27 Егати

    1 0 Отговор
    и тъпанар е тоя Вълчев...
    Пази Боже..

    22:11 12.09.2025

  • 28 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Нема да е тая!

    22:11 12.09.2025

  • 29 Поредния

    1 0 Отговор
    Нищо не направил ,и нищо правещ политик

    22:17 12.09.2025

