Проф. Даниел Вълчев: Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър

Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър. Това каза в "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет в СУ и бивш министър на образованието, цитиран от novini.bg.
Според него големият въпрос е дали на изборите за държавен глава ще наблюдаваме конкуренция между партийни кандидати. По думите му, този вариант би се оказал "катастрофален" за страната.
"Дебатът трябва да е затова накъде върви България", отбеляза Вълчев, като подчерта, че въпреки ограничените правомощия на президента, думата му "тежи" много.
За случая с варненския кмет, той коментира: "Много пъти съм имал повод да кажа, че големите проблеми в българското наказателно правораздаване не са в това кой е главен прокурор, въпреки че и този въпрос е от значение. Онези, които организират протестите имаха месеци и години да решат някои много прости неща, като например тези, свързани с мерките за неотклонение", отбеляза проф. Вълчев.
По думите му юридически смисъл Благомир Коцев да остава в ареста, каквото бе решението на съда, няма. Подобен може да се търси само на политическа основа.
По казуса с побоя над полицейския шеф в Русе, Вълчев подчерта, че е недопустимо да се посяга на служител на ред. Той обаче подчерта, че при подобни ситуации тест за алкохол и наркотици следва да бъде направен на всички участници в конфликта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #8
21:11 12.09.2025
2 По-важното е, че...
Коментиран от #7
21:11 12.09.2025
3 Определено
Коментиран от #15
21:11 12.09.2025
4 Майна
Разбра ли?
Една от първите започнала работа за " Отворено общество" в ЕП
Има го черно на бяло
Ятагана- културна ценност за България
Нелигитимна в очите на Путин и Тръмп
21:13 12.09.2025
5 Сатана Z
21:14 12.09.2025
6 Майна
И до Путин
Как ученичка на шорош и член на " Отворено общество" се издига за Президент!
21:15 12.09.2025
7 шопо
До коментар #2 от "По-важното е, че...":Не сакам на мене да ми е добре, а сакам на Вуте да му е зле.
Коментиран от #12
21:16 12.09.2025
8 Замълчи м@
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Δушичко беζρодна.
21:16 12.09.2025
9 гост
Коментиран от #18
21:21 12.09.2025
10 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #14
21:22 12.09.2025
11 Майна
Меркел 2
Няма да стане!
Костадинов трябва да е премиер!
Време е!
21:22 12.09.2025
12 Добре че се обади да ти кажа!
До коментар #7 от "шопо":Ей заради тая философия се търкаляте по нанадолнището! Освободете кмета на Варна, защото всички ви гледат сеира!
Коментиран от #17
21:23 12.09.2025
13 Майна
Това е
21:24 12.09.2025
14 Тази изтривалка
До коментар #10 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Която е в коментара ти 🇺🇦 каква е ?
Коментиран от #25
21:26 12.09.2025
15 Шиши и Туту са малцинство
До коментар #3 от "Определено":ПП може да гласуват за нея при балотаж, както и много политически неутрални гласоподаватели.
21:29 12.09.2025
16 Р Г В
21:31 12.09.2025
17 шопо
До коментар #12 от "Добре че се обади да ти кажа!":Обърнете се към прокуратурата и съда!
Коментиран от #19
21:32 12.09.2025
18 хмм
До коментар #9 от "гост":Общ кандидат беше възможен при седянка 1, в която не участваше Шиши. Такава ОБЩА кандидатура вече е невъзможна!
21:32 12.09.2025
19 хе хе
До коментар #17 от "шопо":Ти ще се обърнеш към тях! Иначе ви качваме на 🎿🎿
21:35 12.09.2025
20 Дог фууд
21:38 12.09.2025
21 Професор Прокопи
21:44 12.09.2025
22 зрител
21:44 12.09.2025
23 Дедо
21:45 12.09.2025
24 К.К
21:54 12.09.2025
25 😁😁😁
До коментар #14 от "Тази изтривалка":Това е екзекуторът на руския фашист номер идно на 21 век Володимир Володимирович Путлеров.
21:54 12.09.2025
26 То хубаво
22:11 12.09.2025
27 Егати
Пази Боже..
22:11 12.09.2025
28 истина ти казвам
22:11 12.09.2025
29 Поредния
22:17 12.09.2025