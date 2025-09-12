Проф. Даниел Вълчев: Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър

Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър. Това каза в "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет в СУ и бивш министър на образованието, цитиран от novini.bg.

Според него големият въпрос е дали на изборите за държавен глава ще наблюдаваме конкуренция между партийни кандидати. По думите му, този вариант би се оказал "катастрофален" за страната.

"Дебатът трябва да е затова накъде върви България", отбеляза Вълчев, като подчерта, че въпреки ограничените правомощия на президента, думата му "тежи" много.

За случая с варненския кмет, той коментира: "Много пъти съм имал повод да кажа, че големите проблеми в българското наказателно правораздаване не са в това кой е главен прокурор, въпреки че и този въпрос е от значение. Онези, които организират протестите имаха месеци и години да решат някои много прости неща, като например тези, свързани с мерките за неотклонение", отбеляза проф. Вълчев.

По думите му юридически смисъл Благомир Коцев да остава в ареста, каквото бе решението на съда, няма. Подобен може да се търси само на политическа основа.

По казуса с побоя над полицейския шеф в Русе, Вълчев подчерта, че е недопустимо да се посяга на служител на ред. Той обаче подчерта, че при подобни ситуации тест за алкохол и наркотици следва да бъде направен на всички участници в конфликта.