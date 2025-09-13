Кола и камион се удариха челно на "Цариградско шосе"

Кола и камион са се сблъскали челно на "Цариградско шосе" в София късно снощи, предаде БНТ.
Участъкът на инцидента бе отцепен, а на мястото имаше полицейски екип.
За момента няма информация за пострадали или жертви.
1 мдааа
Коментиран от #2
04:32 13.09.2025
2 Бръм
До коментар #1 от "мдааа":Ей туй е то льохман, да спести, да се не мине.
То няма друго обяснение...... при 3 платна в едната посока, 3 в другата и разделителна мантинела.
04:44 13.09.2025
3 в софия живеят самоБОКЛУЦИ
айде другия път дано има късмет да нацели някой трамвай ако може със отскок както оняЦИГАНИН дето влезе вътре във трамвая
04:50 13.09.2025
4 ще купуваме ли нови БМВ-та че тия самалк
нови камери за колко лева казахте?
а малко са още камери ще трябват, тия са малко
средната скорост тука помогна ли?
абе купете още нови БМВ-та па каквото такова
04:52 13.09.2025