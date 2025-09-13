Новини
България »
София »
Кола и камион се удариха челно на "Цариградско шосе"

Кола и камион се удариха челно на "Цариградско шосе"

13 Септември, 2025 05:18, обновена 13 Септември, 2025 04:26 558 4

  • катастрофа-
  • цариградско шосе-
  • кола-
  • камион

Участъкът бе отцепен, за момента не се съобщава за пострадали

Кола и камион се удариха челно на "Цариградско шосе" - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кола и камион са се сблъскали челно на "Цариградско шосе" в София късно снощи, предаде БНТ.

Участъкът на инцидента бе отцепен, а на мястото имаше полицейски екип.

За момента няма информация за пострадали или жертви.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    1 0 Отговор
    бемвето е решило може би да мине в насрещното на втора до съседната пресечка

    Коментиран от #2

    04:32 13.09.2025

  • 2 Бръм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Ей туй е то льохман, да спести, да се не мине.
    То няма друго обяснение...... при 3 платна в едната посока, 3 в другата и разделителна мантинела.

    04:44 13.09.2025

  • 3 в софия живеят самоБОКЛУЦИ

    0 1 Отговор
    много жалко човека не е успял да нацели трамвай, тоя път е уцелил камион

    айде другия път дано има късмет да нацели някой трамвай ако може със отскок както оняЦИГАНИН дето влезе вътре във трамвая

    04:50 13.09.2025

  • 4 ще купуваме ли нови БМВ-та че тия самалк

    0 0 Отговор
    КЪДРАВАТА СЮ какво става със камерите помагат ли ти?

    нови камери за колко лева казахте?

    а малко са още камери ще трябват, тия са малко

    средната скорост тука помогна ли?

    абе купете още нови БМВ-та па каквото такова

    04:52 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове