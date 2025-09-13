Нинова: Борисов е лъжец, лъжец, лъжец

Борисов е лъжец. Лъжец, лъжец. Три пъти го казвам. Днес обявил пред младежите на ГЕРБ, че е решил водната криза в Перник и сега градът има вода за десетки години. Това заяви Корнелия Нинова и допълни:
Кризата не е решена, но милиони бяха откраднати от строителството на водопровода до Перник. И не го казвам аз, а Сметната палата в свой доклад от 2022 г.
Като министър разрових тази гигантска кражба на Борисов и управата на Перник.
Веднага засекретиха доклада. Срещу мен се изсипа ураган от лъжи, обиди, манипулации. Чух за себе си неща, които не съм си и помисляла. Но не се отказвам да търся справедливост.
Днес, когато стотици хиляди българи страдат без вода, Борисов нагло продължава да представя далаверите си като успех.
Призовавам Сметната палата, Прокуратурата, Народното събрание, незабавно да разсекрети доклада и да предостави на обществото цялата истина. Виновните и крадците да бъдат наказани, а не да стоят начело на държавата.
България ще тръгне напред, само когато бъде сложен край на това пагубно управление!”
Това е вярно и ние го знаем, ама другарко, га яде кифтетата с него не рива, па и ти поизлъга за "нито единият патрон за Крайна", ама хайде...
То винаги, когато човек е в опозиция говори истината такава каквато е, а после съвсееем други неща, когато почне да блажи.
До коментар #7 от "ха ха хааа":Трансимпекс беше на Черепа.
Друг импекс приватизира седесарката на Костов.
До коментар #4 от "Помните ли":И даже заяви,че винаги така ще постъпва.
До коментар #7 от "ха ха хааа":Брадясал "компромат" е тоя Техноимпекс. Измислете нещо друто!
До коментар #21 от "Абе не знам кой лъже":Като доказа че е тъп
До коментар #29 от "Добавка":СеееДеееСеее , СееДееСее , СееедееСеее .
До коментар #20 от "Ооопс, ехооо!":и с резиденцията в Хараре, която се пазеше от корекомджията Таки Т. и жена му, преди да се продаде... Все от Второ главно боклуци.
Продажници на НР България и на вашите деца и внуци, които живеят в Петата България (Р. България).
Сега ми заговорила за доклади и подобни неща, които са били в ръцете и като министър на икономиката. Сега се стила да плюе по Борисов.
Пак се опитва да се катери по Бойковия Х%,Й за да я забележат в политиката хората!
До коментар #27 от "Дори и Бареков го осъди тиквyн":Софийският районен съд оправда Николай Бареков по дело за обида, заведено от Бойко Борисов.
Лидерът на ГЕРБ даде на съд лидера на ББЦ за това, че на 19 април 2025 г. в предаването „Делници" по Евроком, Николай Бареков е отправил сериозна обида към него, като е заявил: "..ми той е тъп, той по принцип е тъп”. Бареков е казал още, че Борисов е собственик на имоти за милиарди в страната и чужбина чрез подставени лица , което според тъжителя, представлява явна демонстрация от страна на подсъдимия, да го компрометира и да унизи честта му.
До коментар #27 от "Дори и Бареков го осъди тиквyн":Един продажен отпадък. Колко трябва да е глупав някой за да се интересува от отпадък?
39 Страшно е
До коментар #36 от "Вярно се оказа":Припомняме, че на последното заседание по делото бяха разкрити любопитни подробности от поведението на лидера на ГЕРБ. Така от разказа пред съда на Никола Николов, който е от пресцентъра на ПП ГЕРБ се разбра, че лидерът на партията си хвърлил и сакото като чул какво е казал Бареков. Това при тях е признак, че е много ядосан. Когато му разказали за казаното от Бареков, бившият премиер започнал и да се възмущава: "как може този човек да говори тези неща за мен", имайки предвид, че е бил главен секретар на МВР, премиер, председател на най-голямата политическа партия. "Възмущавайки се как може някой да говори по негов адрес такива неща", конкретизира настроението на лидера пиарът на партията.
42 Ддд
До коментар #36 от "Вярно се оказа":Това че съдът е оправдал Бареков, не означава че не го е обидил или не е излъгал. Както скоро (не с е сещам за кой политик беше) съдът отново отхвърли иска, защото съдът обяви че, политикът бил обществена личност и трябвало да носи на такива обиди и откровени лъжи за тях.
До коментар #36 от "Вярно се оказа":С публикация в профила си във фейсбук че е доказал че борисов е тъп и гранд крадец
До коментар #44 от "Ддд":не се о.. а запелтечи, на аглийски, ааа ъъъ ооо, виж на видеото от пловдивската кръчма, където е конферансие, не можеш да му запушиш устата
До коментар #17 от "български интелектуалец":Ако беше интелектуалец !
Щеше да кажеш !
Че Всички !
Нагло Лъжат !
До коментар #6 от "Жана дарк":народа, който ги обича и ги избира за Дупедавци !
