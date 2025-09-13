Новини
България »
Нинова: Борисов е лъжец, лъжец, лъжец

Нинова: Борисов е лъжец, лъжец, лъжец

13 Септември, 2025 14:00 1 154 53

  • корнелия нинова-
  • бойко борисов-
  • водна криза

Като министър разрових тази гигантска кражба на Борисов и управата на Перник, каза тя

Нинова: Борисов е лъжец, лъжец, лъжец - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Борисов е лъжец. Лъжец, лъжец. Три пъти го казвам. Днес обявил пред младежите на ГЕРБ, че е решил водната криза в Перник и сега градът има вода за десетки години. Това заяви Корнелия Нинова и допълни:

Кризата не е решена, но милиони бяха откраднати от строителството на водопровода до Перник. И не го казвам аз, а Сметната палата в свой доклад от 2022 г.

Като министър разрових тази гигантска кражба на Борисов и управата на Перник.
Веднага засекретиха доклада. Срещу мен се изсипа ураган от лъжи, обиди, манипулации. Чух за себе си неща, които не съм си и помисляла. Но не се отказвам да търся справедливост.

Днес, когато стотици хиляди българи страдат без вода, Борисов нагло продължава да представя далаверите си като успех.

Призовавам Сметната палата, Прокуратурата, Народното събрание, незабавно да разсекрети доклада и да предостави на обществото цялата истина. Виновните и крадците да бъдат наказани, а не да стоят начело на държавата.

България ще тръгне напред, само когато бъде сложен край на това пагубно управление!”


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие всичките сте

    26 7 Отговор
    Лъжци, лъжци, лъжци...

    14:03 13.09.2025

  • 2 Кажи честно ... 🤣

    9 6 Отговор
    Едно реалити "Познай кога казвам истината" с участието на тиквата, кРаднинова, Късопейкин ... ще има много повече успех от някакви ергени и "бързи, смели, сръчни" ....

    14:05 13.09.2025

  • 3 Абе

    7 12 Отговор
    ти не си по малък лъжец. Слуга на мафията кръга капитал. Направиха и партия да унищожи БСП, че не успя да го довърши..

    14:05 13.09.2025

  • 4 Помните ли

    26 2 Отговор
    Борисов гръмна Чакъра с гранатомет.

    Коментиран от #23

    14:05 13.09.2025

  • 5 АГАТ а Кристи

    5 4 Отговор
    Ако го нямаше зайчара, краварката в левият ъгъл щеше да е няма като п.....ка

    14:06 13.09.2025

  • 6 Жана дарк

    18 1 Отговор
    Щом по медиите казва три пъти за Борисов, че лъжец, значи има нещо гнило в Дания. Защо крият всичко от народа, който ги обича и ги избира за Дпедати? Овце сме и ще си останем такива!

    Коментиран от #51

    14:06 13.09.2025

  • 7 ха ха хааа

    11 9 Отговор
    А ехото отговаря - Трансимпекс , Трансимпекс , Трансимпекс ...🤭😁

    Коментиран от #20, #24

    14:07 13.09.2025

  • 8 Тиквун е

    15 3 Отговор
    Лъжец, лъжец, лъжец….

    14:08 13.09.2025

  • 9 Пет от четири гласа

    9 6 Отговор
    Но и ти Корни, не падаш по-долу от Боко.

    14:08 13.09.2025

  • 10 Дедо поп

    7 3 Отговор
    Тя и мойта такава: "Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво ти приказвам."
    Това е вярно и ние го знаем, ама другарко, га яде кифтетата с него не рива, па и ти поизлъга за "нито единият патрон за Крайна", ама хайде...
    То винаги, когато човек е в опозиция говори истината такава каквато е, а после съвсееем други неща, когато почне да блажи.

    14:09 13.09.2025

  • 11 Браво, Нини!

    12 1 Отговор
    Господин "Лъжа" ли ще му викаме вече?

    14:09 13.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    12 2 Отговор
    Най-смешното е дето днеска Бойко вика как така опозицията ще сваля работещо правителство, а самият той свали кабинета Денков-Габриел и даже не беше в опозиция, и то само защото не пуска мвр и службите.

    14:10 13.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нехис

    9 11 Отговор
    Г-жа Лъжа, защо синчето ти работи в Калифорния, а не в Р:+;:услямистан? И как би обяснила изчезването на милиони от касата на БСП, странно съвпадащи със закупуване на ранчо от въпросното ти синче?

    14:11 13.09.2025

  • 17 български интелектуалец

    4 8 Отговор
    Нинова е лъжец,лтжец,лъжец.Ууууууу

    Коментиран от #50

    14:11 13.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ооопс, ехооо!

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха хааа":

    Трансимпекс беше на Черепа.

    Друг импекс приватизира седесарката на Костов.

    Коментиран от #33

    14:12 13.09.2025

  • 21 Абе не знам кой лъже

    11 3 Отговор
    Ама Тиквата единственият премиер в Европа, осъден на три инстанции за лъжа и клевета!

    Коментиран от #27

    14:12 13.09.2025

  • 22 Така е

    2 4 Отговор
    Присмял се хърбел на стържел

    14:13 13.09.2025

  • 23 помним,помним

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помните ли":

    И даже заяви,че винаги така ще постъпва.

    14:13 13.09.2025

  • 24 Отговаря Мата Хари, Хари, Хари....

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха хааа":

    Брадясал "компромат" е тоя Техноимпекс. Измислете нещо друто!

    14:13 13.09.2025

  • 25 Нинова довърши тиквaтa

    5 1 Отговор
    С факти ....LА FINITE

    14:13 13.09.2025

  • 26 Честната госпожа

    4 3 Отговор
    Техноимпексова.

    14:14 13.09.2025

  • 27 Дори и Бареков го осъди тиквyн

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Абе не знам кой лъже":

    Като доказа че е тъп

    Коментиран от #36, #37

    14:15 13.09.2025

  • 28 Значи

    2 2 Отговор
    Работата е много зле ,щом един лъжец казва на друг лъжец ,че лъжи.И най накрая излесте и се разберете по мъжки

    14:15 13.09.2025

  • 29 Добавка

    5 0 Отговор
    И крадец, крадец, крадец....!

    Коментиран от #32

    14:16 13.09.2025

  • 30 Така е

    3 0 Отговор
    Човешката алчност и властолюбие няма край,само шепа пръст ги управя

    14:17 13.09.2025

  • 31 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    Да го беше казал някой друг, но тая....

    14:19 13.09.2025

  • 32 Приставка

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Добавка":

    СеееДеееСеее , СееДееСее , СееедееСеее .

    14:20 13.09.2025

  • 33 Техноимпекс с Кореком

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ооопс, ехооо!":

    и с резиденцията в Хараре, която се пазеше от корекомджията Таки Т. и жена му, преди да се продаде... Все от Второ главно боклуци.

    Продажници на НР България и на вашите деца и внуци, които живеят в Петата България (Р. България).

    14:20 13.09.2025

  • 34 Толупа е

    6 1 Отговор
    айдук номер едно!

    14:20 13.09.2025

  • 35 Ддд

    0 4 Отговор
    Тази като беше министър защо не извади факти и доказателства тогава. Нали чегъртаха ГЕРБ тогава?
    Сега ми заговорила за доклади и подобни неща, които са били в ръцете и като министър на икономиката. Сега се стила да плюе по Борисов.
    Пак се опитва да се катери по Бойковия Х%,Й за да я забележат в политиката хората!

    14:20 13.09.2025

  • 36 Вярно се оказа

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дори и Бареков го осъди тиквyн":

    Софийският районен съд оправда Николай Бареков по дело за обида, заведено от Бойко Борисов.

    Лидерът на ГЕРБ даде на съд лидера на ББЦ за това, че на 19 април 2025 г. в предаването „Делници" по Евроком, Николай Бареков е отправил сериозна обида към него, като е заявил: "..ми той е тъп, той по принцип е тъп”. Бареков е казал още, че Борисов е собственик на имоти за милиарди в страната и чужбина чрез подставени лица , което според тъжителя, представлява явна демонстрация от страна на подсъдимия, да го компрометира и да унизи честта му.

    Коментиран от #39, #42, #43

    14:21 13.09.2025

  • 37 Кой беше бареков

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Дори и Бареков го осъди тиквyн":

    Един продажен отпадък. Колко трябва да е глупав някой за да се интересува от отпадък?

    14:21 13.09.2025

  • 38 ПЛЕВЕН

    5 2 Отговор
    Бойко, спаси ни от безводието както спаси ПЕРНИК преди няколко години!

    14:23 13.09.2025

  • 39 Страшно е

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Вярно се оказа":

    Припомняме, че на последното заседание по делото бяха разкрити любопитни подробности от поведението на лидера на ГЕРБ. Така от разказа пред съда на Никола Николов, който е от пресцентъра на ПП ГЕРБ се разбра, че лидерът на партията си хвърлил и сакото като чул какво е казал Бареков. Това при тях е признак, че е много ядосан. Когато му разказали за казаното от Бареков, бившият премиер започнал и да се възмущава: "как може този човек да говори тези неща за мен", имайки предвид, че е бил главен секретар на МВР, премиер, председател на най-голямата политическа партия. "Възмущавайки се как може някой да говори по негов адрес такива неща", конкретизира настроението на лидера пиарът на партията.

    14:23 13.09.2025

  • 40 007 /агент/

    1 2 Отговор
    Има само една причина жена толкова много да мрази един мъж - когато и е отказал и то многократно...

    14:24 13.09.2025

  • 41 мдаааа

    0 0 Отговор
    Всички сте маскари , маскари , маскари...

    14:25 13.09.2025

  • 42 Ддд

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Вярно се оказа":

    Това че съдът е оправдал Бареков, не означава че не го е обидил или не е излъгал. Както скоро (не с е сещам за кой политик беше) съдът отново отхвърли иска, защото съдът обяви че, политикът бил обществена личност и трябвало да носи на такива обиди и откровени лъжи за тях.

    14:25 13.09.2025

  • 43 Скоро Барека пак се хвалеше..

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Вярно се оказа":

    С публикация в профила си във фейсбук че е доказал че борисов е тъп и гранд крадец

    14:26 13.09.2025

  • 44 Ддд

    2 0 Отговор
    Хахахаха, Борисов имал милиарди, а се сещам за снимката на Бареков във едно джакузи, как се пръска с шампанско с едни моми. Разправяха че бутилката струвала 1000 долара. А той изхабил десетина бутилки. Кой харчеше милиони? Бареков влезе в ЕП и се ос%,ра яко навсякъде където мина.

    Коментиран от #49

    14:30 13.09.2025

  • 45 радев, президент

    1 1 Отговор
    мене пък никой не ме знае че сьществувам

    14:30 13.09.2025

  • 46 ТуТункамон

    1 0 Отговор
    ама не е верно, аз съм фараона на бегето
    НА КОЛЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

    14:30 13.09.2025

  • 47 зевзек

    0 0 Отговор
    така е госпожа Нинова, но народа нещо не му се върви напред, не му се рискува, предпочита да си пази спокойствието, няма ли вода, готов е да се премести да живее в друг град, където все още има вода, все пак хипермаркети има навсякъде вече

    14:31 13.09.2025

  • 48 1488

    2 0 Отговор
    ГРОБ обичат да се хвалят че били без алтернатива, но не щото са кадьрни и полезни за българия, а щото, по подобие на СССР дето изби безброй умни и млади българи за да окупира страната, те изгониха 6 млн от същите за да могат да населят и завладеят страната с гарантиран електорат по тъп от самите тях. ГРОБ не само че не са кадърни, а даже са вредни и опасни, но и техния край наближава

    14:32 13.09.2025

  • 49 зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ддд":

    не се о.. а запелтечи, на аглийски, ааа ъъъ ооо, виж на видеото от пловдивската кръчма, където е конферансие, не можеш да му запушиш устата

    14:34 13.09.2025

  • 50 Ако беше интелектуалец !

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "български интелектуалец":

    Ако беше интелектуалец !

    Щеше да кажеш !

    Че Всички !

    Нагло Лъжат !

    14:34 13.09.2025

  • 51 народа, който ги обича и ги избира за Ду

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жана дарк":

    народа, който ги обича и ги избира за Дупедавци !

    14:37 13.09.2025

  • 52 Точна статия

    0 0 Отговор
    Бившият Европейски депутат и чест гост в студиото на Факти.бг, Бареков с нова публикация как е разкрил и довършил и слави трифонов

    14:39 13.09.2025

  • 53 Боко Кобурга

    0 0 Отговор
    Добро утро, добро утро, добро утро

    14:44 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове