Модерно обзаведен 2-стаен апартамент в центъра на София (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Модерно обзаведен 2-стаен апартамент в центъра на София (ВИДЕО)

20 Септември, 2025 08:05 631 9

Намира се на тиха улица с ниски разходи за сметки

Модерно обзаведен 2-стаен апартамент в центъра на София (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент на ул. "Христо Ковачев" в центъра на София.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 софийски моряк

    7 1 Отговор
    двустаен, ново строителство ! за нищо не става тази гарсониера ! обзавеждането не увеличава нито квадратура, нито функционалност !

    Коментиран от #2

    08:14 20.09.2025

  • 2 софийски моряк

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "софийски моряк":

    и като инвестиция, при покупка със заем не е оправдана !

    08:19 20.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хе хе

    3 0 Отговор
    Това е гарсониера.

    08:25 20.09.2025

  • 5 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    ето модерен апартамент в столица на държава от Г7 в която заплатите да по три на софийските. С цените на апартаментите като тези в София.
    Голям парадокс но сами си го правим.
    299 000 кад са 184 567 евро

    Коментиран от #6

    08:27 20.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    2 0 Отговор
    Стига , стига.......стаята е с ширината на прозореца!!! Това се купува само от провинциалисти на които единствената мечта е да станат софиянци !!!

    08:28 20.09.2025

  • 8 В такъв коп тор

    1 0 Отговор
    се влиза с възелин, и не мърдаш

    08:33 20.09.2025

  • 9 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    И защо ми триеш снимката тя същата като снимката която е публикувана в статията?

    Все снимки ни едните се цензурират!!!!!!!

    08:35 20.09.2025