Богатите нарушители на закона в Черна гора ще получат огромни... отстъпки

Черногорското правителство е внесло в парламента 13 изменения в законопроекта за легализиране на незаконни сгради, които имат за цел значително да намалят финансовата тежест върху собствениците на такива имоти.

Законодателните промени предвиждат значително намаляване на таксите за градско преустройство. Тази ключова промяна има за цел да насърчи легализирането на имоти, които преди това са били извън законовата рамка.

В първоначалния проектозакон, който в момента се разглежда от парламента, размерът на подобно обезщетение за сгради с площ от приблизително 1000 кв.м варираше от 1,5 млн. EUR до 5 млн. EUR. С приемането на новото изменение обаче този диапазон е радикално намален - между 400 000 EUR и 800 000 EUR. Това означава, че максималната сума е намалена повече от шест пъти в сравнение с първоначалното предложение, а минималната - почти четири пъти.

На общините ще бъде дадена възможност самостоятелно да определят конкретния размер на обезщетението на своите територии за даден вид имот, но само в рамките на установения нов диапазон. Тази мярка е предназначена да вземе предвид регионалните особености и нуждите на местните власти.

В текста на измененията се отбелязва, че тази мярка би могла значително да стимулира легализирането на луксозни туристически имоти, което несъмнено е от полза за държавния бюджет и рационализирането на градското развитие. Очаква се обаче това решение да предизвика и значителни обществени полемики. Основната причина за потенциално недоволство е размерът на предоставената отстъпка в сравнение с първоначалната оферта, което би могло да се възприеме като несправедливи отстъпки за собствениците на скъпи недвижими имоти, нарушили закона.

