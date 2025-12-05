Новини
Хонгконг забранява тютюнопушенето на строителни площадки след смъртта на 160 души

5 Декември, 2025 14:11 522 1

Всеки работник, видян да пуши, ще бъде задължен да напусне работното място

Хонгконг забранява тютюнопушенето на строителни площадки след смъртта на 160 души - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хонконгските предприемачи обмислят пълна забрана на тютюнопушенето на строителни площадки в метрополиса след пожар в жилищен комплекс, при който загинаха близо 160 души. Според South China Morning Post (SCMP) някои компании вече са поискали от своите изпълнители да въведат забраната.

Асоциацията на предприемачите в недвижими имоти събира мнения относно забраната за тютюнопушене, отбелязва изданието. Междувременно Henderson Land Development вече е поискала пълна забрана на тютюнопушенето на строителни площадки. Според източник от компанията, всеки работник, видян да пуши, ще бъде задължен да напусне работното място, а изпълнителите ще решат след инцидента дали да уволнят работника или да го глобят. CK Asset Holdings обяви, че също е забранила на работниците да пушат на работното място, заявявайки, че ще бъдат създадени обособени места за пушене.

Китай
  • 1 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Какви са тия хонконгски цигари , че подпалват седем бамбукови строителни скелета!? Забрана на тютюнопушене на работното място цели спестяване на бездействие в работно време, а и така лесно си измиват ръцете.

    15:03 05.12.2025