Първи собственик на двустаен апартамент в луксозна варненска сграда (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Първи собственик на двустаен апартамент в луксозна варненска сграда (ВИДЕО)

27 Септември, 2025 08:05 1 201 5

Имотът разполага с двойно паркомясто

Първи собственик на двустаен апартамент в луксозна варненска сграда (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - чисто нов 2-стаен апартамент. Разположен е в района на Фестивален комплекс във Варна. Отдава се на първи собственик срещу месечен наем от 1150 EUR, като в цената е включено двойно паркомясто. Разполага с голям балкон и прекрасна гледка към морето.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Варна / България
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ГЛЕДАМ ПРИ ВАС Е МОДЕРНЕН ТУРСКИЯ МУТРОБАРОК
    .....
    А ПРИ НАС Е МОДЕРЕН СТИЛА АНГЛИЙСКИ ЗАМЪК С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ
    .....
    И ДВАТА СА ОТВРАТИТЕЛНИ :))

    08:09 27.09.2025

  • 2 име

    11 2 Отговор
    Кутийка, претиндираща за лукс.

    08:13 27.09.2025

  • 3 Даааа

    7 1 Отговор
    Продължавайте да рекламирате,белким спасите имотния балон….

    08:35 27.09.2025

  • 4 ужас

    1 1 Отговор
    Сградата е направо отвратителна и от години вбесява варненци с вида си. На партера е разположено кметство "Одесос". Двустайният апартамент всъщност се състои от малка спалня, която е почти изцяло заета от двойното легло и малкото гардеробче, и малка дневна с кухня, банята и тоалетната са заедно, но тези малки размери не пречат апартаментът да се води с площ от 90 кв.м. На такава площ при старото строителство апартаментите имат хол, спалня, детска стая, кухня, баня, тоалет, килер и задължително два балкона. Дано намерят дългосрочен наемател на тази душегубка, която може да те убие още като погледнеш сградата отвън. Това може да мине за лукс само пред комплексари.

    08:49 27.09.2025

  • 5 Чукча

    0 0 Отговор
    Собственик и наемател не е ли различно

    08:54 27.09.2025