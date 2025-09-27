Първи собственик на двустаен апартамент в луксозна варненска сграда (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - чисто нов 2-стаен апартамент. Разположен е в района на Фестивален комплекс във Варна. Отдава се на първи собственик срещу месечен наем от 1150 EUR, като в цената е включено двойно паркомясто. Разполага с голям балкон и прекрасна гледка към морето.

