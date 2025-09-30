Експерт обясни пред ФАКТИ какви са тенденциите при пазара на жилища и защо интересът към закупуването им нараства

Диляна Христова има над 20 години опит в сферата на инвестиционното строителство, където e заемала редица ръководни постове. С професионалния си опит в инвестициите, продажбите и управлението, в качеството си на генерален мениджър, Диляна Христова допринася за цялостното развитие на българска строително-инвестиционна компания. През годините е участвала в процеса на изграждане на многобройни проекти, основно в сферата на жилищното строителство.

Притежава магистърска степен по „Геотехника и Възобновяеми източници на енергия” и бакалавърска – в специалност „Геотехника и геоинженеринг“ от НБУ.

Диляна Христова споделя пред ФАКТИ какви са тенденциите при пазара на жилища и какви са причините интересът към закупуването им у нас все повече да нараства.

Ще се промени ли ситуацията по отношение на инвестирането в недвижим имот, с приемане на еврото?

Не смятам, че ще се промени. Преминаването от една към друга валута не променя инвестиционните намерения на купувачите. Инвестиционните намерения се променят при промяна на лихвените проценти. Ако падат лихвите по депозитите, хората започват да купуват жилища с инвестиционна цел, а когато лихвените проценти се вдигат, се купува по-малко. С приемане на еврото няма да има промяна при лихвите по депозитите, по-скоро лихвите по ипотечните кредити ще намалеят, което от своя страна е стимул за покупка на жилище с кредит.

А по-строгите регулации и “насъбраните” пари в кеш ще променят ли инвестиционното поведение на хората?

Стимул в момента да се купува жилище, е именно потребността да се изчистят левовете в кеш. Защото хората, които разполагат с недекларирани левове, ще се опитат да се отърват от тях максимално бързо, преди настъпването на промените. Това е възможно само при положение, че сделката се осъществява с цена в нотариалния акт под реалната – данъчна оценка или малко над нея. Сериозните инвеститори не правят такива сделки. След 1 януари това няма да е възможно - ще трябва да се превалутират в банка, където ще ги питат за произхода на средствата.

Ако анализираме пазара на жилища през последната година, как се движи той, в каква посока и с какви темпове?

През последната година пазарът на жилища се движи доста добре, има търсене, въпреки, че цените растат. Цените на строителните материали не се увеличават толкова осезаемо, въпреки че през последната година се наблюдаваше поскъпване на бетона и на други ключови материали. Пазарът на труда по-скоро е много труден в нашия бранш в момента - трудно се намират кадри и съответно търсенето е огромно. Заплатите в строителството са се повишили с един от най-големите проценти. Абсолютно за всичко има усилено търсене - от общи работници до инженери. А всичко това води и до повишаване на цените на крайния продукт - жилищата.

Как си обяснявате този повишен интерес към закупуване на жилища въпреки цените - търсене на сигурност, по-изгодно е отколкото да живееш под наем?

Има няколко държави, в които една от цели в живота е да притежаваш собствено жилище и България влиза в това число наред с бившите държави с комунистически режим. В Германия например от десетилетия основно се живее под наем. Обяснявам си тази тенденция с манталитет. Преди 89-та година почти всички в България сме живели в собствено жилище. По-младите хора днес са по-разчупени и живеят и под наем, но техните родители настояват да си купят собствени жилища. Относно жилището като инвестиция у нас, то е най-желано, защото е най-лесно и най-разбираемо за хората. Другите типове инвестиции изискват допълнителни знания и опит. Друга причина за повишения интерес към закупуване на жилища, специално за София, е непрекъсната миграция от останалата част на страната към столицата.

Кои други тенденции определят повишения интерес към закупуване на жилища?

Другата причина е, че сградният фонд на София остарява, сградите са на по 40, 50, 60 години, които колкото и да ги реновират и санират отвътре и отвън, няма как да изглеждат като ново строителство. Ето защо се наблюдава една стабилна миграция от старо към ново строителство. Не само заради модерния външен вид, но и заради новите технологии и екстри. Много повече смарт оборудване се вкарва в новото строителство по концепция, а това е предпочитано, особено от по-младите.

