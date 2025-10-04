Новини
Ремонтиран и обзаведен апартамент се продава за 106 000 евро (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Ремонтиран и обзаведен апартамент се продава за 106 000 евро (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 08:05 1 282 3

Тристайният имот се намира в квартал "Бузлуджа" във Велико Търново

Ремонтиран и обзаведен апартамент се продава за 106 000 евро (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент. Имотът е ремонтиран и се продава напълно обзаведен. Разположен е на отлична локация в квартал "Бузлуджа" във Велико Търново. Има опция за покупка и на паркомясто.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръчиии

    8 0 Отговор
    Язе сам пръви, мой си е , тръча за кредит

    Коментиран от #2

    08:07 04.10.2025

  • 2 И Ко ши праЯ...

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръчиии":

    ...в ТърнуУ...?!

    08:22 04.10.2025

  • 3 име

    1 0 Отговор
    По принцип, на таванските помещения им викаме тавански, а не тристайни апартаменти.

    08:55 04.10.2025