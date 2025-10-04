Ремонтиран и обзаведен апартамент се продава за 106 000 евро (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент. Имотът е ремонтиран и се продава напълно обзаведен. Разположен е на отлична локация в квартал "Бузлуджа" във Велико Търново. Има опция за покупка и на паркомясто.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
