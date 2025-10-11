Новини
Напълно обзаведено жилище на комуникативно място (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Напълно обзаведено жилище на комуникативно място (ВИДЕО)

11 Октомври, 2025 09:19 857 8

  • imot.bg-
  • жилище-
  • наем-
  • пловдив

Намира се в района на Младежки хълм

Напълно обзаведено жилище на комуникативно място (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент. Имотът се намира в нова малка кооперация в района на пловдивския Младежки хълм.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аз Кочо

    4 3 Отговор
    Кой го интересува тоа Пловдив,пишете защо в Софиа са толкова скъпи жилиштата

    Коментиран от #4, #5, #7

    09:25 11.10.2025

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Лилиий.....е те това е макроикономика !!! Това жилище изисква лупата на Шерлок Холмс !!!

    09:29 11.10.2025

  • 3 шаа

    11 1 Отговор
    "Напълно обзаведено жилище на комуникативно място"

    Комуникативно в случая означава, че съседният блок е на 2 метра и с комшиите оттатък улицата не само можете да си шепнете, но и да си подавате сол, ориз, тоалетна хартия,даже и да се чуквате с "наздраве" на Нова година и празници.

    09:31 11.10.2025

  • 5 Амадо

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    Не спрех да пиша с Ника на Кочо, много ми хареса

    09:39 11.10.2025

  • 6 Амадо

    0 0 Отговор
    На мен ми слагат саму миноси за това пиша с ника на Кочо

    Коментиран от #8

    09:44 11.10.2025

  • 7 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    Връщай се на село селчо

    09:53 11.10.2025

  • 8 Плачко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Амадо":

    И да пишиш с моя ник - доживот ши цинкяш тук и ши плащаш дебел наем в Лулин ха ха ха

    09:55 11.10.2025