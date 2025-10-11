Напълно обзаведено жилище на комуникативно място (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент. Имотът се намира в нова малка кооперация в района на пловдивския Младежки хълм.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Аз Кочо
Коментиран от #4, #5, #7
09:25 11.10.2025
2 Пич
09:29 11.10.2025
3 шаа
Комуникативно в случая означава, че съседният блок е на 2 метра и с комшиите оттатък улицата не само можете да си шепнете, но и да си подавате сол, ориз, тоалетна хартия,даже и да се чуквате с "наздраве" на Нова година и празници.
09:31 11.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Амадо
До коментар #1 от "Аз Кочо":Не спрех да пиша с Ника на Кочо, много ми хареса
09:39 11.10.2025
6 Амадо
Коментиран от #8
09:44 11.10.2025
7 Гост
До коментар #1 от "Аз Кочо":Връщай се на село селчо
09:53 11.10.2025
8 Плачко
До коментар #6 от "Амадо":И да пишиш с моя ник - доживот ши цинкяш тук и ши плащаш дебел наем в Лулин ха ха ха
09:55 11.10.2025