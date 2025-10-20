IKEA придоби най-голямата търговска площ в историята си

Ingka Group, която управлява повечето от мебелните магазини на IKEA, обяви придобиването на най-голямата горска площ в историята си, разположена в Латвия и Естония. Сделката е на стойност 720 млн. EUR.

„Инвестиционното звено на Ingka Group, основният търговец на дребно на IKEA, се съгласи да придобие приблизително 153 000 хектара земя в Латвия и Естония, 89% от които са горски масиви, от Södra, най-голямата асоциация на собствениците на гори в Швеция“, се казва в прессъобщение на компанията.

Ingka Group няма да внася дървесина, а ще сключи партньорства с местни дъскорезници и производители на дървени панели. Сделката със Södra подлежи на одобрение от „съответните регулаторни органи“.

Ingka Group е една от най-големите частни компании в секторите на търговията на дребно и инвестициите, отговорна, наред с други неща, за управлението на търговските операции на IKEA в над 30 държави. В момента притежава приблизително 331 500 хектара земя в 7 държави: Латвия (110 000 хектара), Естония (31 000 хектара), Литва (27 000 хектара), САЩ (75 000 хектара), Румъния (51 000 хектара), Нова Зеландия (28 500 хектара) и Финландия (9000 хектара).

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg