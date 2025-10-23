ЕС с първи пакет от мерки за овладяване на жилищната криза в Европа

Европейската комисия (ЕК) финализира първия пакет от мерки на ЕС за овладяване на жилищната криза, пред която са изправени страните от ЕС, съобщава испанският вестник El País.

Бързото покачване на цените на жилищата (според Евростат средно с 60,5% между 2015 и 2025 г.) се е превърнало във фактор за намаляване на качеството на живот на гражданите. Планът, разработван от ЕК, ще включва инициативи за регулиране на туристическите наеми в ЕС, по-гъвкави правила за държавна помощ и ще позволи неизползваните средства от т. нар. Кохезионен фонд да бъдат използвани за изграждане на обществени или достъпни жилища.

Очаква се държавните и правителствените ръководители на ЕС да обсъдят тази ситуация по време на срещата на върха на 23 октомври. Жилищните въпроси са отговорност на държавите членки, а в някои случаи, като Испания, и на регионите, така че ЕК е останала встрани. Предвид бързо нарастващите цени и нивото на обществено недоволство обаче, ситуацията се е променила.

Дискусиите са сложни. Някои столици, включително Париж и Берлин, изразиха съмнения относно правомощията на ЕК да предлага мерки по въпрос, който те считат за национален.

