ЕС с първи пакет от мерки за овладяване на жилищната криза в Европа

23 Октомври, 2025 16:11 467 5

Силното поскъпване на имотите се е превърнало във фактор за намаляване на качеството на живот на гражданите

ЕС с първи пакет от мерки за овладяване на жилищната криза в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) финализира първия пакет от мерки на ЕС за овладяване на жилищната криза, пред която са изправени страните от ЕС, съобщава испанският вестник El País.

Бързото покачване на цените на жилищата (според Евростат средно с 60,5% между 2015 и 2025 г.) се е превърнало във фактор за намаляване на качеството на живот на гражданите. Планът, разработван от ЕК, ще включва инициативи за регулиране на туристическите наеми в ЕС, по-гъвкави правила за държавна помощ и ще позволи неизползваните средства от т. нар. Кохезионен фонд да бъдат използвани за изграждане на обществени или достъпни жилища.

Очаква се държавните и правителствените ръководители на ЕС да обсъдят тази ситуация по време на срещата на върха на 23 октомври. Жилищните въпроси са отговорност на държавите членки, а в някои случаи, като Испания, и на регионите, така че ЕК е останала встрани. Предвид бързо нарастващите цени и нивото на обществено недоволство обаче, ситуацията се е променила.

Дискусиите са сложни. Някои столици, включително Париж и Берлин, изразиха съмнения относно правомощията на ЕК да предлага мерки по въпрос, който те считат за национален.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  тея които

    0 0 Отговор
    унищожиха геюропа

    16:13 23.10.2025

  си дзън

    1 0 Отговор
    За решаване на жилищната криза в ЕС трябва едно годишно данъче от 100евро/м2
    на жилища на руски граждани и фирми с отнемане на визи и дадени паспорти.
    Бая жилища ще излязат на пазара

    Коментиран от #5

    16:14 23.10.2025

  Смяна на местата

    1 0 Отговор
    Имигрантите в Европа
    Европейците ще хващат джунглата- нали това прокарвате

    16:15 23.10.2025

  Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    След очакваните ракетни атаки, жилищната криза съвсем ще се задълбочи!

    16:16 23.10.2025

  Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Пък за туземците данъка по 150 Е/м2.

    Къде ви копат такива капацитети ?

    16:18 23.10.2025