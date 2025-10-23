Нова тенденция на имотния пазар – забрана на спекулативните сделки с жилища

Притежаването на жилище в столицата или голям град е отлична инвестиция. Купувачите на имоти в тези градове са три групи. Първата са тези, които имат нужда да живеят в тях. Втората ги придобиват с инвестиционна цел и отдаване под наем. Третата купуват с намерение за продажба след известен период от време.
Засилването на втората и третата група купувачи водят до един вид „изместване“ на първата и възникване на огромен проблем с намирането на място за живеене. Именно поради тази причина някои градове, предимно известни туристически дестинации, започват да обмислят варианта за въвеждане на рестрикции и забрана за покупка на жилищни имоти със спекулативна цел.
Най-пресният пример в тази насока е Каталуния. Премиерът Салвадор Ия е възложил проучване на законовите възможности за подобна стъпка. Проучване показва, че подобна забрана може да бъде въвеждана временно за конкретни райони. Най-често това би трябвало да са известни ваканционни дестинации, където туристите, запленени от морската природа, желаят да купят ваканционен апартамент, който по-голямата част от годината да отдават под наем.
Подобни мерки вече са предприети в някои региони на Дания, Финландия, Хърватия, както и Малта. Амстердам е въвел забрана за отдаване под наем на жилище до 4 години след покупката му и ако стойността му е над 623 000 EUR.
Разбира се, има и противници на въвеждането на подобна мярка. Някои от тях са на мнение, че истинският проблем се крие в дефицита на земя за застрояване, наличие на административни пречки и бавни процеси по градско планиране.
17:54 23.10.2025
