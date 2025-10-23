Новини
Имоти »
Нова тенденция на имотния пазар – забрана на спекулативните сделки с жилища

Нова тенденция на имотния пазар – забрана на спекулативните сделки с жилища

23 Октомври, 2025 17:51 556 2

  • забрана-
  • продажба-
  • испания-
  • жилища-
  • рестрикции

Силната концентрация на население в големите градове води до дефицит на апартаменти

Нова тенденция на имотния пазар – забрана на спекулативните сделки с жилища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Притежаването на жилище в столицата или голям град е отлична инвестиция. Купувачите на имоти в тези градове са три групи. Първата са тези, които имат нужда да живеят в тях. Втората ги придобиват с инвестиционна цел и отдаване под наем. Третата купуват с намерение за продажба след известен период от време.

Засилването на втората и третата група купувачи водят до един вид „изместване“ на първата и възникване на огромен проблем с намирането на място за живеене. Именно поради тази причина някои градове, предимно известни туристически дестинации, започват да обмислят варианта за въвеждане на рестрикции и забрана за покупка на жилищни имоти със спекулативна цел.

Най-пресният пример в тази насока е Каталуния. Премиерът Салвадор Ия е възложил проучване на законовите възможности за подобна стъпка. Проучване показва, че подобна забрана може да бъде въвеждана временно за конкретни райони. Най-често това би трябвало да са известни ваканционни дестинации, където туристите, запленени от морската природа, желаят да купят ваканционен апартамент, който по-голямата част от годината да отдават под наем.

Подобни мерки вече са предприети в някои региони на Дания, Финландия, Хърватия, както и Малта. Амстердам е въвел забрана за отдаване под наем на жилище до 4 години след покупката му и ако стойността му е над 623 000 EUR.

Разбира се, има и противници на въвеждането на подобна мярка. Някои от тях са на мнение, че истинският проблем се крие в дефицита на земя за застрояване, наличие на административни пречки и бавни процеси по градско планиране.

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    И кое точно е СПЕКУЛА тук🤔❗

    17:54 23.10.2025

  • 2 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Че той бизнеса с недвижими имоти си е чиста спекула, едни тарикати се опитват да излъжат други офци и се получава, за сега

    17:59 23.10.2025