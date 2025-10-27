Горещият имотен пазар в контекста на влизането на България в еврозоната

Как приемането на еврото ще се отрази на цените на имотите, ипотечното кредитиране и инвестициите? Отговор ще търсят ключови експерти от България и Централна и Източна Европа по време на 11-ата Национална конференция „Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в Еврозоната“, на която най-големият сайт за недвижими имоти imot.bg е медиен партньор.
Конференцията е обособена в пет тематични панела, които ще разгледат макроикономическите перспективи за пазара, иновациите и устойчивото строителство, финансирането на имоти в новата среда, както и регулации и професионални стандарти в сектора. В програмата ще се включат и експерти от Белгия, Словакия, Литва, Хърватия и Латвия, които ще представят реални ефекти върху пазарите след влизането им в еврозоната.
Сред участниците са експерти от Българската стопанска камара, Института за икономически изследвания при БАН, банковия сектор, както и представители на европейски професионални организации – Съвета на европейските професии в недвижимите имоти (CEPI), Белгийския институт на агентите по недвижими имоти (IPI/BIV), както и Федерация на франкофонските агенти по недвижими имоти в Белгия (FEDERIA).
В рамките на форума ще бъдат връчени и Годишните награди „Inspire to Higher 2025“ в категориите „Сърце в имоти“, „Посланик на професията“, „Журналистика“ и „Почетна награда на НСНИ“. Наградите ще отличат социално-отговорни инициативи, професионален принос към индустрията и сдружението и журналистическо отразяване.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Как ви цакат психологически за да
При стратегията "нагоре по нервите" цената се поставя значително над средната пазарна стойност с цел създаване на определени емоционални и когнитивни реакции.
Няма как да говорим за динамика на цените, без да можем да ги посочим конкретно. Според анализа на НСИ те са едни, според строителните предприемачи са съвсем други, според ангажираните в предлагане на имоти са още по-различни, накрая идват пазарни субекти, които искат да се възползват от активността преди въвеждането на еврото и предлагат сделки, отдавна прескочили границата на здравия разум. Ще си позволя да нарека последната група "лотарийни играчи", защото предлагат имоти на цени, в които самите те не вярват и не биха платили, но ако успеят да ги постигнат, ще имат късмет и печалба като от лотарийна игра. Това са сделки изцяло в принципа "нагоре по нервите". Подобни играчи създават и нова "котва" сред купувачите, на базата на която много завишени цени минават за пазарни.
20:53 27.10.2025
2 Цецо Асенов
Вложенията на чуждестранни лица в недвижими имоти за първите девет месеца са на отрицателна територия с 11,5 млн. евро и загубата расте спрямо същият период на 2024.
20:59 27.10.2025
3 Амадо
4 Умен
До коментар #3 от "Амадо":Еее живота не е свършил ши пииш една боза и ще плащаш 30 години Ко толкова. А до тогава я камилата я камиларя хахахах
Гроздето ше се окаже кисилу, а тухлата я я има я я нема хихихи
21:04 27.10.2025
5 Абсолютно никак
