Луксозен апартамент в центъра на София за малко под 1000 лева на месец (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Луксозен апартамент в центъра на София за малко под 1000 лева на месец (ВИДЕО)

1 Ноември, 2025 08:00 585 4

Новообзаведеният имот се намира на ул. "Лайош Кошут"

Луксозен апартамент в центъра на София за малко под 1000 лева на месец (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица -

. Срещу сумата от 997 лв. на месец наемателят получава новообзаведен апартамент на комуникативно място в близост до спирки на градския транспорт и множество магазини и ресторанти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичково червенотиквенече

    2 0 Отговор
    С камериарка ли е?

    08:04 01.11.2025

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Апартамента е толкова просторен , че трябва да минаваш ребрешката покрай дивана за да не се спънеш в раницата ! А дизайнерското извращение с трите плафона на тавана навява мисли за стая на баня , каквато и площ всъщност има !

    08:07 01.11.2025

  • 3 койдазнай

    3 0 Отговор
    Супер луксозен апартамен, при това в мазе! Така няма да ви се налага да се изкачвате по сълби, като се прибирате!

    08:08 01.11.2025

  • 4 София

    1 0 Отговор
    Агенции пускат обяви на несъществуващи имитиращи или ниски цени. Търсят желаещи за покупка или наемане. Искат те да са брокери и да печелят.

    08:12 01.11.2025