Ценово достъпен модерно обрзаведен апартамент, който е готов за отдаване под наем (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Ценово достъпен модерно обрзаведен апартамент, който е готов за отдаване под наем (ВИДЕО)

8 Ноември, 2025 08:00 969 5

Намира се в квартал Бузлуджа във Велико Търново

Ценово достъпен модерно обрзаведен апартамент, който е готов за отдаване под наем (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен, изцяло южен апартамент във великотърновския квартал "Бузлуджа". Имотът е напълно обзаведен и е чудесна инвестиция, за онези, които са решили да вложат средствата си в недвижимост.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Хахаха..... Тази дупка е толкова малка , че чак стената и е крива за да може да се мине покрай дивана !!!

    08:04 08.11.2025

  • 2 Лелее

    7 1 Отговор
    Брокеража удари дъното, без коментар

    08:11 08.11.2025

  • 3 БеГемот

    4 2 Отговор
    Голямо рязане на панела е било за да стане това чудо....

    08:14 08.11.2025

  • 4 Здрасти

    2 0 Отговор
    Като е готов - отдавайте го бе хахайайах. Следващия път пуснете нещо и за Козлодуй и Силистра, много ни вълнува :)))

    08:55 08.11.2025

  • 5 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Вуеееее къде си та не си се изказал

    09:22 08.11.2025