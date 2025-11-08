Ценово достъпен модерно обрзаведен апартамент, който е готов за отдаване под наем (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен, изцяло южен апартамент във великотърновския квартал "Бузлуджа". Имотът е напълно обзаведен и е чудесна инвестиция, за онези, които са решили да вложат средствата си в недвижимост.

