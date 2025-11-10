Близо 13 000 EUR за квадратен метър срещу хола на Лили Иванова

Пазарът на недвижими имоти, и най-вече на апартаменти, продължава да ни изненадва. Тестват се цени, които допреди няколко години бяха в зоната на фантастиката, а днес са реалност.

Районът около Докторски паметник в София винаги е даван за пример, когато става дума за покупки, извършени на максимални цени. Сред последните такива, е апартамент от близо 200 кв.м, на ул. „Оборище“ точно срещу сградата, в която живее примата Лили Иванова. Цената, която е купувачът е платил, с видимост към дневната на известната българка, е 12 800 EUR/кв.м.

Стойността е най-висока за цяла София, но отчитайки факта, че предлагането е силно ограничено, това не би трябвало да е изненада за никого. Към момента в района се оферират едва 11 имота, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Средна цена не може да се определи, тъй като част от офертите са със статут „цена по запитване“, а и цената силно се влияе от това доколко луксозно е обзаведен имотът. Повечето апартаменти са с големина до 100 кв.м. Тристаен, основно ремонтиран и луксозно обзаведен апартамент, с подобна големина, се оферира на цена от 444 000 EUR. Най-големият предлаган имот, е с площ 175 кв.м, отново добре обзаведен и с цена 790 000 EUR.

