Близо 13 000 EUR за квадратен метър срещу хола на Лили Иванова
  Тема: Недвижими имоти

Близо 13 000 EUR за квадратен метър срещу хола на Лили Иванова

10 Ноември, 2025 14:33 810 6

Ограничено предлагане в района на Докторски паметник

Близо 13 000 EUR за квадратен метър срещу хола на Лили Иванова - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на недвижими имоти, и най-вече на апартаменти, продължава да ни изненадва. Тестват се цени, които допреди няколко години бяха в зоната на фантастиката, а днес са реалност.

Районът около Докторски паметник в София винаги е даван за пример, когато става дума за покупки, извършени на максимални цени. Сред последните такива, е апартамент от близо 200 кв.м, на ул. „Оборище“ точно срещу сградата, в която живее примата Лили Иванова. Цената, която е купувачът е платил, с видимост към дневната на известната българка, е 12 800 EUR/кв.м.

Стойността е най-висока за цяла София, но отчитайки факта, че предлагането е силно ограничено, това не би трябвало да е изненада за никого. Към момента в района се оферират едва 11 имота, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Средна цена не може да се определи, тъй като част от офертите са със статут „цена по запитване“, а и цената силно се влияе от това доколко луксозно е обзаведен имотът. Повечето апартаменти са с големина до 100 кв.м. Тристаен, основно ремонтиран и луксозно обзаведен апартамент, с подобна големина, се оферира на цена от 444 000 EUR. Най-големият предлаган имот, е с площ 175 кв.м, отново добре обзаведен и с цена 790 000 EUR.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Местя го за брокерските полюции.

    Коментиран от #3

    14:34 10.11.2025

  • 2 ДАНСА ПАНСА ХАНСА

    3 0 Отговор
    ИМАЛИ,ДАЛИ.Пълни олиг..френи.Я да му дойдат коледари от НАП.

    14:39 10.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    7 0 Отговор
    На Оборище селяндурите - помаци от ТИМ изкупиха сума ти имоти последните години , заприлича на парвенюшка провинциална автокъща улицата .....варненските селяндури доведоха целото си домочадие и селската си рода от селата ....диви , прости и невъзпитани провинциални примати дефилират по алеите на Докторската в центъра на София !!!

    14:51 10.11.2025

  • 5 Цецо Асенов

    2 0 Отговор
    Ох боже, сякаш някой ще живее в хола на Лили!!!
    З Атия пари се купува м2 в Люксембург, Лозана, Цюрих, Монако Бевърлихилс.... Голям работа, дори димът на кулинар намира в най бедната страна в ЕС ю...

    14:59 10.11.2025

  • 6 Нееееее

    1 0 Отговор
    и какво ще се вижда ... памперса на баба Лили ...смеееех

    15:00 10.11.2025