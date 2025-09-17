Новини
Младите не гледат на имотите като място за съхранение на натрупаното богатство

Младите не гледат на имотите като място за съхранение на натрупаното богатство

17 Септември, 2025 16:10

Те предпочитат капиталовите пазари

Младите не гледат на имотите като място за съхранение на натрупаното богатство - 1
Снимка: Shuttetstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Капиталовите пазари са по-сигурно място за съхранение на натрупаното богатство, отколкото покупката на недвижим имот. Това е мнението на повечето лади българи. Близо 50% от българите смятат, че акциите и борсовото търгуване са най-добрите инструменти както за съхранение, така и за натрупане на богаство.

В Европа 37% от младежите на възраст между 18 и 24 години смятат акциите и борсовото търгуване като най-добрият инструмент за натрупване на състояние. Едва 30% от хората в посочената възраст припознават имотите като такива. В България 43% от младите предпочитат борсите и 39% имотите. При последните се наблюдава интересна тенденция

Точно обратна е тенденцията при възрастните (бел. ред. 45-64 годишните). Те са силно ориентирани към недвижимите имоти.

Причината повечето млади хора да не се ориентират към инвестициите в имоти, е необходимостта от значителна първоначална сума. При акциите и борсовото търгуване инвестицията буквално може да започне от 1 EUR, докато при недвижимостите не е така.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Правилно

    9 2 Отговор
    Парите трябва да работят !

    16:11 17.09.2025

  2 Хххххххххххх

    9 3 Отговор
    Капиталовите пазари винаги са били по-доходоносни от недвижимите имоти. Нищо ново под небето.

    16:14 17.09.2025

  3 честен ционист

    21 0 Отговор
    Младите живеят ден за ден. Какви имоти, какви 5евро? В България младите стерви инвестират в естетическа хирургия, а пацаните във фитнес абонамент, курс по боравене с огнестрелно оръжие, уроци по ММА, все неща практични и наложителни. Който е дете на гербаджия, то може и да се добере до някакъв имотец, ако родителят му е бил достатъчно умен да изпере заграбеното, останалите, които ги мързи просто събират за возило нов внос и са от заплата до кръчма.

    16:15 17.09.2025

  4 Пич

    8 7 Отговор
    Трябва да ви обяснявам , но и двете неща не са верни ! Първо , имотите са от най сигурните придобивки за съхранение на пари ! Но не както повечето българи ги разбират като апартаменти или не дай Боже - ваканционни имоти !!! Второ , борсовото търгуване въобще не е за съхранение на пари ! Там може да спечелиш , но може и да загубиш !!!

    16:16 17.09.2025

  5 инвестирам извън България

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Кажи го на тия от Бахмут.

    16:17 17.09.2025

  6 Един

    9 0 Отговор
    Толкова глупости изписани на едно място...

    Кои млади? Къде тва?
    За това всичко живо се е набъкало с кредити за панелки, а в БГ инвестирането е на нивото на Конго и Гвиана. Те едва четат и пишат ама видиш ли борсовите инвестиции са им ясни...

    Да не говорим, че инвестирането на пазарите никога не е било сигурно!

    16:20 17.09.2025

  7 Аз Кочо

    1 1 Отговор
    Палат в Рим с басейн струва колкото панелка в Бургас, СМЯХ ХАХАХА

    16:25 17.09.2025

  9 Спокоен цигански квартал

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    От най-сигурните неща са имотите принципно. Но в държава, водеща по смъртност, по раждаемост на индийците, на дъното като покупателна способност, а на върха като ръст на цените на имоти, някои неща няма да вървят все така. Да, ще има евтини кредити поне още година-две, да, засега сме добре в съотношението заплата/цена на квадратен метър, но какво ще стане с Европа, ЕС, еврозоната след някоя и друга година? Какво ще стане като натисне криза и в градове като Сливен и Видин примерно местните индийци отидат на тумба от 500 глави да си "наберат" от близкия хипермаркет, ама без да плащат? Какво ще стане, ако в някоя родопска или лудогорска махала решат, че има по-добър вариант от България и си ги дърпа към анаватан? Цялата сегашна "държава" на калинките ще се разсипе като домино. Много малко хора си дават сметка, че може би има сериозен шанс за проблеми пред България и няма да е само цветя и рози, или как да минем с по-малко задръстване до Гърцията, колко откраднали двете прасета и подобни битовизми. И като стане нещо подобно панелката в Ботунец или Меден рудник, или новото строителство на ливадата между блоковете в Обеля рязко отива надолу за доста години напред, вместо да държи цена все едно е в бяла държава.

    16:36 17.09.2025

  11 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Спокоен цигански квартал":

    На тебе и на онзи който инвестирал само в чужбина ще кажа , че икономиката е подчинена на икономически цикли които се състоят от падения , а не само от възкоди. И инвестиции в чужбина не дават по голяма сигурност , защото обикновено сътресенията в нашата икономика са в резултат на сътресенията на мощните чужди икономики , които предизвикват спадове дори изкуствено за да изчистят поне част от огромните си дългове.

    16:47 17.09.2025

  12 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спокоен цигански квартал":

    А какво ще стане като фондовите борси изгърмят и ценните книжа дето си си купил станат по ефтини от тоалетна хартия ? САЩ имат 37 трилиона долара външен дълг и над 75 трилиона долара вътрешен дълг . Петродоларът губи петролното си покритие, защото вече половината свят отказва да го ползва като универсално средство за покупкопродажба на енергоресурси и САЩ се превръщат от единствено централно , в регионално чейнджбюро . Едва 10 процента от Брутният им Вътрешен Продукт се състои от реално производство , за това Тръмп опитва всякакви фантасмагории , за да върне част от това производство обратно в САЩ . Но дори уж негови верни съюзници като Япония и Корея му показват среден пръст .

    16:48 17.09.2025

  13 Саша Грей

    Борсата е наистина добро място, но за хора, които разбират. Трябва да си постоянно в час и да четеш непрекъснато. Вярно е, че могат да се направят пари, но ако не си отдаден изцяло можеш набързо да приключиш с инвестициите. Не е за хора, които искат да забавят темпото.

    16:48 17.09.2025

  14 ЦИРК

    Данните в статията не подлежат на коментар, това са едни огромни глупости, даже не написано източника на това проучване, сигурно е между 10 човека на възраст между 35 и 55...

    Мен лично ме интересува друга статистика, каква част от "младите" между 20 и 35 години живеят при родителите си, под наем и в собственно жилище (макар и на кредит). Ей това ще покаже най-реално картинката в страната. И съм сигурен че поне 70% от анкетираните ще живеят още при родителите си, което си е сигурен признак за финансовото положение на младото поколение.

    16:49 17.09.2025

  15 Предимството на !

    Предимството на !

    Капиталовия пазар Е !

    Че за един Час !

    Можеш да спечелиш Много !

    Но можеш и да !

    Загубиш Всичко !

    16:50 17.09.2025

  16 Рогач

    Купих през декември 2012 година двустаен апартамент в София за 35500 евро. Днес на същите апартаменти в същата локация им искат 145000 евро !!! Сами си направете сметката къде и в какво е по изгодно да си врлагате парите . Пък този дето ви плаши с граждански войни и с външни експанзия го пратете да види какво става в САЩ. Там имат към момента по официални данни над 40 милиона абсолютно неграмотни . Държавата ежемесечно раздава безплатни купони за хляб на около 40 милиона американци , за да не избухват гладни бунтове . Броят на радикалите сред различните слоеве на обществото се множи не с дни , а с часове . На всеки 5 минути мре американец от свръхдоза, или калпав наркотик . Във всеки един от градовете им милионите бродят стотици хиляди клошари бездомници които дори не са с купони за хляб , защото са без документи и разчитат на благотворителни кухни и ровене из сметка, за да оцелеят . Броят на незаконните мигранти в САЩ е практически неизвестен . Дали ще остани камък върху камък от Уолстрийт, когато циреят се пръсне? Какво ще получат тогава акционерите , срещу акциите си ?

    17:01 17.09.2025

  17 Перспективата

    До коментар #12 от "Питам":

    пред България с няма 2млн що-годе бяло що-годе някак платежоспособно и годно да изкарва някак прехрана що-годе младо население ли са по-добри? Или се чака на гастарбайтерите да се върнат и да си харчат немските, френски, белгийски пенсии от продънените брутално вече социални системи? Или закачената за икономиката на ЕС България, както преди 1989г за СИВ, я чакат брутално светли бъднини с растеж, ама с минус, 0,3% на мотора на Европа Германия? Фондовият пазар ще претърпи криза в един момент, може да загуби и доста, както наскоро около ковид. Тогава всичко се разклаща, губят се работи и жилища, втори жилища стават само за склад, че на никого не трябват вече. Всеки преценява коя перспектива е по-вероятно. Лесните пари у нас ще са още 2-3 години макс, и то ако всичко в Европа е стабилно.

    17:03 17.09.2025

  18 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спокоен цигански квартал":

    Ами ако нищо не направим и не си подредим държавата най-накрая това може и да се окаже реалистичен

    Има обаче един друг страничен ефект от глупостта на Европейско ниво... Много разумни Европейски граждани намират вече България за доста по-привлекателна и добра страна от техните собственни. Парадоксално е как една камара (поне за мен силно оглупели и живеещи в миналото със стара информация и представа) Българи наритват децата си да ходели в чужбина, докато самите западняци вече осезаемо искат да избягат от собствените си държави. Българската държава в момента спешно трябва да започне, да подобрява инфраструктурата в страната, от обособяването на нови жилищни/индустриални терени до облекчаване на условията за създаването на удобства. Само така ще може да решим огромен брой кризи които са ни налегнали(демографска, пазар на труда, келява икономика, опростачване и затъпяване на населението). Всичко гореописано показват че имотите си остават примамливи за инвестиции, дори в малките населени места разни етноси, инвестират всеки събран от "гурбета" си цент в имота си.

    17:06 17.09.2025

  • 19 Пампаец

    До коментар #7 от "Аз Кочо":

    Ми продавай панелката в Меден Рудник , или в Люлин и търчи да си го купуваш този римски палат бе ! Какво чакаш ? Или си мислиш , че римляните са по тъпи от теб , че още не са го купили ? То в италиански села продават къщи на по два ката със стопански пристройки и дворове за по 1 евро , ама глупавите италианци кой знае защо бягат от тях , като дявол от тамян и предпочитат да живеят в бордеи , вместо да се ширят в тях !

    17:07 17.09.2025

  • 20 честен ционист

    До коментар #7 от "Аз Кочо":

    Да, ама в Италия няма как да получиш шенгенска виза ако си руснак, а даже и гражданство при покупка на имот, докато в България всичко е възможно.

    17:16 17.09.2025

  • 21 0,28 цента

    До коментар #16 от "Рогач":

    Акция на енвидия 2012. 600 пъти повече сега. Десетки подобни примери. Какво било в САЩ? Наркомани и бездомници имало. Ще има, даже още повече. Колко ще им повлияе на икономиката? Кой къде е в световната икономика? Кой сключи сделка с ЕС за едни мита скоро? Кой постави ред условия и коя се хили като 0гофрен, докато се радваше, че само с толкова са я минали? А България не е даже на масата, където се решава. На нея и подхвърляха трохи за евтино и мръсно производство, ама като заплатите бяха една пета от средноевропейските. Вече не са. Няма и кой да работи. Какво ще остане от икономиката у нас, кой ще работи, и то това с висока добавена стойност? Балонът ще се пукне, и то жестоко, и после ще си мислят как в Сан Франциско имало цял квартал наркомани, в Бостън и Филаделфия също.

    17:16 17.09.2025