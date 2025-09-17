Младите не гледат на имотите като място за съхранение на натрупаното богатство

Капиталовите пазари са по-сигурно място за съхранение на натрупаното богатство, отколкото покупката на недвижим имот. Това е мнението на повечето лади българи. Близо 50% от българите смятат, че акциите и борсовото търгуване са най-добрите инструменти както за съхранение, така и за натрупане на богаство.

В Европа 37% от младежите на възраст между 18 и 24 години смятат акциите и борсовото търгуване като най-добрият инструмент за натрупване на състояние. Едва 30% от хората в посочената възраст припознават имотите като такива. В България 43% от младите предпочитат борсите и 39% имотите. При последните се наблюдава интересна тенденция

Точно обратна е тенденцията при възрастните (бел. ред. 45-64 годишните). Те са силно ориентирани към недвижимите имоти.

Причината повечето млади хора да не се ориентират към инвестициите в имоти, е необходимостта от значителна първоначална сума. При акциите и борсовото търгуване инвестицията буквално може да започне от 1 EUR, докато при недвижимостите не е така.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg