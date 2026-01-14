Новини
С колко поскъпнаха панелките през 2025 година

С колко поскъпнаха панелките през 2025 година

14 Януари, 2026 17:05

Близо 30% от сделките с жилища са с този тип жилища

С колко поскъпнаха панелките през 2025 година - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Интензивното строителство на жилища през последните 3-4 години в София и създаването буквално на нови квартали в покрайнините на столицата оставя впечатление, че акцентът на купувачите е върху апартаменти, които се строят или току що новопостроени такива. Данните на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обаче показват друга тенденция. През изминалата година близо 35% от покупко-продажбите са с панелки. Въпреки алармирането на експерти, че повечето сгради от този тип са с изтичащ или дори изтекъл срок на експлоатация те не само продължават да са в полезрението на купувачите, но и се търгуват доста успешно. Причините за това са две. На първо място по-ниските цени, независимо от факта, че през последните 12 месеца се отчита поскъпване от близо %, по данни на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. На второ място доброто вътрешно разпределение. Архитектурно апартаментите в повечето случаи се оказват по-функционални от новото строителство, коментират анализатори.

Данните показват, че двустайните жилища в панелните квартали са поскъпнали по-силно от тристайните, което до голяма степен отразява потребителската логика на пазара. Тяхното предимство е двойно: по-ниска крайна цена за покупка и висока ликвидност при отдаване под наем.

Малките жилища поскъпват повече, защото обслужват три типа търсене – първо жилище, инвестиция и наемен продукт.

Средно със 16% е увеличението при 2-стайните апартаменти в столичните квартали с най-много на брой панелни жилища, сочат данните на imot.bg. Средната цена в началото на миналата година в посочените квартали е била 1950 EUR/кв.м, а в началото на текущата вече е 2270 EUR/кв.м. В райони като Младост 4, Надежда 3 и Овча купел 1 процентът на поскъпване достига 30%. Почти без промяна остават цените на този тип имоти в Дружба 2, Младост 2 и Надежда 1. Увеличението е не повече от 4%. Причината е, че и в трите посочени района има наличие на метро, а предлагането е силно ограничено – два фактора, които са довели до достигане на своеобразен „таван“ при цената на квадратен метър жилищна площ.

При 3-стайните жилища ръстът е от 1811 EUR/кв.м. през януари 2025 г. до 2133 EUR/кв.м през първия месец на 2026-та, или средно увеличение от 17%. Силното сегментиране и тук е налице. Така например в Люлин има поевтиняване в рамките на около 4% в рамките на изминалите 12 месеца и едва 3% увеличение в Люлин 3 и 10. В четвърта, седма и осма част обаче се наблюдава повишение между 23% и 27%, сочат данните на imot.bg.

Най-силно поскъпване при 3-стайните жилища в панелните комплекси се наблюдава в Младост 3 - 36% и Надежда 3 - 30%.

Панелните жилища от години бяха разглеждани като „резервен бюджетен сегмент“ на пазара. През изминалата година обаче картината се промени. Данните от 2025–2026 г. показват, че на места те вече функционират като ликвиден и инвестиционен продукт.

Изводите, които правят анализатори са няколко:

  • Панелните квартали са новият двигател на ценовия ръст — процентно изпреварват централните райони и новото строителство в много подзони.
  • Двустайните апартаменти са най-търсените жилища на панелния пазар, благодарение на комбинацията от достъпност и ликвидност.
  • Младост, Надежда и Овча купел се превръщат в най-динамичните панелни хъбове, като вече не могат да се разглеждат като „евтина периферия“.
  • Люлин демонстрира вътрешно сегментиране, което е знак за узряване на пазара и микролокационно ценообразуване.
  • Панелката вече не се разглежда като компромис, а като избор за инвестиция, за първи дом и за наем.

В действителност се оказва, че плюсовете на панелните жилища не са за подценяване - като се започне от околната среда и налична инфраструктура и се стигне до степента на земетръс. Оказва се, че при земетресение те са по-устойчиви, отколкото сградите строени в зората на демокрацията през 90-те години на миналия век. Да - често се говори, че животът на панелките е свършил или е към своя край. Според експерти, този вид конструкция има остатъчен ресурс от 20-30 години, а купувачите не споделят притеснения относно това при покупката им.

Цени на 2- и 3-стайни жилища в квартали на София с
най-много панелно строителство (в EUR/кв.м.)

2-стайни 3-стайни общо
квартал яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. %
Дружба 1 2 077 2 588 24 1 725 2 004 16 1 977 2 383 20
Дружба 2 2 201 2 228 1 2 144 2 424 13 2 175 2 304 5
Люлин 1 1 703 1 927 13 1 941 1 867 -4 1 930 2 010 4
Люлин 2 1 811 1 995 10 1 615 1 885 16 1 651 1 873 13
Люлин 3 1 948 2 181 11 2 022 2 087 3 1 985 2 158 8
Люлин 4 1 842 2 250 22 1 506 1 896 25 1 677 2 050 22
Люлин 5 1 563 1 782 14 1 555 1 718 10 1 556 1 751 12
Люлин 6 1 649 1 974 19 1 454 1 682 15 1 572 1 907 21
Люлин 7 2 077 2 312 11 1 622 1 998 23 2 070 2 233 7
Люлин 8 1 750 2 074 18 1 608 2 056 27 1 711 2 058 20
Люлин 9 1 777 2 223 25 1 504 1 832 21 1 677 2 060 22
Люлин 10 2 277 1 746 -24 1 730 1 798 3 1 902 1 754 -8
Люлин - център 1 815 1 992 9 1 682 1 979 17 1 678 1 952 16
Младост 1 2 262 2 775 22 2 254 2 527 12 2 249 2 564 14
Младост 1А 2 094 2 813 34 2 269 2 645 16 2 192 2 592 18
Младост 2 2 447 2 566 4 2 254 2 558 13 2 268 2 569 13
Младост 3 2 379 2 687 12 2 277 3 108 36 2 314 2 931 26
Младост 4 2 064 2 698 30 1 913 2 257 17 1 986 2 276 14
Надежда 1 2 211 2 308 4 1 827 2 143 17 2 138 2 293 7
Надежда 2 1 901 2 546 33 1 741 2 218 23 1 877 2 390 27
Надежда 3 1 786 2 314 29 1 777 2 313 30 1 777 2 313 30
Надежда 4 1 869 2 168 15 1 754 2 086 18 1 854 2 168 16
Овча купел 1 837 2 264 23 1 759 2 183 24 1 802 2 186 21
Овча купел 1 1 674 2 195 31 1 656 2 099 26 1 656 2 109 27
Овча купел 2 1 757 2 148 22 1 699 1 964 15 1 700 2 019 18

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    С много.

    17:07 14.01.2026

  • 2 Панелка си заслужава

    12 5 Отговор
    Реална квадратура и доказана здравина, нещо което липсва в т. н Ново

    Коментиран от #14

    17:08 14.01.2026

  • 3 честен ционист

    4 7 Отговор
    Каква е тая тристайна панелка? Искате да кажете, че е с 3 спални?

    17:10 14.01.2026

  • 4 Верният

    12 2 Отговор
    Въпрос е , на с колко са поскъпнали досега, а с колко ще поевтинеят оттук нататък!

    Коментиран от #5

    17:12 14.01.2026

  • 5 в клуба на богатите цените само растат

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Верният":

    И как ще поевтинеят като туба 11л вода се продава за 6 евро?

    Коментиран от #8, #16

    17:13 14.01.2026

  • 6 хайде

    0 2 Отговор
    на кюмезарниците! На примоция!

    17:16 14.01.2026

  • 7 то на

    2 5 Отговор
    некои панелки вече им е време за бутане, но цените вървяли на горе.
    Ей там с панелките ще е поредния грабеж над българския народ.
    Някой експерт ще каже че дадена сграда е компроментирана и хората трябва да се изнасят, блока се бута и някой граби земята, а българина ще се превърне в бездомник.

    Коментиран от #13, #17

    17:22 14.01.2026

  • 8 Водата

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "в клуба на богатите цените само растат":

    Ще замине за Украйна, парите за жилищата - също! Само ще остане, да дължите!

    17:24 14.01.2026

  • 9 37т

    2 4 Отговор
    Тука много "знания" за панелките...да Ви питам има ли панелки в Европа...примерно във Виена ....без жокери за "разбирачите" на стомано-бетонни конструкции....щото за брокерите е ясно "кви" ги приказват.....

    Коментиран от #18

    17:39 14.01.2026

  • 10 питам само

    3 6 Отговор
    А има ли кой да купува панелни коптори,след като знае,че те имат 2,5% остаряване на година и само след 40 години стават необитаеми.

    Коментиран от #12, #19

    17:41 14.01.2026

  • 11 Къде

    3 3 Отговор
    си Кочо! Моля те успокой сърцето ми като ми обясниш научно с графики и таблици че цените най-накрая ще паднат! Аз следвам твоите указания чинно вече 15 години, станах на 45 и не мога да се оженя още защото никоя жена не иска да живее с мен в кухнята на мама и да спи на дивана. Ама като паднат цените някой ден (било то и с 5%) ще се смея аз, защото който се смее последен най-добре се смее! Стига да не умра от старост дотогава...

    Коментиран от #15, #20

    17:42 14.01.2026

  • 12 Чери

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "питам само":

    статията. Има кой очевидно. 30% от сделките са с панелки, а 2025 имаше рекорден брой сделки в София.

    17:43 14.01.2026

  • 13 Защо

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "то на":

    в бездомник? Ще дойде да живее под наем при мен. Аз имам апартаменти ново строителство и ги отдавам под наем (но никога не ги продавам, хехе)

    Коментиран от #21, #22

    17:44 14.01.2026

  • 14 Тъп Глупънсбъркър

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Панелка си заслужава":

    Както го е рекъл народът: "Като няма риба и ракът е риба" . Демек в нашия случай "Като нема пари за новичко може и панел" . Освен това заслужава ли си да се заробиш до живот да изплащаш заем за тухли и бетон? На село по-добре ама политиката закри селото, като икономическа единица и му вмени затихващи функции и там не става без доходи и поминък, освен ако не си дигитален номад.

    17:45 14.01.2026

  • 15 Гост

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Къде":

    Не слушай тук никой,защото ще си под наем до живот.Дали ново,старо или панелка, важното е да имаш покрив над главата

    17:58 14.01.2026

  • 16 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "в клуба на богатите цените само растат":

    Докато има балъци ще има и тарикати които да им изтръскват забогателите жобчитъ

    18:04 14.01.2026

  • 17 Вуе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "то на":

    Не спря да мечтаеш моме хахаха

    18:06 14.01.2026

  • 18 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "37т":

    Панелката е френско изобретение, има там в Германия, Белгия и в цяла източна Европа а ако броиш Русия з Европа и там е пълно с панелки

    18:08 14.01.2026

  • 19 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "питам само":

    Хахаха ти как мислиш

    Хората предпочитат панелките
    Намери и прочети статията

    Дневник бг

    10.01.26, 16:12

    Една трета от продадените жилища в София са панелни, показват данни на Боян Юруков

    Коментиран от #23

    18:10 14.01.2026

  • 20 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Къде":

    Признавам вуе цинити в най бедната страна в ЕС явно никога няма да паднат защото тая страна е пълна с вуета които плащат за несъществуващи м2 пари, като парите които плащат гражданите на богатите държави. Цените никога може да не паднат в България но ви чакат дълги години на глад и мизерия за да си плащате кредитите. Да сте живи и здрави за да могат банките да ви водят на каишка и най вече молете се да рецесията да позакъснее преди да останете безработни и в кашони по гарите хахаба

    18:15 14.01.2026

  • 22 Ти моме

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо":

    Имаш с ра м ни въ ш ки и много мечти в главътъ

    18:18 14.01.2026

  • 23 Хората

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Нека да уточним,за кои хора иде реч.За кои хора говорим.За полезните,които са над една трета или за безполезните,достигащи почти две трети?

    Коментиран от #24

    18:35 14.01.2026

  • 24 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хората":

    1,Намери статията която ти дадох
    2.прочети цялата статия.
    3 и ще си отговориш на въпроса.

    18:38 14.01.2026