Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната
  Тема: Украйна

Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната

14 Януари, 2026 20:09 693 30

Премиерът Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари

Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Киев се намира в най-тежката си ситуация от началото на пълномащабната война преди четири години, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

"Ситуацията в Киев е изключително сложна. Подобен мащаб на проблеми виждаме за първи път от началото на пълномащабната война", написа Кличко в Telegram.

Вече няколко дни в града има сериозни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоподаването след масирана руска въздушна атака. В сила са извънредни режими на тока, а хиляди жилищни сгради останаха без отопление.

По данни на кмета, към момента около 400 многоетажни сгради в Киев все още са без парно. Те са част от близо 6000 жилищни блока, засегнати след ударите на 9 януари. Очаква се част от оставащите без отопление сгради да бъдат възстановени до края на деня.

"Ситуацията с отоплението на десния бряг вече е по-стабилна. По-сложна остава обстановката на левия бряг на града", уточни Кличко.

Той подчерта, че положението с енергоснабдяването остава критично и пряко влияе върху всички комунални услуги. "Киев работи по извънредни графици за спиране на тока. Почасовите графици в момента не действат", добави кметът.

Енергийната компания ДТЕК съобщи в сряда, че жителите на столицата разполагат средно с около три часа електричество, последвани от до 10 часа без ток.

На гарата в Киев има влакове с дизелови локомотиви, които са отоплени и там човек може да си зареди телефоните и други електронни устройства. Това са т. нар. "Влакове на несломимостта" - те не пътуват за никъде, а дават топлина и подслон на тези, които имат нужда.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    23 1 Отговор
    Бялото знаме.

    20:10 14.01.2026

  • 2 Феникс

    22 1 Отговор
    От тук нататък думачката която ще търсим е Капитулация, и то безусловна!

    Коментиран от #13

    20:10 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    В момента 100 000 в триъгълника на Властта срещу еврото.

    20:10 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тоя защо не е на фронта

    14 0 Отговор
    свиквай защото все така ще е докато съществува коалицията на желаещите войната да продължи…

    20:12 14.01.2026

  • 6 Мальовица

    1 8 Отговор
    Ама кобрата как го наби тоя 😆

    20:13 14.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    14 0 Отговор
    В бивша Украйна въвеждат режим на извънредно положение в енергетиката.

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    20:13 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шопо

    13 0 Отговор
    Зеленски да премести столицата във Лвов, там е по сигурно.
    Може и бяло знаме да развее ама нали е инат.

    20:14 14.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 14 Отговор
    ака се печели любовта на народ..ЕЙ!!!!! пак някой копей да напише как РФ побеждавала НАТО-избиват се братски по принцип народи и республики СССР! ЩОТ НА джуджа му е тплкоз акъла-щеше да ги изкупи барабар с хората и без жертви! от ПЪРВО лице говоря-бачкал съм в РФ-украинците си продаваха жените за по 50 долара(бакса) , рускините винаги са били безплатни

    20:14 14.01.2026

  • 11 Урсула

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "А ГДЕ МОЧА":

    Как къде е моча-Урсула го раЗпори и го напълни с ЕВРАЦИ кат аганце/багънце

    20:14 14.01.2026

  • 12 ЗАЩОТО МОЗЪЦИТЕТЕ ВИ СА ИЗВЕТРЕЛИ

    9 0 Отговор
    А НАЙ-ТЕЖКА Е МОЗЪЧНАТА ВИ СИТУАЦИЯ !! БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕЯ ДРУГИТЕ ВИ СИТУАЦИИ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ТЕЖКИ !!!

    20:14 14.01.2026

  • 13 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Съгласен съм с коментара ти, НО той се отнася за разумни хора, А в Украйна вече няма такива, всичките са зомбирани и с промити мозъци.....

    20:14 14.01.2026

  • 14 Ситуацията в Киев

    8 0 Отговор
    Е точно такава каквато е нужна за да ви уврят кратуните

    20:15 14.01.2026

  • 15 моча го ползваш

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "А ГДЕ МОЧА":

    вместо дилдо и си ги го загубил някъде вътре в теб но мозъка ти каде е вече никой неможе да каже дори и най-големите следователи немогат да го открият …

    20:16 14.01.2026

  • 16 парфюмиран КАЧУР

    1 4 Отговор
    Чалмите горят, маджарите горят. Урсула ги пълни кат агнета. Мъка мъка ра-шистка.

    20:16 14.01.2026

  • 17 Хе хе...

    7 1 Отговор
    Не мога да разбера какъв му е проблема на тоя! Руснаците свършиха ракетите и оръжието преди три години, на фронта масово се самоубиват с лопати, Русия фалира и се paзпадна, рублата стана триста за долар, Путин умpя пак и перемогата е край Москва. Що циври сега?

    20:17 14.01.2026

  • 18 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    5 0 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    20:17 14.01.2026

  • 19 Ситуацията с отоплението на десния бряг

    2 0 Отговор
    е по-стабилна щото там живее рускоезично население. Нали?

    20:18 14.01.2026

  • 20 Урко фашизма се лекува с глад и студ

    7 0 Отговор
    Урки вие сте ненормални

    20:18 14.01.2026

  • 21 Гост

    5 1 Отговор
    Горките хора.

    20:18 14.01.2026

  • 22 Точен

    8 0 Отговор
    Западът искаше "мир чрез сила" и украинците еничари го послушаха... Извод: Никога не слушайте Запада.

    20:18 14.01.2026

  • 23 На тея не им ли изпратиха

    4 0 Отговор
    Всички агрегати на света? А? На човек по два се падат на хартия

    20:19 14.01.2026

  • 24 И кой пък живее в тези

    1 0 Отговор
    близо 6000 жилищни блока ? А? Що не са на фронта

    20:22 14.01.2026

  • 25 Мерцедес отново се е върнал в Русия

    1 0 Отговор
    Германският автомобилен производител Mercedes-Benz е регистрирал своята търговска марка в Русия, съобщава РИА Новости с препратка към базата данни на Роспатент. "Според документите, заявлението е подавано в офиса през септември и Роспатент е взел положително решение за регистрацията. Сега компанията може да се занимава с ремонт, производство и продажба на автомобили в Русия, както и с различни резервни части за автомобили", е заявила агенцията в изказване.

    20:23 14.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Арееее

    0 0 Отговор
    Няма да ви плащаме парното и тока. Нас това ни радва

    20:24 14.01.2026

  • 28 Киевчани

    1 0 Отговор
    да целуват краката на Императора,че ги пожали,а не ги сравни със земята тези неблагодарници!!!

    20:24 14.01.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Режимът на извънредно положение в бивша Украйна включва:

    1. Подаване на ел енергия, вода и охопление предимно на военните обекти. За социалните обекти (болници, училища и т.н.) когато може. Жилищният сектор е на последно място, за него ако и когато може (хората ще се стоплят на лято! 🤣).

    2. Налагане на пълна цензура за състоянието на енергийната система на бивша Укрйна.

    20:24 14.01.2026

  • 30 Че не е лошо

    0 0 Отговор
    средно с около три часа електричество

    20:25 14.01.2026

