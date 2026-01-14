Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната

Киев се намира в най-тежката си ситуация от началото на пълномащабната война преди четири години, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.
"Ситуацията в Киев е изключително сложна. Подобен мащаб на проблеми виждаме за първи път от началото на пълномащабната война", написа Кличко в Telegram.
Вече няколко дни в града има сериозни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоподаването след масирана руска въздушна атака. В сила са извънредни режими на тока, а хиляди жилищни сгради останаха без отопление.
По данни на кмета, към момента около 400 многоетажни сгради в Киев все още са без парно. Те са част от близо 6000 жилищни блока, засегнати след ударите на 9 януари. Очаква се част от оставащите без отопление сгради да бъдат възстановени до края на деня.
"Ситуацията с отоплението на десния бряг вече е по-стабилна. По-сложна остава обстановката на левия бряг на града", уточни Кличко.
Той подчерта, че положението с енергоснабдяването остава критично и пряко влияе върху всички комунални услуги. "Киев работи по извънредни графици за спиране на тока. Почасовите графици в момента не действат", добави кметът.
Енергийната компания ДТЕК съобщи в сряда, че жителите на столицата разполагат средно с около три часа електричество, последвани от до 10 часа без ток.
На гарата в Киев има влакове с дизелови локомотиви, които са отоплени и там човек може да си зареди телефоните и други електронни устройства. Това са т. нар. "Влакове на несломимостта" - те не пътуват за никъде, а дават топлина и подслон на тези, които имат нужда.
Премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
20:10 14.01.2026
2 Феникс
Коментиран от #13
20:10 14.01.2026
3 Последния Софиянец
20:10 14.01.2026
5 тоя защо не е на фронта
20:12 14.01.2026
6 Мальовица
20:13 14.01.2026
7 az СВО Победа 80
Це Европа! 🤣🤣🤣
20:13 14.01.2026
9 Шопо
Може и бяло знаме да развее ама нали е инат.
20:14 14.01.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:14 14.01.2026
11 Урсула
До коментар #4 от "А ГДЕ МОЧА":Как къде е моча-Урсула го раЗпори и го напълни с ЕВРАЦИ кат аганце/багънце
20:14 14.01.2026
12 ЗАЩОТО МОЗЪЦИТЕТЕ ВИ СА ИЗВЕТРЕЛИ
20:14 14.01.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "Феникс":Съгласен съм с коментара ти, НО той се отнася за разумни хора, А в Украйна вече няма такива, всичките са зомбирани и с промити мозъци.....
20:14 14.01.2026
14 Ситуацията в Киев
20:15 14.01.2026
15 моча го ползваш
До коментар #4 от "А ГДЕ МОЧА":вместо дилдо и си ги го загубил някъде вътре в теб но мозъка ти каде е вече никой неможе да каже дори и най-големите следователи немогат да го открият …
20:16 14.01.2026
16 парфюмиран КАЧУР
20:16 14.01.2026
17 Хе хе...
20:17 14.01.2026
18 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
20:17 14.01.2026
19 Ситуацията с отоплението на десния бряг
20:18 14.01.2026
20 Урко фашизма се лекува с глад и студ
20:18 14.01.2026
21 Гост
20:18 14.01.2026
22 Точен
20:18 14.01.2026
23 На тея не им ли изпратиха
20:19 14.01.2026
24 И кой пък живее в тези
20:22 14.01.2026
25 Мерцедес отново се е върнал в Русия
20:23 14.01.2026
27 Арееее
20:24 14.01.2026
28 Киевчани
20:24 14.01.2026
29 az СВО Победа 80
1. Подаване на ел енергия, вода и охопление предимно на военните обекти. За социалните обекти (болници, училища и т.н.) когато може. Жилищният сектор е на последно място, за него ако и когато може (хората ще се стоплят на лято! 🤣).
2. Налагане на пълна цензура за състоянието на енергийната система на бивша Укрйна.
20:24 14.01.2026
30 Че не е лошо
20:25 14.01.2026