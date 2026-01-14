Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната

Киев се намира в най-тежката си ситуация от началото на пълномащабната война преди четири години, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

"Ситуацията в Киев е изключително сложна. Подобен мащаб на проблеми виждаме за първи път от началото на пълномащабната война", написа Кличко в Telegram.

Вече няколко дни в града има сериозни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоподаването след масирана руска въздушна атака. В сила са извънредни режими на тока, а хиляди жилищни сгради останаха без отопление.

По данни на кмета, към момента около 400 многоетажни сгради в Киев все още са без парно. Те са част от близо 6000 жилищни блока, засегнати след ударите на 9 януари. Очаква се част от оставащите без отопление сгради да бъдат възстановени до края на деня.

"Ситуацията с отоплението на десния бряг вече е по-стабилна. По-сложна остава обстановката на левия бряг на града", уточни Кличко.

Той подчерта, че положението с енергоснабдяването остава критично и пряко влияе върху всички комунални услуги. "Киев работи по извънредни графици за спиране на тока. Почасовите графици в момента не действат", добави кметът.

Енергийната компания ДТЕК съобщи в сряда, че жителите на столицата разполагат средно с около три часа електричество, последвани от до 10 часа без ток.

На гарата в Киев има влакове с дизелови локомотиви, които са отоплени и там човек може да си зареди телефоните и други електронни устройства. Това са т. нар. "Влакове на несломимостта" - те не пътуват за никъде, а дават топлина и подслон на тези, които имат нужда.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари.