Новини
България »
Стефан Янев: Партиите не са готови за избори

14 Януари, 2026 19:57 476 18

  • стефан янев-
  • партии-
  • избори

Бившият службен премиер посочи, че моделът на управление трябва да бъде променен

Стефан Янев: Партиите не са готови за избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много партии казват, че са готови за избори, но това не е така. Големият въпрос е какво ново могат да предложат формациите преди евентуален вот. Но не нови лица, защото те не могат да променят картината, а какво ново по отношение на начина, по който функционира държавата. Това каза бившият служебен премиер Стефан Янев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Какво може да очакваме от същите играчи със същите послания? Още от същото”, допълни той.

По негови думи политическата криза в България ще приключи, когато партиите съумеят да направят мнозинство и да тръгнат по пътя на промяна на модела. Той посочи, че управлението у нас трябва да стане по-прозрачно.

Като лидер на партия „Български възход” Янев посочи, че водят разговори с някои политически партньори и имат съмишленици. Той обаче уточни, че Румен Радев на този етап не е лидер на партия.

Янев е на мнение, че служебният премиер ще бъде назначен тогава, когато са "договорени" и министрите.

В геополитически план той смята, че България приема себе си като „ние сме малки, от нас нищо те зависи, трябва да видим накъде духа вятъра”. Според него българската външна политика през последните 20 години може да бъде формулирана с едно изречение – „България подкрепя предложението на Европейската комисия”. Той запита защо нито веднъж не сме защитили българския интерес.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    1 3 Отговор
    19:57 14.01.2026

  • 2 Промяна

    1 3 Отговор
    19:58 14.01.2026

  • 3 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Не избирайте шоу мен, пожарникар, акушер, свеневъд и ЛГБТ индивид да ви управлява!

    19:59 14.01.2026

  • 4 Промяна

    0 3 Отговор
    20:01 14.01.2026

  • 5 стига бе....

    3 0 Отговор
    Този е с огромна пенсия и кой знае още от колко места взема пари.И умора няма.Та се чудя какво още търси от живота?Означава ,че е нарцис.Да се показва,да е значим.Наполеонов синдром се върти в главата му.Та се чудя другари,за какво са му тези пари?

    20:05 14.01.2026

  • 6 гост

    2 0 Отговор
    Някои политици са като кукувички от часовник! Преди избори се покажат, изкукат по няколко пъти за да се забележат сами, че ги има и после се приберат до следващите избори!

    20:05 14.01.2026

  • 7 Промяна

    0 0 Отговор
    20:09 14.01.2026

  • 8 Жалък

    3 0 Отговор
    слуга! Толкова надежди профука и вместо да се скрие, продължава да сипе”мъдрости”

    20:10 14.01.2026

  • 9 Помня

    2 0 Отговор
    Стефан Янев - индивидът въвел у нас фашистките зелени сертификати. Чака Трибунал.

    20:11 14.01.2026

  • 10 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "Партиите не са готови за избори"
    Колото по не са готови толкова по донщбре. Избори ще се пеовеждат винаги когато е нужно независимо доали партиите ил гражданското ощество ще предлага кандидатри. Поне докато се постигне някакъв баланс между граждански и партийни кандидати. С партиите приключихме като ненадеждни политически формации.

    20:11 14.01.2026

  • 11 Ами може и да не е така

    1 0 Отговор
    „Какво може да очакваме от същите играчи със същите послания? Още от същото”,.....Атлантизма е еманацията на нацизма...Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    20:12 14.01.2026

  • 12 Тов Зелен Чорап

    0 0 Отговор
    Като гоуем разбирач се изхожда

    20:14 14.01.2026

  • 13 БРОЯЧКА

    0 0 Отговор
    МИЖАВ ИНТЕРЕС....41%....ПРЕКО СИЛИ

    20:14 14.01.2026

  • 14 Това е вярно !

    0 0 Отговор
    българската външна политика през последните 20 години може да бъде формулирана с едно изречение – „България подкрепя предложението на Европейската комисия”. Той запита защо нито веднъж не сме защитили българския интерес.

    20:14 14.01.2026

  • 15 Зелените чорапи

    0 0 Отговор
    винаги са готови и твърди като Боко пожарникаря но маркучите им меки и нямат налягане. Радев, Янев, Пеевски, Костадинов всички сте от котилото на БКП и младите българи няма как да ви вярват.Вярвате си вие и се надъхвате по между си барабар със Зафиров и Тошко маймуната!

    20:18 14.01.2026

  • 16 Шопо

    2 0 Отговор
    България е била силна когато е била Монархия, да забраним партиите и да върнем монархията.
    Само трябва да си изберем нов Цар, стария не става.

    Коментиран от #18

    20:19 14.01.2026

  • 17 немам думи

    0 0 Отговор
    "Проф. Огнян Минчев: Радев има интерес политическата криза да се задълбочи"

    20:20 14.01.2026

  • 18 Ха сега де...

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Па оти не изберете мене? Те сички са меклии ама аз първи се кндидатирам.

    20:22 14.01.2026

