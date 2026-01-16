Новини
Най-евтините ипотеки в САЩ за последните 3 години

16 Януари, 2026 20:33 604 9

Спадът може да помогне за облекчаване на застоя на пазара на жилища

Най-евтините ипотеки в САЩ за последните 3 години - 1
Снимка: Shutterstock
Средната 30-годишна фиксирана лихва по ипотеки е била 6,06% през втората седмица на януари 2026 г., сочат данните на Freddie Mac. Последният път, когато лихвите по жилищните заеми бяха толкова ниски, беше през септември 2022 г., припомнят анализатори.

Експертите се надяват, че спадът може да помогне за облекчаване на застоя на пазара на жилища.

„Ясно е, че активността на жилищния пазар се подобрява и е готова за солиден пролетен сезон на продажбите", каза Сам Хатер, главен икономист на Freddie Mac.

По това време миналата година средната 30-годишна фиксирана лихва е била 7,04%. Купувач, който е закупил жилище за 450 000 USD с 20% първоначална вноска при тази лихва, би бил с месечна вноска около 2405 USD. При среден лихвен процент от 6,06% днес, тези плащания биха паднали до приблизително 2172 USD - спестявания от около 230 USD на месец или близо 84 000 USD за срока на 30-годишен заем.

По-рано този месец президентът Доналд Тръмп призова за закупуване на ипотечни облигации на стойност 200 млрд. USD, за да се опита да намали разходите по заеми.

„Това ще намали лихвените проценти по ипотеките, месечните плащания и ще направи разходите за притежаване на жилище по-достъпни“, написа Тръмп в публикация в социалните медии миналата седмица.

Тези покупки може би вече оказват умерен натиск за намаляване на лихвените проценти по ипотеките, поне в краткосрочен план, каза Сюзън Уочтър, професор по недвижими имоти в Уортънското училище към Университета на Пенсилвания.

Има признаци, че така нареченият „ефект на заключване“, определяща характеристика на пазара на жилища през последните няколко години, също започва да отшумява. Години наред собствениците на жилища не са склонни да продават, нежелаейки да се откажат от ултраниските лихви по ипотеките, които са си осигурили в началото на пандемията.

Тази динамика започва да се променя. Делът на собствениците на жилища с лихви по ипотеките над 6% вече е надминал дела с ултраниски лихви под 3%, според анализ на Realtor.com на данни за неизплатени ипотеки, което предполага, че по-малко собственици имат силен стимул да останат в имота си.

Активността в жилищния сектор започва да се възстановява след години на застой. Продажбите на жилища, притежавани втора употреба, скочиха с 5,1% през декември в сравнение с предходния месец, според нови данни на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти. Това бележи четвъртия пореден месец на печалби, най-дългата серия от средата на 2020 г.

По-голямото движение на пазара обаче не се е превърнало в по-ниски цени. Според NAR, средната продажна цена на съществуващи жилища е била 405 400 USD през декември, което е 30-ият пореден месец на годишно увеличение на цените.

По-активният пазар на жилища може сам по себе си да не реши кризата с достъпността, но носи по-широки икономически ползи, каза Дарил Феъруедър, главен икономист в Redfin.

„Хората, които са се чувствали затворени в домовете си, може да отказват възможности за работа, може да отлагат сключването на брак, може да отлагат раждането на бебе, всичко това, защото се чувстват в капан в дом, който не отговаря на техните нужди“, каза тя. „Ако повече хора се местят, това би помогнало на икономиката и качеството на живот на хората – дори и да не помогне за решаването на проблема с достъпността на жилищата.“

САЩ
  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    В момента САЩ се управлява от Бени Хил !!! Никой не знае , накъде ще завие фарса !!!

    20:35 16.01.2026

  • 2 Хаха

    2 3 Отговор
    раКочо да купува.

    Коментиран от #6

    20:40 16.01.2026

  • 3 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    "Най-евтините ипотеки в САЩ за последните 3 години"

    И какво от това? Хахаха

    Продажбите на съществуващи жилища през 2025 г. падат до най-ниското си ниво от 1995 г. насам, продавачите масово изтеглят обявите от пазара в очакване на пролетта
    Годишните продажби на всички видове съществуващи жилища са намалели с 0,2% през 2025 г. спрямо предходната година, четвъртата поредна година на спад, до 4,06 милиона жилища, най-ниското ниво от 1995 г. насам, като продажбите на еднофамилни къщи са се увеличили леко, а продажбите на апартаменти и кооперативни жилища са намалели допълнително.

    20:52 16.01.2026

  • 4 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    "През последните три години продажбите на жилища се движат по същество със същия сривен темп, като спадът е с 34% спрямо пика на пандемията от 2021 г. и с 43% спрямо историческия връх през 2005 г. (исторически данни чрез YCharts )."

    Трябва хората да разберат че нулевите и отрицателни лихви останаха в историята. Това няма да се повтори а именно тогава сделките и цените изхвърчаха до смешно нива нямащи нищо общо с реалността и с фундамента на икономиката.

    20:55 16.01.2026

  • 5 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    Цените на недвижимите имоти в Канада се връщат към нивата си от 2017 г. след инфлацията: BMO

    Загубите на канадски недвижими имоти нарастват с навлизането на корекцията във втория етап.

    В момента има поколение, което осъзнава, че недвижимите имоти могат да бъдат огромен източник на богатство; но те могат също така да блокират капитал и да изсмукват паричния поток за продължителни периоди. Оттук и липсата на спешност от страна на нови купувачи да влязат на пазара точно сега и липсата на инвеститорски интерес“,

    И тук ще стане защото няма как тази истерия да продължи още дълго

    20:58 16.01.2026

  • 6 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Кочо е купил.достъчно и вече продава защото вижда какво баламурници има в туй бг е хахаха.
    Отново, не ме мисли. Смисли за кредито който трябва да се връща с "ниските" и плаващи лихви както и ГЛАВНИЦАТА която е петорно завишена точно като за баламурници хахаха

    21:08 16.01.2026

  • 7 Цецо Асенов

    2 0 Отговор
    "Делът на собствениците на жилища с лихви по ипотеките над 6% вече е надминал дела с ултраниски лихви под 3%"

    Това е вярно

    Хората Аси мислят че разполагат с живота им но само Господ разполага

    Мислите си че ще държите лихва от 3 пр за 30 години, НО, се налага да се разведете, да се лекувате, да образовате децата си или просто ви трябват спешно пари а не може да продадете само балкона или само спалнята. А на пазар като този няма и купувачи, тогава ще продавате на загуба за да се докопате до парите.

    Ето това чака голяма част от купувачите в България. Една икономика която се гради върху потребление и нищо друго е рискова.

    Защо?

    Висока задлъжнялост на домакинствата: Когато растежът зависи от пазаруването, потребителите често прибягват до кредити. Това ги прави уязвими при повишаване на лихвените проценти или икономически сътресения- безработица, дори и малка тя може да завърти страната рецесионна спирала.

    Ниски нива на спестявания и инвестиции: Фокусът върху текущото потребление отклонява капитал от дългосрочни инвестиции в технологии, инфраструктура и образование, което забавя потенциалния икономически растеж в бъдеще

    Чувствителност към шокове: Тъй като потребителското доверие е нестабилно, всяка криза (пандемия, инфлация или политическа нестабилност) води до рязък спад в разходите, което може бързо да прерасне в рецесия
    Зависимост от вноса и търговски дефицит: Ако местното производство не отговаря на търсенето, потреблението стим

    21:22 16.01.2026

  • 8 Не само в САЩ,

    0 0 Отговор
    а във всички демократични страни въвели сащиисания балон - демокрация, човек трябва да робува два живота за едно умряло жилище. За ядене ако остане, пък за гледане на деца и дума да не става. Преядохме с тази фалшива крадлива демокрация на капиталистическите крадливи страни! Никакви златни жилища с мухъл, връщаме се в безплатните топли пещери.

    21:23 16.01.2026

  • 9 Лекувам наркозависимост

    1 0 Отговор
    Те бедни е .....с тия пари тук само гараж може да си купят,значи ги минахме американците ...брей доживях

    21:24 16.01.2026