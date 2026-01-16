"Най-евтините ипотеки в САЩ за последните 3 години"

Средната 30-годишна фиксирана лихва по ипотеки е била 6,06% през втората седмица на януари 2026 г., сочат данните на Freddie Mac. Последният път, когато лихвите по жилищните заеми бяха толкова ниски, беше през септември 2022 г., припомнят анализатори.

Експертите се надяват, че спадът може да помогне за облекчаване на застоя на пазара на жилища.

„Ясно е, че активността на жилищния пазар се подобрява и е готова за солиден пролетен сезон на продажбите", каза Сам Хатер, главен икономист на Freddie Mac.

По това време миналата година средната 30-годишна фиксирана лихва е била 7,04%. Купувач, който е закупил жилище за 450 000 USD с 20% първоначална вноска при тази лихва, би бил с месечна вноска около 2405 USD. При среден лихвен процент от 6,06% днес, тези плащания биха паднали до приблизително 2172 USD - спестявания от около 230 USD на месец или близо 84 000 USD за срока на 30-годишен заем.

По-рано този месец президентът Доналд Тръмп призова за закупуване на ипотечни облигации на стойност 200 млрд. USD, за да се опита да намали разходите по заеми.

„Това ще намали лихвените проценти по ипотеките, месечните плащания и ще направи разходите за притежаване на жилище по-достъпни“, написа Тръмп в публикация в социалните медии миналата седмица.

Тези покупки може би вече оказват умерен натиск за намаляване на лихвените проценти по ипотеките, поне в краткосрочен план, каза Сюзън Уочтър, професор по недвижими имоти в Уортънското училище към Университета на Пенсилвания.

Има признаци, че така нареченият „ефект на заключване“, определяща характеристика на пазара на жилища през последните няколко години, също започва да отшумява. Години наред собствениците на жилища не са склонни да продават, нежелаейки да се откажат от ултраниските лихви по ипотеките, които са си осигурили в началото на пандемията.

Тази динамика започва да се променя. Делът на собствениците на жилища с лихви по ипотеките над 6% вече е надминал дела с ултраниски лихви под 3%, според анализ на Realtor.com на данни за неизплатени ипотеки, което предполага, че по-малко собственици имат силен стимул да останат в имота си.

Активността в жилищния сектор започва да се възстановява след години на застой. Продажбите на жилища, притежавани втора употреба, скочиха с 5,1% през декември в сравнение с предходния месец, според нови данни на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти. Това бележи четвъртия пореден месец на печалби, най-дългата серия от средата на 2020 г.

По-голямото движение на пазара обаче не се е превърнало в по-ниски цени. Според NAR, средната продажна цена на съществуващи жилища е била 405 400 USD през декември, което е 30-ият пореден месец на годишно увеличение на цените.

По-активният пазар на жилища може сам по себе си да не реши кризата с достъпността, но носи по-широки икономически ползи, каза Дарил Феъруедър, главен икономист в Redfin.

„Хората, които са се чувствали затворени в домовете си, може да отказват възможности за работа, може да отлагат сключването на брак, може да отлагат раждането на бебе, всичко това, защото се чувстват в капан в дом, който не отговаря на техните нужди“, каза тя. „Ако повече хора се местят, това би помогнало на икономиката и качеството на живот на хората – дори и да не помогне за решаването на проблема с достъпността на жилищата.“

