Проектът „Княжево Четири Сезона Резидънс“ - съвременно и спокойно жилищно пространство СНИМКИ

Проектът „Княжево Четири Сезона Резидънс“ е вдъхновен от стремежа да предложим съвременно и спокойно жилищно пространство.

В един от най-зелените и чисти райони на София – местността Княжево, проектът се реализира в среда с ниско застрояване, добра свързаност с центъра на града и усещане за живот сред природата. Именно тези предимства превръщат локацията в стратегически избор за изграждането на затворен комплекс с висок стандарт на живот.

„Княжево“ е един от малкото квартали в столицата, които съчетават близостта до планината с бърз достъп до централните части на града. Районът разполага с отлична транспортна свързаност чрез бул. „Цар Борис III“ 208, градски транспорт и предстояща метростанция.

Социалната инфраструктура – училища, детски градини и магазини в ритейл центъра– е добре развита, а чистият въздух и богатата зеленина правят района предпочитан избор за семейства с деца и хора, търсещи по-спокоен начин на живот.

Комплексът предлага модерна архитектура, функционални разпределения и високо качество на строителните материали. Включва ограничен брой апартаменти, което осигурява спокойствие и комфорт на обитателите.

Затвореният характер на комплекса, с контролиран достъп и видеонаблюдение, гарантира сигурност и уединение.

Общите зелени площи, обособените пространства за отдих, както и детската площадка, съобразена с нуждите на най-малките и с акцент върху безопасността и спокойната игра, допълват усещането за качествен живот.

За допълнително улеснение и комфорт на бъдещите обитатели „Княжево Четири Сезона Резидънс“ ще разполага с два входа – откъм откъм бул. „Цар Борис III“ 208 и ул. „Войводина могила“. Изграждането на комплекса ,състоящ се от четири жилищни сгради и подземен гараж, се осъществява едновременно, в рамките на планираните срокове като краен срок за въвеждане в експлоатация е декември 2028.

Архитектурно студио ISPDD Ай Ес Пи Дигитален Дизайн с ръководител арх. Светлозар Петков а инвеститор е фирма Княжево четири сезона резидънс ООД.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg