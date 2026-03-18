Откриха венец и монети от елинистическата епоха в Несебър

Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) бяха открити при разкопки в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, съобщиха от пресцентъра на Общината. Те бяха провокирани от екипа на музей „Старинен Несебър“ след като започнало изграждането на нов учебен корпус.
Сред най-интересните артефакти, открити в стъпаловидно оформена яма, която е рядко срещан тип за некропола на древна Месамбрия, са бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. „Харонов обол“, кана, стригила и астрагали.
При проучванията са открити още сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове.
Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди – една от елинистическата епоха и две от Средновековието. Част от находките са фрагментирани и ще бъдат реставрирани.
Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“ и в близко бъдеще ще бъдат показани в Археологическия музей в града, подредени във временна изложба. Музеят планира и публична лекция, посветена на последните проучвания в района на некропола.
1 бою циганина
15:24 18.03.2026
шишарка нашишкана
Коментиран от #10
15:26 18.03.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:28 18.03.2026
4 Въй
15:30 18.03.2026
5 6135
Каква елинистическа епоха ви гони вас?
По това време съществува Българско царство - Одриското.
Коментиран от #7, #11
15:32 18.03.2026
6 Авеее
15:38 18.03.2026
май май
До коментар #5 от "6135":Одрисите и днешните българи имат толкова общо, колкото днешните макета и македонците на Александър Велики.
Коментиран от #8
15:42 18.03.2026
така така
До коментар #7 от "май май":Kaкво общо има президентката с новината?
15:48 18.03.2026
9 шуримури
15:49 18.03.2026
Ттт
До коментар #2 от "шишарка нашишкана":Прерожденец, презобал си с омразата към набедения враг. Отвори си малко фонтанелата да ти се проветри мозъка.
16:10 18.03.2026
Деций
До коментар #5 от "6135":Одриското царство няма нищо общо с тези азиатски конекрадци пра българите.И днес българи и България са нарицателни понятия нямащи нищо общо със реалната действителност.Пра българите в съвременният гражданин са представени едва 1.5% славяните са 15% но 80% или основата са Траките.Дори Готите са в по голяма процент от пра българите.Домъкналата се тук азиатска измет е в рамките на 5000/7000 еденици предимно мъже и това излиза във взетите проби.
16:12 18.03.2026