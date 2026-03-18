Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Откриха венец и монети от елинистическата епоха в Несебър

18 Март, 2026 15:21 1 110 11

Част от находките са фрагментирани и ще бъдат реставрирани

Снимка: Община Несебър
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) бяха открити при разкопки в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, съобщиха от пресцентъра на Общината. Те бяха провокирани от екипа на музей „Старинен Несебър“ след като започнало изграждането на нов учебен корпус.

Сред най-интересните артефакти, открити в стъпаловидно оформена яма, която е рядко срещан тип за некропола на древна Месамбрия, са бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. „Харонов обол“, кана, стригила и астрагали.

При проучванията са открити още сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове.

Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди – една от елинистическата епоха и две от Средновековието. Част от находките са фрагментирани и ще бъдат реставрирани.

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“ и в близко бъдеще ще бъдат показани в Археологическия музей в града, подредени във временна изложба. Музеят планира и публична лекция, посветена на последните проучвания в района на некропола.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    1 3 Отговор
    ритони не излязоха ли ?

    15:24 18.03.2026

  • 2 шишарка нашишкана

    7 1 Отговор
    Находки от елинистическата епоха ще се окажат,че са собственност на ББ и на Шиши.Глей к во става!

    Коментиран от #10

    15:26 18.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    🤔От времето на Елините-комунисти 😀

    15:28 18.03.2026

  • 4 Въй

    1 1 Отговор
    Дано не са от кому(ели)нистическата епоха!

    15:30 18.03.2026

  • 5 6135

    2 4 Отговор
    "Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) "

    Каква елинистическа епоха ви гони вас?
    По това време съществува Българско царство - Одриското.

    Коментиран от #7, #11

    15:32 18.03.2026

  • 6 Авеее

    3 2 Отговор
    Кака Илияна не е избирана за президентка. Президент ни беше г-н Румен Радев.Тя беше в списъка на неговия кабинет.

    15:38 18.03.2026

  • 7 май май

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "6135":

    Одрисите и днешните българи имат толкова общо, колкото днешните макета и македонците на Александър Велики.

    Коментиран от #8

    15:42 18.03.2026

  • 8 така така

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "май май":

    Kaкво общо има президентката с новината?

    15:48 18.03.2026

  • 9 шуримури

    0 0 Отговор
    „Старинен Несебъркай“

    15:49 18.03.2026

  • 10 Ттт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "шишарка нашишкана":

    Прерожденец, презобал си с омразата към набедения враг. Отвори си малко фонтанелата да ти се проветри мозъка.

    16:10 18.03.2026

  • 11 Деций

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "6135":

    Одриското царство няма нищо общо с тези азиатски конекрадци пра българите.И днес българи и България са нарицателни понятия нямащи нищо общо със реалната действителност.Пра българите в съвременният гражданин са представени едва 1.5% славяните са 15% но 80% или основата са Траките.Дори Готите са в по голяма процент от пра българите.Домъкналата се тук азиатска измет е в рамките на 5000/7000 еденици предимно мъже и това излиза във взетите проби.

    16:12 18.03.2026

