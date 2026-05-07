Капан за 4000 долара: Защо никойн е иска да купува евтини къщи

7 Май, 2026 14:37 640 4

Причината е, че ремонтът им може да достигне 100 000 долара

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Купуването на изоставена къща не означава придобиване на актив, а поемане на сериозна отговорност. И това не е само в Япония, а почти във всяка една държава.

Феноменът Акия (изоставени къщи в Япония) се превърна от местен демографски проблем в глобална новина. Към 2026 г. броят на празните жилища надхвърля 9 милиона, което представлява около 14% от общия жилищен фонд в страната.

За външен наблюдател тази картина изглежда като „инвестиционен рай“ с къщи на цената на смартфон, но за самата Япония това е диагноза на системна криза.

Проблемът с празните домове е пряко следствие от два фактора: бързото застаряване на нацията и рекордно ниската раждаемост. Младите хора напускат префектурите, отправяйки се към Токио, Осака и Нагоя. Селските райони и крайбрежието буквално умират.

За да управляват по някакъв начин това „гробище за недвижими имоти“, общините създават специални платформи (банки Akiya), където се опитват да продават къщи на символични цени - от 4000 до 10 000 USD.

В Япония е по-изгодно да запазите порутена къща на мястото ѝ, отколкото да я съборите. Данъкът за земя със застрояване е с 80% по-нисък от този за празен парцел. Разрушаването струва 10 000–30 000 USD поради строгите екологични разпоредби.

Капан за инвеститора: защо „евтиното” излиза скъпо

Много чужденци, привлечени от вирусни видеоклипове, не са наясно със скритите разходи. Покупката на Akiya не е придобиване на актив, а поемане на сериозни задължения.

Япония е една от малкото страни в Азия, където чужденец може да притежава земя и къща като пълна собственост. Но тук се крие важен нюанс: притежаването на недвижим имот не ви дава право на виза. Страната няма програма Златна виза чрез жилищни инвестиции. Чужденец може да закупи къща, но ще може да остане в нея само с туристическа или друга валидна виза.

Изследователският институт Nomura дава плашеща прогноза: към 2033 г. броят на изоставените къщи може да достигне 21,5 милиона (почти всяка трета къща в страната). Това ще създаде „ефект на доминото“: спадът в данъчните приходи ще доведе до влошаване на държавните услуги, което допълнително ще ускори бягството на населението.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Феникс

    3 1 Отговор
    Японците можека да бъдат на нивото на Китай , но щатите ги натискаха надолу! Все пак те са им писали новата конституция!

    14:41 07.05.2026

  • 2 Аз кочо

    1 0 Отговор
    Аааауууу ау ауу

    Коментиран от #4

    14:42 07.05.2026

  • 3 БАЛОН !!!

    4 0 Отговор
    СРИВ !!!

    14:43 07.05.2026

  • 4 Правилно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз кочо":

    4000 е много за къща, цените ще са още надолу

    14:45 07.05.2026