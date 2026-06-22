Новини
Имоти »
Министър Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на ДНСК

Министър Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на ДНСК

22 Юни, 2026 16:35 2 422 27

  • иван шишков-
  • деляна панайотова-
  • началник-
  • днск

Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има над 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията.

Министър Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на ДНСК - 1
Снимка: МРРБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на Дирекцията за национален строителен контрол, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има над 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията.

Работила е в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. В периода август 2022 г. - април 2024 г. е била началник на Дирекцията за национален строителен контрол.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важи

    37 3 Отговор
    Вааажи, ще вдигне небостъргача!
    За това е учила.

    16:38 22.06.2026

  • 2 МНОГО ДОБЪР ИЗБОР И ДОБРО НАЗНАЧЕНИЕ

    10 16 Отговор
    ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШНА ДЕЙНОСТ И УСПЕХ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБЛИКА НА СТОЛИЦАТА

    16:38 22.06.2026

  • 3 хаха

    22 3 Отговор
    "Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. "

    Всичките в ДНСК са собственост или на Тиквата или на Шопара.

    Коментиран от #24

    16:39 22.06.2026

  • 4 А. Иванов

    27 1 Отговор
    И от няколко години двамата живеят на семейни начала...! Нищо против Деляна, просто се чудя няма ли конфликт на интереси и това ли е новия морал. Бащата на Деляна Панайотова кой е? Ако никой не каже, ще кажа и за него!

    Коментиран от #5, #27

    16:40 22.06.2026

  • 5 Зевс

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "А. Иванов":

    Антон Иванов от ГЕРБ ;)

    16:44 22.06.2026

  • 6 Госあ

    7 4 Отговор
    Харесва ми !

    Коментиран от #8

    16:45 22.06.2026

  • 7 Цеко

    30 6 Отговор
    Още една калинка в Мунчовия антураж!
    Комари ли ще бричи, или ще засажда краставици на корен!? Мунчо, половината
    от зам.не министри, а съклецарки са излишни! Понял!

    16:45 22.06.2026

  • 8 Зевс

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Потърси в Нета актуални и необработени снимки и вече няма да ти харесва :)

    16:45 22.06.2026

  • 9 Шинко

    14 1 Отговор
    Шишков, Шишков, какво ще спасяваш, то планините, отдавна са собственост на политици и мутри! Виж показаните самоубиства, седем в планината, държавата и къде са изпълнявали и отчитали политическите поръчки! Хубавец на квадрат

    16:51 22.06.2026

  • 10 Цвете

    21 6 Отговор
    ДА СИ ХОДИ В ХАСКОВО. В СОФИЯ ИМАМЕ НУЖДА ОТ СОФИЙСКИ АРХИТЕКТИ. АМАН ОТ СЕЛЕНИЯ. 🤷‍♀️

    16:51 22.06.2026

  • 11 Все около

    24 1 Отговор
    големите пари е госпожата .

    16:52 22.06.2026

  • 12 Цвете

    16 6 Отговор
    ДА СИ ХОДИ В ХАСКОВО. В СОФИЯ ИМАМЕ НУЖДА ОТ СОФИЙСКИ АРХИТЕКТИ. АМАН ОТ СЕЛЕНИЯ. 🤷‍♀️

    16:53 22.06.2026

  • 13 Аман

    11 4 Отговор
    от Деляни и Деляновци !

    16:57 22.06.2026

  • 14 Ботев

    14 2 Отговор
    "Като за парата, човек кво да прави, продава си и...."
    Кой, кво има, ама къ ги не е гнус?

    16:59 22.06.2026

  • 15 дзърнар

    22 3 Отговор
    Я, поредната калинка на държавната хранилка. Честито.

    17:02 22.06.2026

  • 16 И на нас

    11 3 Отговор
    какво ни дреме. Някакъв случайник назначил някаква за началник водопад.

    17:04 22.06.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХАСКОВО :)
    ....
    САМО ТОВА ЩЕ РЕКА :)

    17:11 22.06.2026

  • 18 Едно ми е прогресивно ...

    11 2 Отговор
    Е, тази е човек на Делю фактурата от ГЕРБ Ново начало.
    Делю дава път на младите, в Правителството на московскот мюре румен радев. 🤣🤣🤣
    А бе, голяма борба с корупцията и разграждане на модела пада. 🤣

    17:14 22.06.2026

  • 19 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    Шишков смешем си-та чак жалък.

    17:17 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Стар комунел

    9 1 Отговор
    Добре де кажете ни тази от наще ли е или не,да знаем какво да говорим

    17:30 22.06.2026

  • 22 ДЕЛЯНЧЕ

    4 2 Отговор
    Сладко зайче.

    17:37 22.06.2026

  • 23 инж. Калинов

    11 2 Отговор
    Нека да ни е честита новата селска калинка.

    17:38 22.06.2026

  • 24 Африкански

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    ДНСК са най големите рекетьори.Познавам един бивш дето има 5 апартамента и доста дебели пачки.

    17:40 22.06.2026

  • 25 Честито

    9 0 Отговор
    Гербаджийска калинка, близка до кауна министър-председател.

    18:12 22.06.2026

  • 26 безпартиен

    2 0 Отговор
    От всичко написано за нея, разбрах,че след завършването си е била все началник!Като му тръгне на човек една карта.......!И те така.Няма да се учудя ако в родата и има и АБПФК!Ако си спомняте за тези!

    22:33 22.06.2026

  • 27 Бойко 3

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "А. Иванов":

    Бащата на арх. Деляна Панайотова се казва Антон Иванов. Той е достатъчно добре известен в Хасково като строителен предприемач и дългогодишен общински съветник от ГЕРБ. Разбира се назначаването й е съвсем случайно събитие. Вервайте ми.

    23:11 22.06.2026