Украинец сключи най-скъпата имотна сделка (ВИДЕО)

Украинският милиардер Ринат Ахметов, сключи най-скъпата сделка в жилищния сегмент в света. Той си купи апартамент в Монако на стойност 471 млн. EUR.
Имотът се намира в Le Renzo в рамките на Mareterra - най-новият проект в Монако, който от края на 2024 г. привлича богаташи от цял свят. Разгънатата застроена площ на апартамента е 2500 кв.м. Разполага с 21 стаи. Ахметов ще има частен басейн, джакузи и ще разполага с 8 паркоместа.
Цените на имотите в Mareterra надвишават 100 000 EUR/кв.м., а месечният наем може да достигне и 150 000 EUR на месец. За сравнение средните цени на квадратен метър на най-скъпия жилищен пазар в света са около 52 000 EUR. Основната причина за високата цена е хроничният недостиг на имоти и големия интерес от най-богатите в света.
От холдинговата компания на Ахметов - System Capital Management (SCM), потвърдиха сделката, но отказаха подробности относно цената.
Състоянието на Ахметов се оценява на близо 6 млрд. EUR, по данни на Индекса на милиардерите на Bloomberg. Богатството му е вследствие развитието на SCM - най-големия индустриален конгломерат в Украйна, с интереси в стоманодобива, минното дело, енергетиката и недвижимите имоти.
Следващата най-скъпа сделка, регистрирана на световния имотен пазар, е с адрес Лондон. Става дума за имение на британския бизнесмен Ник Канди в елитния квартал "Челси". Сделката е на стойност близо 317 млн. EUR.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям патриот
14:39 27.04.2026
2 Гюро Михайлов
14:40 27.04.2026
3 честен ционист
14:40 27.04.2026
4 Питане
14:42 27.04.2026
5 Киро Острото
14:43 27.04.2026
6 Антон
14:44 27.04.2026
7 Айдеее, стадотоооо, събирайте пари
онова дето бълнува за копейки и джафка по Мечока
вместо да кихне по заплата за бункерните чекмеджета
14:44 27.04.2026
8 Тцтцтц
14:45 27.04.2026
9 ДА ТАКА Е. БИЛО Е
14:47 27.04.2026
10 Алоизмамникът Зельо
14:48 27.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ЕС И ЕК
ЗА НЕЙНАТА ЩЕДРОСТ КЪМ УКРАЙНА !
14:49 27.04.2026
12 кой мy дpeмe
14:52 27.04.2026
13 Мдаааа
14:52 27.04.2026
14 Син
14:52 27.04.2026
15 Зельонски
14:54 27.04.2026
16 Аз кочо
15:01 27.04.2026
17 Ринат Ахметов
тя си знае
15:03 27.04.2026
18 Моше, златар
15:04 27.04.2026
19 ЦК на БКП
15:08 27.04.2026
20 Киро тъпото
15:22 27.04.2026
21 Некой си
Жълтопаветни, мъцнете, бе!
Обяснете ни как закупуването на апартамент в Монако ще помогне на Украинските герои в изконната световна война на демокрацията и доброто срещу тъмната империя на злия Путин!
15:22 27.04.2026
22 Ново строителство ли е?
15:26 27.04.2026
23 Брокер
15:30 27.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мдаммм
16:08 27.04.2026
26 Долу ЕС
16:22 27.04.2026