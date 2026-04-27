Новини
Имоти »
Украинец сключи най-скъпата имотна сделка (ВИДЕО)

27 Април, 2026 14:37 1 994 26

  • монако-
  • апартамент-
  • сделка-
  • лукс-
  • ринат ахметов

Милиардерът Ринат Ахметов си купи апартамент за 471 милиона евро

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският милиардер Ринат Ахметов, сключи най-скъпата сделка в жилищния сегмент в света. Той си купи апартамент в Монако на стойност 471 млн. EUR.

Имотът се намира в Le Renzo в рамките на Mareterra - най-новият проект в Монако, който от края на 2024 г. привлича богаташи от цял свят. Разгънатата застроена площ на апартамента е 2500 кв.м. Разполага с 21 стаи. Ахметов ще има частен басейн, джакузи и ще разполага с 8 паркоместа.

Цените на имотите в Mareterra надвишават 100 000 EUR/кв.м., а месечният наем може да достигне и 150 000 EUR на месец. За сравнение средните цени на квадратен метър на най-скъпия жилищен пазар в света са около 52 000 EUR. Основната причина за високата цена е хроничният недостиг на имоти и големия интерес от най-богатите в света.

От холдинговата компания на Ахметов - System Capital Management (SCM), потвърдиха сделката, но отказаха подробности относно цената.

Състоянието на Ахметов се оценява на близо 6 млрд. EUR, по данни на Индекса на милиардерите на Bloomberg. Богатството му е вследствие развитието на SCM - най-големия индустриален конгломерат в Украйна, с интереси в стоманодобива, минното дело, енергетиката и недвижимите имоти.

Следващата най-скъпа сделка, регистрирана на световния имотен пазар, е с адрес Лондон. Става дума за имение на британския бизнесмен Ник Канди в елитния квартал "Челси". Сделката е на стойност близо 317 млн. EUR.

 

Монако
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям патриот

    39 2 Отговор
    Вместо за родината да ги даде.... Айдеее, стадотоооо, събирайте пари за братска Украйна.

    14:39 27.04.2026

  • 2 Гюро Михайлов

    33 2 Отговор
    България ще му помогне с 2 млрд помощ.

    14:40 27.04.2026

  • 3 честен ционист

    24 0 Отговор
    Този Ринат беше казал на Кирчо, че Ганчо ще внася евтин ток от Украйна.

    14:40 27.04.2026

  • 4 Питане

    13 1 Отговор
    Със сключване на сделката подсигуряват ли поне хиляда години живот, или и той като всички останали - макс 75 - 80 ?

    14:42 27.04.2026

  • 5 Киро Острото

    25 2 Отговор
    Всеки българин да даде по една пенсия или заплата за Украйна.

    14:43 27.04.2026

  • 6 Антон

    22 0 Отговор
    Хайде да помогнем на човека - все пак украинец е, наш човек! Охарчил се е, значи Европа (и най-вече ние) сме длъжни да отделим някой и друг милиард!

    14:44 27.04.2026

  • 7 Айдеее, стадотоооо, събирайте пари

    12 3 Отговор
    за кое стадо
    онова дето бълнува за копейки и джафка по Мечока
    вместо да кихне по заплата за бункерните чекмеджета

    14:44 27.04.2026

  • 8 Тцтцтц

    15 0 Отговор
    С кръвта на убитите на фронта

    14:45 27.04.2026

  • 9 ДА ТАКА Е. БИЛО Е

    13 0 Отговор
    ВОЙНА. ДА ТАКА Е НО ЗА ОНИЯ ВЪВ ОКОПИТЕ МЛАДИТЕ БЕДНИТЕ. ДА ТАКА Е ИМА И ДРУГИ СЪС ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ И КРУИЗИ ВЕЧНИ.

    14:47 27.04.2026

  • 10 Алоизмамникът Зельо

    10 2 Отговор
    Пачките през балкона от бабите урсули трябва да се инвестират😉

    14:48 27.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 0 Отговор
    ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕС БЛАГОДАРИМ
    НА ЕС И ЕК
    ЗА НЕЙНАТА ЩЕДРОСТ КЪМ УКРАЙНА !

    14:49 27.04.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    8 0 Отговор
    ми кат му плащам всичко много ясно че ще е милиардер

    14:52 27.04.2026

  • 13 Мдаааа

    14 0 Отговор
    Сега трябва да сбираме за ремонт на к@нефа на тоя апартамент ... 100% не е от злато...

    14:52 27.04.2026

  • 14 Син

    9 0 Отговор
    на миньор и продавачка от татарски произход . Боксьор , депутат , банкер , бизнесмен..........

    14:52 27.04.2026

  • 15 Зельонски

    12 0 Отговор
    Защо не ги дари за борбата с агресора, Ринате?

    14:54 27.04.2026

  • 16 Аз кочо

    7 0 Отговор
    Блазя му, ас се чудя дали сте си платя наема

    15:01 27.04.2026

  • 17 Ринат Ахметов

    11 0 Отговор
    Пращам специални поздрави на Урсула Фон дер Лайн
    тя си знае

    15:03 27.04.2026

  • 18 Моше, златар

    7 0 Отговор
    Не пише апартаментът с колко тоалетни е. Опитвам се да изчисля колко злато ще е необходимо, за да му изработя златните тоалетни чинии...

    15:04 27.04.2026

  • 19 ЦК на БКП

    4 0 Отговор
    Гордостта на нашата партия, другарят Христо Ковачки ще го сложи този в малкия си джоб !

    15:08 27.04.2026

  • 20 Киро тъпото

    4 1 Отговор
    Аз му пратих една заплата!

    15:22 27.04.2026

  • 21 Некой си

    7 0 Отговор
    Планктонът що си трае?
    Жълтопаветни, мъцнете, бе!
    Обяснете ни как закупуването на апартамент в Монако ще помогне на Украинските герои в изконната световна война на демокрацията и доброто срещу тъмната империя на злия Путин!

    15:22 27.04.2026

  • 22 Ново строителство ли е?

    2 0 Отговор
    Не ми го хвали!

    15:26 27.04.2026

  • 23 Брокер

    1 2 Отговор
    То и у нас народа купува имоти здраво та камо ли тоя милиардер

    15:30 27.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мдаммм

    1 0 Отговор
    Този е татарин от Донецк,ама що ли не прави бизнес с матушка Русия,която понастоящем владее Донецк?Между другото е собственик на металургичния цех в Дебелт,Бургаско-информация спестена от джурналиста!

    16:08 27.04.2026

  • 26 Долу ЕС

    1 0 Отговор
    искам Гюров и Урсула да обяснят защо България трябва да става гарант по невъзвращаем кредит за Украйна за 1.2 млрд евро, и да събираме капачки, при положение, че тоя украинец с бизнес в Украйна може да стане гарант с три апартамента и да помогне на страната си! сигурен съм че умраинските милиардери могта само да съберта 90 млрд, ЗЕЛЕНСКИ Е ЗА РАЗТРЕЛ

    16:22 27.04.2026