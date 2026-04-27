Украинец сключи най-скъпата имотна сделка (ВИДЕО)

Украинският милиардер Ринат Ахметов, сключи най-скъпата сделка в жилищния сегмент в света. Той си купи апартамент в Монако на стойност 471 млн. EUR.

Имотът се намира в Le Renzo в рамките на Mareterra - най-новият проект в Монако, който от края на 2024 г. привлича богаташи от цял свят. Разгънатата застроена площ на апартамента е 2500 кв.м. Разполага с 21 стаи. Ахметов ще има частен басейн, джакузи и ще разполага с 8 паркоместа.

Цените на имотите в Mareterra надвишават 100 000 EUR/кв.м., а месечният наем може да достигне и 150 000 EUR на месец. За сравнение средните цени на квадратен метър на най-скъпия жилищен пазар в света са около 52 000 EUR. Основната причина за високата цена е хроничният недостиг на имоти и големия интерес от най-богатите в света.

От холдинговата компания на Ахметов - System Capital Management (SCM), потвърдиха сделката, но отказаха подробности относно цената.

Състоянието на Ахметов се оценява на близо 6 млрд. EUR, по данни на Индекса на милиардерите на Bloomberg. Богатството му е вследствие развитието на SCM - най-големия индустриален конгломерат в Украйна, с интереси в стоманодобива, минното дело, енергетиката и недвижимите имоти.

Следващата най-скъпа сделка, регистрирана на световния имотен пазар, е с адрес Лондон. Става дума за имение на британския бизнесмен Ник Канди в елитния квартал "Челси". Сделката е на стойност близо 317 млн. EUR.

