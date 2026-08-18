Имотите на Палма де Майорка преминаха границата от 1 млн. евро

Мечтата за собствена къща или вила на Палма де Майорка става все по-недостъпна за средния европейски купувач. Цените на ваканционните имоти на испанския остров продължават да растат, а пазарът все по-отчетливо се превръща в територия за заможни международни клиенти. Новите пазарни данни показват, че прагът от 1 млн. EUR вече се превръща в обичайна отправна точка в редица райони, което кара част от купувачите да се насочват към по-малко известни места на острова.

Особено силен остава интересът от Германия, но ръстът на цените постепенно променя географията на търсенето. Купувачите започват да разглеждат и райони, които досега оставаха встрани от традиционните центрове на чуждестранния интерес.

Средната офертна цена на къща доближава 2 милиона евро

Колко силно се е променил пазарът показва и анализ, публикуван от германското издание Handelsblatt. Според него, средната цена на предлаганите за продажба имоти на Майорка вече достига почти 2 млн. EUR. Ограниченото предлагане продължава да се сблъсква със силно международно търсене, което поддържа цените високи.

Сред причините за интереса към острова вече се посочва не само традиционната комбинация от климат, инфраструктура и качество на живот. Представители на имотния сектор отчитат и нов мотив – геополитическата несигурност кара част от заможните европейци да разглеждат Майорка като сравнително сигурно място за втори дом и инвестиция.

Пазарът на луксозни имоти показва още по-впечатляващи стойности. През ноември 2025 г. в Поленса е продадена вила за 20,65 млн. EUR, а през март 2026 г. в Калвия е реализирана сделка за вила на стойност 26,3 млн. EUR.

Купувачите започват да променят картата на търсенето

Високите цени в традиционно престижните части на острова имат и друг ефект – вниманието постепенно се насочва към по-слабо познати населени места.

Това означава, че райони извън най-популярните локации около Палма и утвърдените крайбрежни курорти получават нов шанс да привлекат чуждестранни купувачи. Именно тази тенденция германските издания определят като една от основните промени на пазара – ценовият натиск принуждава клиентите да разширяват търсенето си към части от острова, които доскоро не са били сред първия им избор.

Местни анализатори също предупреждават, че поскъпването далеч не е приключило. На Mallorca Immobilien Forum през април представители на сектора посочиха ограниченото жилищно предлагане, международния капитал и глобалната несигурност като фактори, които продължават да тласкат цените нагоре.

Така Майорка постепенно се превръща от традиционен пазар за ваканционни жилища в един от най-скъпите сегменти на европейския пазар на втори домове. За купувачите с по-ограничен бюджет това означава компромис – или по-малък имот, или търсене далеч от най-желаните крайбрежни райони.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg