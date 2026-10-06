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Проверяват произхода на картофите в големите търговски вериги

Проверяват произхода на картофите в големите търговски вериги

6 Октомври, 2026 09:28 777 10

  • вериги-
  • проверки-
  • произход-
  • картофи

Държавата ще следи строго за фалшиви етикети и нередовни документи

Проверяват произхода на картофите в големите търговски вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще започнат на 6-и и ще продължат до 12 октомври 2026 г.

Екипите на Агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите.

Специално внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход, преди картофите да стигнат до щандовете.

Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от БАБХ ще налагат административни мерки на търговците.

Контролът е част от действията на Агенцията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    4 3 Отговор
    а цените га

    09:33 06.10.2026

  • 2 Пич

    9 3 Отговор
    Да бе...!!!
    Чакай ти да разкрият радиоактивни картофи от Украйна!!!

    09:34 06.10.2026

  • 3 Готвач от сой

    9 0 Отговор
    Освен произхода, лабораторно да проверяват и качеството, че не се ядат. Рядко пишат сорта картофи. За пържени тип фри никои не стават.

    Коментиран от #9

    09:35 06.10.2026

  • 4 мда

    8 1 Отговор
    Поредната лъжа за наивното население.

    09:42 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 окранските картофи са най вкусни

    3 0 Отговор
    ас само смолянски компири ям

    09:44 06.10.2026

  • 7 ЧЕ ТО В РБ ИМА ЛИ НЕЩО БЪЛГАРСКО

    6 0 Отговор
    Освен ракийката и момите

    09:49 06.10.2026

  • 8 Хмм

    3 0 Отговор
    във веригите картофите са 0.39€, купихме и ги опитахме, вкусни са, но са несортирани и си избираш, в суперите е възможно, на пазара - 1€ и ако почнеш да изнбираш те гледат намусено или ти крясват и не разрешават, а уж искаха ниски цени, тези на снимката са си точно български несортирани,непочистени

    09:58 06.10.2026

  • 9 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готвач от сой":

    фрай чипс са вредни, задушени с краве масло са супер и полезни

    09:59 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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