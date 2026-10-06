Проверяват произхода на картофите в големите търговски вериги

Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще започнат на 6-и и ще продължат до 12 октомври 2026 г.
Екипите на Агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите.
Специално внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход, преди картофите да стигнат до щандовете.
Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от БАБХ ще налагат административни мерки на търговците.
Контролът е част от действията на Агенцията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
09:33 06.10.2026
2 Пич
Чакай ти да разкрият радиоактивни картофи от Украйна!!!
09:34 06.10.2026
3 Готвач от сой
Коментиран от #9
09:35 06.10.2026
4 мда
09:42 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 окранските картофи са най вкусни
09:44 06.10.2026
7 ЧЕ ТО В РБ ИМА ЛИ НЕЩО БЪЛГАРСКО
09:49 06.10.2026
8 Хмм
09:58 06.10.2026
9 Ами
До коментар #3 от "Готвач от сой":фрай чипс са вредни, задушени с краве масло са супер и полезни
09:59 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.