Жилищата във Виена достигнаха 6729 евро на квадратен метър

Жилищата във Виена са достигнали средна офертна цена от 6729 EUR/кв.м през първата половина на 2026 г. Това поставя австрийската столица на трето място в страната при апартаментите, след Тирол и Форарлберг.
Данните са от анализ на ImmoScout24, обхванал 186 494 обяви за първите шест месеца на 2025 и 2026 г. Средната офертна цена на апартаментите в Австрия е нараснала с 5% на годишна база до 6248 EUR/кв.м. На платформата са били публикувани и 10% повече предложения за апартаменти, докато броят на офертите за къщи е останал стабилен.
„Цените се движат умерено нагоре, а предлагането също се увеличава. Регионалното сравнение обаче показва значителни различия – в зависимост от местоположението имотите струват два пъти повече в едни региони спрямо други“, заявява Йозеф Обиегбу, управляващ директор на ImmoScout24 за Австрия.
Тирол е най-скъпият регион
Тирол оглавява класацията с 7259 EUR/кв.м, следван от Форарлберг с 6937 EUR/кв.м. В Каринтия средната офертна цена е 5322 EUR/кв.м. Най-евтиният регион е Бургенланд, където цената достига 3958 EUR/кв.м.
За стандартен апартамент от 70 кв. м средната офертна цена в Австрия е около 437 000 EUR. В Бургенланд такова жилище се предлага за приблизително 277 000 EUR, докато в Тирол цената достига 508 000 EUR. Това е единствената провинция, в която средната стойност надхвърля половин милион евро. Във Виена средната цена за 70 кв. м е около 471 000 EUR, а във Форарлберг – 486 000 EUR.
Къщите във Виена са втори по цена
При еднофамилните къщи средната офертна цена в Австрия е 4187 EUR/кв.м, което е увеличение от 4% спрямо първата половина на 2025 г. Тирол отново е начело с 8279 EUR/кв.м.
Виена заема второто място с 6616 EUR/кв.м, следвана от Залцбург с 6250 EUR/кв.ми Форарлберг с 5677 EUR/кв.мро. Най-достъпни са къщите в Бургенланд, където медианната офертна цена е 2641 EUR/кв.м. В Тирол къща от 130 кв. м се предлага средно за около 1,08 млн. EUR, докато във Виена аналогичен имот би струвал приблизително 860 000 EUR.
Посочените стойности са офертни медианни цени от обявите, а не окончателни цени по сделки. Те включват както съществуващи имоти, така и ново строителство, което може да влияе върху различията между отделните провинции.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #12, #16
14:47 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Буахаххаба
14:50 07.10.2026
4 Джак Спароу
Коментиран от #10
14:52 07.10.2026
5 И Киев е Руски
14:53 07.10.2026
6 Буахаххаба
14:53 07.10.2026
7 6729 евро сега са
14:55 07.10.2026
8 Аз кочо
14:56 07.10.2026
9 Аз Кочо
Австрия: -1,1% (трето тримесечие на 2022 г.)
• Старо строителство / използвани жилища: Средните цени са около 4 200 € / кв.м.
• Ново строителство: Цените започват от около 6 100 € / кв.м и нагоре.
• По райони: В по-отдалечените и крайни квартали (като 21. Флоридсдорф или 22. Донаущат) могат да се намерят имоти в диапазона 6 200 € – 6 500 € / кв.м. В престижните централни райони (като 1. Инере Щат,
ТУК СТАВА ВЪПРОС ЬА ЧИСТА ОБИТАЕМА ПЛОЩ
НЯМА ИЗЛАГАЦИИ ОТ ДОРТА ПБШО ЧАСТИ И ДЕБЕЛИНА НА СТЕНИТЕ КАТО В БЪЛГАРИЯ които намаляват квадратурата която купувате
ЗАПЛАТИТЕ ВЪВ ВИЕНА
Средната заплата във Виена е около 4 300 € – 4 450 € бруто на месец за служители на пълен работен ден. В годишен план средното брутно възнаграждение в австрийската столица се движи между 57 000 € и 59 500 €, което прави Виена региона с едни от най-високите доходи в страната.
Инфраструктурата във Виена е сред най-модерните и развити в света, като градът редовно оглавява световните класации за най-добро качество на живот (като тази на Mercer и The Economist) именно заради перфектно организираната си градска среда.
15:00 07.10.2026
10 Шефчето
До коментар #4 от "Джак Спароу":Ама недей да сравняваш сметището наречено столица със красивата и исторически богата Виена. Там има основание да са високи цените за разлика от столичното сметище със разбитата инфраструктура ..
Коментиран от #15
15:01 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Денко
До коментар #1 от "Гост":Български цирк пълен с палячовци и кокошкари. На сходна локация и лукс на изпълнение във Виена ще е поне двойно.
Коментиран от #13
15:10 07.10.2026
13 Дачко
До коментар #12 от "Денко":А в Мюнхен тройно поне на Софето. Да тук в БГ са циркаджии.
Коментиран от #14
15:12 07.10.2026
14 Пачо
До коментар #13 от "Дачко":Аз искам в Грюнвалд, до футболисчетата и богатите лекарчета на МюнШен!
15:13 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Релност
До коментар #1 от "Гост":Реалният квадрат там трябва да е 2400 кв./м, всичко отгоре е спекула.
15:20 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аз Кочо
Цената в София е силно компромисна защото няма такава цена за апартамент с ЧИСТА ПЛОЩ. 80 м2 и да става за нанасяне без ремонт
Доход една средна заплата и втората 1.5 от първата.
Общ чист доход 4 000 € Виена
София 1 917 € (3 750 лв.)
Доходите във Виена са 2.1 пъти по-високи
Месечна вноска 1 433 € Виена
София 672 € (1 315 лв.)
Вноската във Виена е 2.1 пъти по-висока
Дял от бюджета 35.8% Виена
София 35.1%
Натоварването е еднакво (1/3 от дохода)
Оставащ доход 2 567 € Виена
София 1 245 € (2 435 лв.)
Във Виена остават 2.1 пъти повече пари
15:23 07.10.2026
19 Каврък Кочо 2126г
15:26 07.10.2026