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Жилищата във Виена достигнаха 6729 евро на квадратен метър

Жилищата във Виена достигнаха 6729 евро на квадратен метър

7 Октомври, 2026 14:46 520 19

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  • цени на имотите-
  • тирол-
  • immoscout24

Тирол остава най-скъпата провинция в Австрия, а разликата между отделните региони достига два пъти

Жилищата във Виена достигнаха 6729 евро на квадратен метър - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жилищата във Виена са достигнали средна офертна цена от 6729 EUR/кв.м през първата половина на 2026 г. Това поставя австрийската столица на трето място в страната при апартаментите, след Тирол и Форарлберг.

Данните са от анализ на ImmoScout24, обхванал 186 494 обяви за първите шест месеца на 2025 и 2026 г. Средната офертна цена на апартаментите в Австрия е нараснала с 5% на годишна база до 6248 EUR/кв.м. На платформата са били публикувани и 10% повече предложения за апартаменти, докато броят на офертите за къщи е останал стабилен.

„Цените се движат умерено нагоре, а предлагането също се увеличава. Регионалното сравнение обаче показва значителни различия – в зависимост от местоположението имотите струват два пъти повече в едни региони спрямо други“, заявява Йозеф Обиегбу, управляващ директор на ImmoScout24 за Австрия.

Тирол е най-скъпият регион

Тирол оглавява класацията с 7259 EUR/кв.м, следван от Форарлберг с 6937 EUR/кв.м. В Каринтия средната офертна цена е 5322 EUR/кв.м. Най-евтиният регион е Бургенланд, където цената достига 3958 EUR/кв.м.

За стандартен апартамент от 70 кв. м средната офертна цена в Австрия е около 437 000 EUR. В Бургенланд такова жилище се предлага за приблизително 277 000 EUR, докато в Тирол цената достига 508 000 EUR. Това е единствената провинция, в която средната стойност надхвърля половин милион евро. Във Виена средната цена за 70 кв. м е около 471 000 EUR, а във Форарлберг – 486 000 EUR.

Къщите във Виена са втори по цена

При еднофамилните къщи средната офертна цена в Австрия е 4187 EUR/кв.м, което е увеличение от 4% спрямо първата половина на 2025 г. Тирол отново е начело с 8279 EUR/кв.м.

Виена заема второто място с 6616 EUR/кв.м, следвана от Залцбург с 6250 EUR/кв.ми Форарлберг с 5677 EUR/кв.мро. Най-достъпни са къщите в Бургенланд, където медианната офертна цена е 2641 EUR/кв.м. В Тирол къща от 130 кв. м се предлага средно за около 1,08 млн. EUR, докато във Виена аналогичен имот би струвал приблизително 860 000 EUR.

Посочените стойности са офертни медианни цени от обявите, а не окончателни цени по сделки. Те включват както съществуващи имоти, така и ново строителство, което може да влияе върху различията между отделните провинции.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 3 Отговор
    Тия скъсаняци не са виждали колко струва на докторски паметник квм. 15 000 евро...

    Коментиран от #12, #16

    14:47 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Буахаххаба

    5 2 Отговор
    Много добре се живее на запад - с 1000 заплати вземаш двустаен

    14:50 07.10.2026

  • 4 Джак Спароу

    3 1 Отговор
    както е тръгнало в скоро време ще стигнат и българските цени на имотите

    Коментиран от #10

    14:52 07.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Брей тия фашисти много богати

    14:53 07.10.2026

  • 6 Буахаххаба

    6 0 Отговор
    Ако с глад и лишения спестявате по 500 евро на месец, след 118 години ще имате двустаен.

    14:53 07.10.2026

  • 7 6729 евро сега са

    2 1 Отговор
    някъде около 130-137 лв. по живково време

    14:55 07.10.2026

  • 8 Аз кочо

    1 0 Отговор
    Ааааууу

    14:56 07.10.2026

  • 9 Аз Кочо

    1 2 Отговор
    Държави с цени под пика в предходни години и година на пика
    Австрия: -1,1% (трето тримесечие на 2022 г.)
    • Старо строителство / използвани жилища: Средните цени са около 4 200 € / кв.м.
    • Ново строителство: Цените започват от около 6 100 € / кв.м и нагоре.
    • По райони: В по-отдалечените и крайни квартали (като 21. Флоридсдорф или 22. Донаущат) могат да се намерят имоти в диапазона 6 200 € – 6 500 € / кв.м. В престижните централни райони (като 1. Инере Щат,

    ТУК СТАВА ВЪПРОС ЬА ЧИСТА ОБИТАЕМА ПЛОЩ
    НЯМА ИЗЛАГАЦИИ ОТ ДОРТА ПБШО ЧАСТИ И ДЕБЕЛИНА НА СТЕНИТЕ КАТО В БЪЛГАРИЯ които намаляват квадратурата която купувате

    ЗАПЛАТИТЕ ВЪВ ВИЕНА

    Средната заплата във Виена е около 4 300 € – 4 450 € бруто на месец за служители на пълен работен ден. В годишен план средното брутно възнаграждение в австрийската столица се движи между 57 000 € и 59 500 €, което прави Виена региона с едни от най-високите доходи в страната.
    Инфраструктурата във Виена е сред най-модерните и развити в света, като градът редовно оглавява световните класации за най-добро качество на живот (като тази на Mercer и The Economist) именно заради перфектно организираната си градска среда.

    15:00 07.10.2026

  • 10 Шефчето

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Джак Спароу":

    Ама недей да сравняваш сметището наречено столица със красивата и исторически богата Виена. Там има основание да са високи цените за разлика от столичното сметище със разбитата инфраструктура ..

    Коментиран от #15

    15:01 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Денко

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Български цирк пълен с палячовци и кокошкари. На сходна локация и лукс на изпълнение във Виена ще е поне двойно.

    Коментиран от #13

    15:10 07.10.2026

  • 13 Дачко

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Денко":

    А в Мюнхен тройно поне на Софето. Да тук в БГ са циркаджии.

    Коментиран от #14

    15:12 07.10.2026

  • 14 Пачо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дачко":

    Аз искам в Грюнвалд, до футболисчетата и богатите лекарчета на МюнШен!

    15:13 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Релност

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Реалният квадрат там трябва да е 2400 кв./м, всичко отгоре е спекула.

    15:20 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аз Кочо

    0 1 Отговор
    При сравнение на средна цена на апартамент във Виена 396 500 евро квадратура 80 м2 и в София 200 000 евро квадратура 80 м2 и МЕДИАНА ЗАПЛАТА защото в София средната заплата е силно изкривена и покупка на имот с кредит и минималната първоначална задължителна вноска която е с 5 пр по висока във Виена ето какво се получава

    Цената в София е силно компромисна защото няма такава цена за апартамент с ЧИСТА ПЛОЩ. 80 м2 и да става за нанасяне без ремонт

    Доход една средна заплата и втората 1.5 от първата.
    Общ чист доход 4 000 € Виена

    София 1 917 € (3 750 лв.)

    Доходите във Виена са 2.1 пъти по-високи

    Месечна вноска 1 433 € Виена

    София 672 € (1 315 лв.)

    Вноската във Виена е 2.1 пъти по-висока

    Дял от бюджета 35.8% Виена

    София 35.1%

    Натоварването е еднакво (1/3 от дохода)

    Оставащ доход 2 567 € Виена

    София 1 245 € (2 435 лв.)

    Във Виена остават 2.1 пъти повече пари

    15:23 07.10.2026

  • 19 Каврък Кочо 2126г

    1 0 Отговор
    Балонът във Виена се пука всеки момент

    15:26 07.10.2026