Жилищата във Виена достигнаха 6729 евро на квадратен метър

Жилищата във Виена са достигнали средна офертна цена от 6729 EUR/кв.м през първата половина на 2026 г. Това поставя австрийската столица на трето място в страната при апартаментите, след Тирол и Форарлберг.

Данните са от анализ на ImmoScout24, обхванал 186 494 обяви за първите шест месеца на 2025 и 2026 г. Средната офертна цена на апартаментите в Австрия е нараснала с 5% на годишна база до 6248 EUR/кв.м. На платформата са били публикувани и 10% повече предложения за апартаменти, докато броят на офертите за къщи е останал стабилен.

„Цените се движат умерено нагоре, а предлагането също се увеличава. Регионалното сравнение обаче показва значителни различия – в зависимост от местоположението имотите струват два пъти повече в едни региони спрямо други“, заявява Йозеф Обиегбу, управляващ директор на ImmoScout24 за Австрия.

Тирол е най-скъпият регион

Тирол оглавява класацията с 7259 EUR/кв.м, следван от Форарлберг с 6937 EUR/кв.м. В Каринтия средната офертна цена е 5322 EUR/кв.м. Най-евтиният регион е Бургенланд, където цената достига 3958 EUR/кв.м.

За стандартен апартамент от 70 кв. м средната офертна цена в Австрия е около 437 000 EUR. В Бургенланд такова жилище се предлага за приблизително 277 000 EUR, докато в Тирол цената достига 508 000 EUR. Това е единствената провинция, в която средната стойност надхвърля половин милион евро. Във Виена средната цена за 70 кв. м е около 471 000 EUR, а във Форарлберг – 486 000 EUR.

Къщите във Виена са втори по цена

При еднофамилните къщи средната офертна цена в Австрия е 4187 EUR/кв.м, което е увеличение от 4% спрямо първата половина на 2025 г. Тирол отново е начело с 8279 EUR/кв.м.

Виена заема второто място с 6616 EUR/кв.м, следвана от Залцбург с 6250 EUR/кв.ми Форарлберг с 5677 EUR/кв.мро. Най-достъпни са къщите в Бургенланд, където медианната офертна цена е 2641 EUR/кв.м. В Тирол къща от 130 кв. м се предлага средно за около 1,08 млн. EUR, докато във Виена аналогичен имот би струвал приблизително 860 000 EUR.

Посочените стойности са офертни медианни цени от обявите, а не окончателни цени по сделки. Те включват както съществуващи имоти, така и ново строителство, което може да влияе върху различията между отделните провинции.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg