По-високите лихви охлаждат жилищния пазар във Великобритания

Жилищният пазар във Великобритания е загубил инерция през септември, след като очакванията за по-високи лихви са отслабили увереността на купувачите. Търсенето, договорените продажби и краткосрочните прогнози за активността са се влошили, показва последното проучване на Кралския институт на дипломираните оценители (RICS).
Нетният баланс на новите запитвания от купувачи е спаднал до -22% при -18% през август. Това е първото отслабване на показателя от март, но резултатът остава по-добър от отчетеното шест месеца по-рано дъно от -41%, пише estateagenttoday.co.uk.
При договорените продажби балансът се е понижил до -18% от -16% месец по-рано. Въпреки това показателят остава по-малко отрицателен от средната стойност за последните три месеца, която е -25%. Очакванията за продажбите през следващото тримесечие също са се влошили - до -6% при -3% през август.
Повече имоти за продажба, но натиск върху цените
Данните показват и ограничено увеличение на предлагането. Нетният баланс на новите инструкции за продажба е достигнал +6% - първият положителен резултат от средата на 2025 г. От RICS обаче отбелязват, че активността по оценяването на имоти остава под нивата от преди година.
Националният баланс за цените на жилищата е спаднал до -32% през септември от -28% през август. Така показателят прекъсва четири поредни месеца на постепенно подобрение.
Разликите по региони остават значителни. В повечето части на Англия ценовите баланси са се влошили, като Лондон е бил осезаемо по-слаб от националния резултат. Северна Ирландия е продължила да отчита ръст на цените, а в Шотландия е регистрирано умерено повишение.
Очакванията за следващата година са по-стабилни
За следващите три месеца нетният баланс на очакванията за цените е -24%, което показва, че професионалистите предвиждат нов натиск в краткосрочен план. При хоризонт от 12 месеца балансът е 0% - сигнал за очакване на общо стабилизиране, а не на рязък спад или ръст.
„Подновеният ръст на лихвените очаквания създаде нов насрещен вятър за жилищния пазар“, заяви Тарант Парсънс, ръководител на анализите на пазара в RICS. По думите му купувачите са станали по-предпазливи, а пазарът може да остане в период на слаба активност, докато домакинствата се адаптират към перспективата за по-високи разходи по заемите.
Наемният сегмент показва различна картина. Търсенето от наематели е нараснало с нетен баланс от +23%, докато предлагането от наемодатели остава ограничено. Нетният баланс на очакванията за ръст на наемите през следващите три месеца е +37%, макар да е по-нисък от +44% през август.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Сега всичко си идва на мястото.
Парите си връщат стойноста а балоните започват да издишат хайах
Коментиран от #2, #5
13:26 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Амадо
14:22 08.10.2026
4 Трътлю
14:42 08.10.2026
5 Трътлю
До коментар #1 от "Аз Кочо":Балон има в БГ. В Англия падат цените на апартаменти ново строителство, особено в Лондон, заради презастрояване и безумно високи такси поддръжка. При масовата емиграция на богатите от Англия, скъпите новостройки стават непродаваеми на тези цени.
Коментиран от #6
14:48 08.10.2026
6 Аз Кочо
До коментар #5 от "Трътлю":Балон има навсякъде по света.
Английската централна банка беше една от банките които наложиха огромна репресия върху лихвите и печатека пари в изобилие а после ги хвърляха от хеликоптер.
От 2012 г. насам средните цени на жилищните имоти във Великобритания са скочили с около 66.6%.
В България не говорим само за блон а за смешен дирижабъл. Но и тук цените вече тръгнаха надолу през отстъпки под масата и тихомълком за сега.
Коментиран от #7
14:56 08.10.2026
7 Неудачник
До коментар #6 от "Аз Кочо":Стига с тия балони и сривове маа
Коментиран от #8
15:19 08.10.2026
8 Е стига, ама няма как
До коментар #7 от "Неудачник":Балона се пръска всеки момент, мезонет на докторската за 20 хиляди скоро, това е, свиквай
Коментиран от #9
15:28 08.10.2026
9 Ха ха ха
До коментар #8 от "Е стига, ама няма как":Тия твой щурутии ги слушам от 10г. - то все някога ще стане, и спрелия часовник е 2 пъти точен в денонощието, та и ти все някога ще познаиш - може би след 5,8 - 15години ха ха ха
15:47 08.10.2026