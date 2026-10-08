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По-високите лихви охлаждат жилищния пазар във Великобритания

По-високите лихви охлаждат жилищния пазар във Великобритания

8 Октомври, 2026 13:21 519 9

  • великобритания-
  • жилищен пазар-
  • ипотечни лихви-
  • цени на имотите-
  • rics

Спад в продажбите през септември

По-високите лихви охлаждат жилищния пазар във Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жилищният пазар във Великобритания е загубил инерция през септември, след като очакванията за по-високи лихви са отслабили увереността на купувачите. Търсенето, договорените продажби и краткосрочните прогнози за активността са се влошили, показва последното проучване на Кралския институт на дипломираните оценители (RICS).

Нетният баланс на новите запитвания от купувачи е спаднал до -22% при -18% през август. Това е първото отслабване на показателя от март, но резултатът остава по-добър от отчетеното шест месеца по-рано дъно от -41%, пише estateagenttoday.co.uk.

При договорените продажби балансът се е понижил до -18% от -16% месец по-рано. Въпреки това показателят остава по-малко отрицателен от средната стойност за последните три месеца, която е -25%. Очакванията за продажбите през следващото тримесечие също са се влошили - до -6% при -3% през август.

Повече имоти за продажба, но натиск върху цените

Данните показват и ограничено увеличение на предлагането. Нетният баланс на новите инструкции за продажба е достигнал +6% - първият положителен резултат от средата на 2025 г. От RICS обаче отбелязват, че активността по оценяването на имоти остава под нивата от преди година.

Националният баланс за цените на жилищата е спаднал до -32% през септември от -28% през август. Така показателят прекъсва четири поредни месеца на постепенно подобрение.

Разликите по региони остават значителни. В повечето части на Англия ценовите баланси са се влошили, като Лондон е бил осезаемо по-слаб от националния резултат. Северна Ирландия е продължила да отчита ръст на цените, а в Шотландия е регистрирано умерено повишение.

Очакванията за следващата година са по-стабилни

За следващите три месеца нетният баланс на очакванията за цените е -24%, което показва, че професионалистите предвиждат нов натиск в краткосрочен план. При хоризонт от 12 месеца балансът е 0% - сигнал за очакване на общо стабилизиране, а не на рязък спад или ръст.

„Подновеният ръст на лихвените очаквания създаде нов насрещен вятър за жилищния пазар“, заяви Тарант Парсънс, ръководител на анализите на пазара в RICS. По думите му купувачите са станали по-предпазливи, а пазарът може да остане в период на слаба активност, докато домакинствата се адаптират към перспективата за по-високи разходи по заемите.

Наемният сегмент показва различна картина. Търсенето от наематели е нараснало с нетен баланс от +23%, докато предлагането от наемодатели остава ограничено. Нетният баланс на очакванията за ръст на наемите през следващите три месеца е +37%, макар да е по-нисък от +44% през август.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    7 1 Отговор
    Хора спрете да обвинявате лихвите. Преди 20 години те достигаха 17 -20 пр.Ипотечните лихви са дори малко по ниски погледнато в исторически план през последните 50 години. Лихвите не са високи. Цените на имотите са високи и те падат под тежестта на нормалните лихви. Това е заради балона който се наду през последните 20 години когато централните банки печатаха пари и изкустено подтискаше лихвите по кредитите в продължение на 20 години.
    Сега всичко си идва на мястото.
    Парите си връщат стойноста а балоните започват да издишат хайах

    Коментиран от #2, #5

    13:26 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Амадо

    4 1 Отговор
    Брокер съм, неее не не нееее 🙉🙉😢😢😭😭

    14:22 08.10.2026

  • 4 Трътлю

    0 0 Отговор
    Има си време за всичко. Сега е време за отдаване по наем. Двустаен на 1 час от Лондон с продажна оценка £120 000 се отдава за £800 минимум, или 6.7% възвръщаемост. Застраховка rent protection е задължителна в днешния климат.

    14:42 08.10.2026

  • 5 Трътлю

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    Балон има в БГ. В Англия падат цените на апартаменти ново строителство, особено в Лондон, заради презастрояване и безумно високи такси поддръжка. При масовата емиграция на богатите от Англия, скъпите новостройки стават непродаваеми на тези цени.

    Коментиран от #6

    14:48 08.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трътлю":

    Балон има навсякъде по света.
    Английската централна банка беше една от банките които наложиха огромна репресия върху лихвите и печатека пари в изобилие а после ги хвърляха от хеликоптер.
    От 2012 г. насам средните цени на жилищните имоти във Великобритания са скочили с около 66.6%.
    В България не говорим само за блон а за смешен дирижабъл. Но и тук цените вече тръгнаха надолу през отстъпки под масата и тихомълком за сега.

    Коментиран от #7

    14:56 08.10.2026

  • 7 Неудачник

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Стига с тия балони и сривове маа

    Коментиран от #8

    15:19 08.10.2026

  • 8 Е стига, ама няма как

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Неудачник":

    Балона се пръска всеки момент, мезонет на докторската за 20 хиляди скоро, това е, свиквай

    Коментиран от #9

    15:28 08.10.2026

  • 9 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е стига, ама няма как":

    Тия твой щурутии ги слушам от 10г. - то все някога ще стане, и спрелия часовник е 2 пъти точен в денонощието, та и ти все някога ще познаиш - може би след 5,8 - 15години ха ха ха

    15:47 08.10.2026