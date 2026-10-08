По-високите лихви охлаждат жилищния пазар във Великобритания

Жилищният пазар във Великобритания е загубил инерция през септември, след като очакванията за по-високи лихви са отслабили увереността на купувачите. Търсенето, договорените продажби и краткосрочните прогнози за активността са се влошили, показва последното проучване на Кралския институт на дипломираните оценители (RICS).

Нетният баланс на новите запитвания от купувачи е спаднал до -22% при -18% през август. Това е първото отслабване на показателя от март, но резултатът остава по-добър от отчетеното шест месеца по-рано дъно от -41%, пише estateagenttoday.co.uk.

При договорените продажби балансът се е понижил до -18% от -16% месец по-рано. Въпреки това показателят остава по-малко отрицателен от средната стойност за последните три месеца, която е -25%. Очакванията за продажбите през следващото тримесечие също са се влошили - до -6% при -3% през август.

Повече имоти за продажба, но натиск върху цените

Данните показват и ограничено увеличение на предлагането. Нетният баланс на новите инструкции за продажба е достигнал +6% - първият положителен резултат от средата на 2025 г. От RICS обаче отбелязват, че активността по оценяването на имоти остава под нивата от преди година.

Националният баланс за цените на жилищата е спаднал до -32% през септември от -28% през август. Така показателят прекъсва четири поредни месеца на постепенно подобрение.

Разликите по региони остават значителни. В повечето части на Англия ценовите баланси са се влошили, като Лондон е бил осезаемо по-слаб от националния резултат. Северна Ирландия е продължила да отчита ръст на цените, а в Шотландия е регистрирано умерено повишение.

Очакванията за следващата година са по-стабилни

За следващите три месеца нетният баланс на очакванията за цените е -24%, което показва, че професионалистите предвиждат нов натиск в краткосрочен план. При хоризонт от 12 месеца балансът е 0% - сигнал за очакване на общо стабилизиране, а не на рязък спад или ръст.

„Подновеният ръст на лихвените очаквания създаде нов насрещен вятър за жилищния пазар“, заяви Тарант Парсънс, ръководител на анализите на пазара в RICS. По думите му купувачите са станали по-предпазливи, а пазарът може да остане в период на слаба активност, докато домакинствата се адаптират към перспективата за по-високи разходи по заемите.

Наемният сегмент показва различна картина. Търсенето от наематели е нараснало с нетен баланс от +23%, докато предлагането от наемодатели остава ограничено. Нетният баланс на очакванията за ръст на наемите през следващите три месеца е +37%, макар да е по-нисък от +44% през август.

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