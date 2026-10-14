Роман Абрамович купи 100 декара с два плажа в Турция

Роман Абрамович е закупил парцел от около 100 декара край Бодрум, на егейското крайбрежие на Турция. Имотът се намира в района Милас, в Югозападна Турция, и разполага с два частни плажа, съобщи турският вестник „Сьозджу“.

Според инвестиционния проект върху парцела ще бъдат построени само три къщи. Това означава по една сграда на всеки 30 декара. Покупната цена на имота не е посочена.

Парцелът е до комплекса „Капланкая“

„Сьозджу“ припомня, че преди време Абрамович е търсил земя в Бодрум за изграждането на хотелски комплекс. Според публикацията интересът му към конкретния имот е последвал посещение в луксозния комплекс от затворен тип „Капланкая“, който се простира на повече от 480 декара.

Закупеният парцел се намира непосредствено до „Капланкая“. В района са разположени и други луксозни проекти, а стойността на някои от къщите достига между 10 и 100 милиона долара.

Проект с ниска плътност на застрояване

Турският вестник определя ниската плътност на застрояване като фактор за ограничаване на въздействието върху природата. Според публикацията изграждането само на три къщи може да намали и споровете около застрояването в района.

„Сьозджу“ сравнява местния пазар на луксозни имоти с този в Южна Франция, Сардиния и Марбея. Изданието посочва още, че подобен проект може да засили инвестиционния интерес към Турция.

Източници: bta.bg