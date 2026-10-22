Amazon се отказва от център за данни. Ще строи жилища

Amazon се отказва от плана си за изграждане на център за данни върху терен от 120 акра в Ашбърн, щата Вирджиния. Компанията е постигнала споразумение с окръг Лъдаун имотът да бъде преустроен за смесено предназначение, като изграждането на центрове за данни няма да бъде разрешено.

Решението идва след обществен натиск и разногласия между Amazon и местната власт за бъдещото използване на терена. Председателят на Борда на надзорниците на окръг Лъдаун Филис Рандал съобщи, че през септември е потърсила срещи с компанията, след като е станало ясно, че може да се стигне до спор за предназначението на имота.

Част от терена ще бъде продадена на окръга

Според споразумението Amazon ще продаде на окръг Лъдаун площ от 25 акра за 65 млн. долара. Там са планирани обществен център за изкуства и закрит спортен комплекс.

Останалата част от имота ще бъде преустроена за смесено предназначение, като водещо място ще има жилищното строителство. Предвиждат се както жилища на пазарни цени, така и по-достъпни жилища. Amazon ще внесе и 5 млн. долара във фонда за жилищно настаняване на окръг Лъдаун. Инициативата е наречена Project Potomac Promise.

Amazon се отказва и от съдебен спор

„Някои от най-големите ни възможности се появяват в трудни моменти, когато сме готови да седнем заедно и да проведем необходимите открити разговори. Точно това се случи и тук“, заявява Филис Рандал.

Компанията е поела ангажимент да не завежда дело срещу окръга, за да реализира център за данни на терена. Amazon е закупила имота от университета „Джордж Вашингтон“ за 427 млн. долара през февруари 2026 г.

„Екипът ни се възползва от възможността, когато университетът предложи продажбата, но взехме насериозно ясните притеснения на общността за изграждането на център за данни именно на това място“, посочва Джош Уайсман, вицепрезидент на Amazon, отговарящ за капацитета и изграждането на центрове за данни.

По думите му Amazon и окръгът имат различни виждания за правния потенциал на имота, но компанията е преценила, че общата визия за кампуса е по-добър вариант от продължителен и скъп съдебен спор.

Лъдаун затяга правилата за центрове за данни

Споразумението е постигнато на фона на промяна в политиката на окръг Лъдаун, който е един от основните центрове за интернет инфраструктура в света. Местният Борд на надзорниците подготвя едногодишно спиране на одобренията за центрове за данни, като окончателното гласуване се очаква през ноември.

През 2025 г. окръгът прекрати възможността нови центрове за данни да се изграждат автоматично по действащото зониране. Всички нови проекти вече трябва да преминават през специална процедура за одобрение.

Теренът е бил използван повече от 30 години от университета „Джордж Вашингтон“ за научния и технологичния му кампус във Вирджиния. Там се намират училището за медицински сестри и лаборатории за изследвания в инженерните, физическите и химическите науки.

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