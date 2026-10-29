Великобритания въвежда данък за имоти над 2 млн. паунда

Великобритания потвърди въвеждането на нова годишна добавка към общинския данък за жилища в Англия, оценени на 2 милиона паунда или повече. Официалното име на мярката е High Value Council Tax Surcharge, а първите сметки се очаква да бъдат изпратени през март 2028 г. Самата добавка ще влезе в сила от април 2028 г., като ще се събира от местните власти заедно със съществуващия общински данък.

Задължението ще бъде на собствениците на имотите, а не на хората, които ги обитават. Съществуващите сметки за общински данък ще продължат да се плащат отделно. Прагът от 2 милиона паунда беше запазен, след като преди решението се обсъждаше възможност той да бъде намален до 1,5 милиона паунда.

Отлагане при ниски доходи

Домакинства с годишен доход до 35 000 паунда или със спестявания до 16 000 паунда ще могат да поискат отлагане на плащането. Такава възможност ще има и когато жилището е основен дом на човек с увреждане или тежко психично увреждане.

Задължението ще може да бъде отложено до промяна на собствеността. Собственикът ще може да го плати и по-рано, ако избере това. Предстои с допълнителни правила да бъдат уточнени лихвите, които ще се начисляват върху отложените суми.

Кои имоти ще бъдат освободени

От добавката ще бъдат освободени специално изградени студентски общежития, домове за възрастни хора, помещения за дългосрочно болнично лечение, хосписи и казарми на британското Министерство на отбраната. Изключение ще има и за имоти, притежавани от суверенни държави за дипломатически цели, както и за жилища, предоставени на хора, бягащи от домашно насилие.

Отстъпки ще се прилагат за фермерски къщи в действащи земеделски стопанства и за имоти, притежавани с благотворителна цел.

Санкции и очакван ефект върху пазара

Собствениците, които не предоставят поискана информация в срок от 21 дни, ще могат да бъдат санкционирани с 10% от годишното си задължение. Ако информацията не бъде подадена и през следващите 21 дни, санкцията ще нарасне до 30%. Местните власти ще могат да търсят данни от обитатели, управляващи агенти и други лица, но за тях не е предвидена глоба, ако не съдействат.

Найджъл Бишъп от Recoco Property Search заяви:

„Данъкът ще накара купувачите да се замислят два пъти, преди да направят оферта за имоти около или над границата от 2 милиона паунда, което ще доведе до по-дълъг престой на тези имоти на пазара.“

По думите му мярката може да увеличи предлагането в най-високия ценови сегмент и да затрудни собственици, които планират да продадат големите си жилища и да се преместят в по-малки. Предстои да бъдат доразработени правилата за обжалване и окончателната администрация на новата добавка.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg