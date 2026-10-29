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Великобритания въвежда данък за имоти над 2 млн. паунда

Великобритания въвежда данък за имоти над 2 млн. паунда

29 Октомври, 2026 10:21 610 12

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Първите сметки за новата добавка към общинския данък ще бъдат изпратени през март 2028 година

Великобритания въвежда данък за имоти над 2 млн. паунда - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великобритания потвърди въвеждането на нова годишна добавка към общинския данък за жилища в Англия, оценени на 2 милиона паунда или повече. Официалното име на мярката е High Value Council Tax Surcharge, а първите сметки се очаква да бъдат изпратени през март 2028 г. Самата добавка ще влезе в сила от април 2028 г., като ще се събира от местните власти заедно със съществуващия общински данък.

Задължението ще бъде на собствениците на имотите, а не на хората, които ги обитават. Съществуващите сметки за общински данък ще продължат да се плащат отделно. Прагът от 2 милиона паунда беше запазен, след като преди решението се обсъждаше възможност той да бъде намален до 1,5 милиона паунда.

Отлагане при ниски доходи

Домакинства с годишен доход до 35 000 паунда или със спестявания до 16 000 паунда ще могат да поискат отлагане на плащането. Такава възможност ще има и когато жилището е основен дом на човек с увреждане или тежко психично увреждане.

Задължението ще може да бъде отложено до промяна на собствеността. Собственикът ще може да го плати и по-рано, ако избере това. Предстои с допълнителни правила да бъдат уточнени лихвите, които ще се начисляват върху отложените суми.

Кои имоти ще бъдат освободени

От добавката ще бъдат освободени специално изградени студентски общежития, домове за възрастни хора, помещения за дългосрочно болнично лечение, хосписи и казарми на британското Министерство на отбраната. Изключение ще има и за имоти, притежавани от суверенни държави за дипломатически цели, както и за жилища, предоставени на хора, бягащи от домашно насилие.

Отстъпки ще се прилагат за фермерски къщи в действащи земеделски стопанства и за имоти, притежавани с благотворителна цел.

Санкции и очакван ефект върху пазара

Собствениците, които не предоставят поискана информация в срок от 21 дни, ще могат да бъдат санкционирани с 10% от годишното си задължение. Ако информацията не бъде подадена и през следващите 21 дни, санкцията ще нарасне до 30%. Местните власти ще могат да търсят данни от обитатели, управляващи агенти и други лица, но за тях не е предвидена глоба, ако не съдействат.

Найджъл Бишъп от Recoco Property Search заяви:

„Данъкът ще накара купувачите да се замислят два пъти, преди да направят оферта за имоти около или над границата от 2 милиона паунда, което ще доведе до по-дълъг престой на тези имоти на пазара.“

По думите му мярката може да увеличи предлагането в най-високия ценови сегмент и да затрудни собственици, които планират да продадат големите си жилища и да се преместят в по-малки. Предстои да бъдат доразработени правилата за обжалване и окончателната администрация на новата добавка.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амадо

    4 3 Отговор
    А в България кога? Питам да намаля цената да не ме таксуват и мене за кутииката дето и искам толкова

    10:22 29.10.2026

  • 2 Анонимен

    4 1 Отговор
    Планът е лека полека да се намали на 200 хиляди. А дотогава богатите просто ще си "разделят" жилищата на по-малки и по-малки - първо всеки етаж става самостоятелно жилище, после етажа ще се "разцепи" на няколко жилища, после ще станат индивидуални стаи с обща баня и тоалетна и като такива даже ще се водят жилища за бедни; всичко това само по документи.

    10:30 29.10.2026

  • 3 6135

    6 1 Отговор
    "Домакинства с годишен доход до 35 000 паунда или със спестявания до 16 000 паунда ще могат да поискат отлагане на плащането."

    Сега ще видят те като се окаже, че всички собственици на имоти над 2 милиона са с доходи около 30,000 и спестявания около 10,000

    10:30 29.10.2026

  • 4 И тука трябва

    4 2 Отговор
    Богатите да се облагат яко

    Коментиран от #6, #10

    10:41 29.10.2026

  • 5 Ти си

    2 2 Отговор
    ..... Задължението ще бъде на собствениците на имотите, а не на хората, които ги обитават. ....
    И собствениците за да си избият парите ще вдигнат наемите а те и без това са доста високи .....

    Коментиран от #7

    10:53 29.10.2026

  • 6 Али Гатор

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "И тука трябва":

    Аз съм богат , имам фирма която ми тозволява аз и семейството ми да живеем в приличен лукс . Притежаваме къща в планината , апартамент в града и вила близо до морето. За всяка стотинка аз и и жена ми сме се питали, чупили гърбовете и не сме спали за да си позволим всичко което имаме и да го поддържаме . Платили сме си всички данъци и такси и сега идваш ти несравнимо живеещ на социални помощи в общинска панелка и ми обясняваш че трябва да ме облагат яко, тоест да ме наказват за това че работя а не си даваш сметка че с парите които ми вземат допълнително ти няма да станеш по-богат . Но и за това имам подготвен план , изселваме се в Северен Кипър.

    Коментиран от #8, #11

    11:06 29.10.2026

  • 7 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти си":

    във Великобритания няма класически „таван на наемите“ (директно фиксиране на максимални цени от държавата), НО самият процес на определяне и увеличаване на наемите е строго регулиран по закон.
    Тан не е България в която всеки иска но малцина получават хахах

    11:08 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Интересно

    0 0 Отговор
    С доход 32 К в Англия и къща за 2 милиона? Нещо не се връзва.

    Коментиран от #12

    11:12 29.10.2026

  • 10 МФ чиновник

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И тука трябва":

    Знаем, предвиждаме го, съвсем скоро

    11:12 29.10.2026

  • 11 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Али Гатор":

    В Кипър няма данъци, там ще ти дадат още една вила и апартамент а вместо данъци ще ти плащат петнадесета заплата. Вуеее като не искаш да плащаш данъци ходи да живееш в планината или на полето стига не в частно хаха

    В живота няма измъкване от смърта и от ......ДАНЪЦИТЕ хахаб

    11:15 29.10.2026

  • 12 Тръпчо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Наследство и балон в цените както навсякъде по света. Не че къщата струва толкова а инфлацията е затрила покупателната способност на парите. Когато цените на запад растат растат и данъците и таксите за разлика от България

    11:21 29.10.2026