Цените на жилищата в САЩ паднаха за първи път от 3 години

Цените на жилищата в Съединените щати са намалели на годишна база за първи път от повече от три години. Медианната цена на продадените имоти е достигнала 389 601 долара през четирите седмици до 25 октомври, което е спад от 0,1% спрямо същия период на миналата година, съобщи Redfin. Това е второ поредно седмично понижение след три години на поскъпване.
Данните показват, че купувачите продължават да се оттеглят от пазара въпреки лекото понижение на ипотечните лихви. Предварителните продажби са спаднали с 1,8% за седмица до 276 352 сделки, а на годишна база намалението е 15,9%. Това е най-ниското ниво в архива на Redfin, който започва през 2021 г. Спад е отчетен във всичките 50 най-големи метрополни района за трета поредна седмица.
„На национално ниво продавачите са със стотици хиляди повече от купувачите, което дава на купувачите по-голяма възможност за преговори, отколкото са имали от повече от десетилетие“, посочва Redfin в анализа си.
Ипотеките остават основната пречка
Месечната ипотечна вноска за типичния купувач е достигнала 2786 долара, или с 10,7% повече спрямо година по-рано. Това е второто най-високо равнище в архивите на компанията. Средната седмична ипотечна лихва е 7,32% спрямо 7,4% седмица по-рано, но остава близо до най-високото ниво за последните три години.
Предлагането постепенно се увеличава, макар че новите обяви намаляват. Броят им е спаднал с 0,6% за седмица до 352 421, което е най-ниското равнище от началото на годината. В същото време активните обяви са нараснали с 0,3% за седмица и с 2,2% за година до около 1,51 милиона жилища.
Националното предлагане вече покрива 4,5 месеца спрямо 4 месеца година по-рано. Делът на обявите с намалена цена е нараснал до 21,5% от 20,9% преди година, а медианният срок за продажба се е увеличил до 50 дни. Само 27,5% от жилищата са били договорени до две седмици след обявяването им на пазара спрямо 28,5% година по-рано.
Сиатъл е най-слабият голям пазар
Сиатъл отчита най-големия годишен спад на предварителните продажби сред водещите метрополни райони в САЩ – 31,6%. Следват Атланта с 25,9%, Сан Диего с 25,3%, Лас Вегас с 22,7% и Денвър с 22,3%.
Сиатъл е и пазарът с най-силно понижение на медианната продажна цена – 5,1% за година. Спад има още в Сан Хосе с 4,9%, Остин с 4,6%, Канзас Сити с 4,3% и Нашвил с 3,3%. На противоположния полюс е Сан Франциско, където цените са нараснали с 15%. Поскъпване е отчетено също в Ню Брънзуик, Питсбърг, окръг Монтгомъри в Пенсилвания и Кливланд.
Данните очертават пазар, при който увеличаващото се предлагане не води автоматично до повече сделки. По-ниските цени дават известна възможност за преговори, но високите разходи по финансирането продължават да държат значителна част от купувачите извън пазара.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Цените на имотите в сащ падат вече четвърта година. Ако пак смятате средната аритметична може и да мине тая глупост но никой не купува на средна цена в една държава. Всеки купува на местен пазар а в 33 от най големите метрополиси в сащ цените падат в 28 от тях и това вече четвърта година. Ако се броят и малките градове то в някой от тях даже сривът в цените е по голям
15:18 03.11.2026
2 Аз Кочо
НЕ, ипотеките и лихвите по тях се движат в средното им ново в последните 50 г.
Това което беше аномалия бяха ипотеките с нулеви лихви по тях. Те надуха цените на имотите които сега не отговарят нито на фундамента на икономиката нито на НОРМАЛНИТЕ лихви по ипотеките. Затова в сащ падат цените на имотите като в някой градове сривът удари 40+ процента.
15:22 03.11.2026
3 Аз Кочо
В други 35 по-големи града цените на жилищните комплекси паднаха с 8-14%.
Под нивата от 2006 г .: В 6 от тези 34 пазара цените на жилищата са паднали под най-високите си нива по време на първия балон на жилищния пазар през 2006 г. Цените на тези пазари сега са отново там, където са били преди 20 години.
Кейп Корал, Флорида;
Оукланд, Калифорния;
Форт Майърс, Флорида;
Окръг Сарасота, Флорида;
Орландо, Флорида;
Окръг Контра Коста (районът на залива на Сан Франциско), Калифорния.
Кейп Корал, Флорида -34% 2022 г.
2 Оукланд, Калифорния -32% 2022 г.
3 Сейнт Питърсбърг, Флорида -30% 2022 г.
4 Остин, Тексас -28% 2022 г.
5 Форт Майърс, Флорида -27% 2023 г.
6 Окръг Сарасота, Флорида -24% 2022 г.
7 Гарланд, Тексас -22% 2022 г.
8 Тампа, Флорида -22% 2022 г.
9 Джаксънвил, Флорида -21% 2022 г.
10 Арлингтън, Тексас -19% 2024 г.
11 Денвър, Колорадо -19% 2022 г.
12 Аврора, Колорадо -19% 2022 г.
13 Детройт, Мичиган -19% 2021 г.
14 Лейкланд-Уинтър Хейвън, метро, Флорида -19% 2023 г.
15 Окръг Колиър (Нейпълс), Флорида -18% 2022 г.
16 Орландо, Флорида -18% 2024 г.
17 Сиатъл, Вашингтон -18% 2022 г.
18 Хейуърд, Калифорния -17% 2022 г.
19 Роли, Северна Каролина -17% 2022 г.
20 Плано, Тексас -17% 2022 г.
21 Манхатън, Ню Йорк (окръг Ню Йорк) -17% 2022 г.
22 Окръг Контра Коста, Калифорния -17% 2022 г.
23 Порт Сейнт Луси, Флорида -
15:29 03.11.2026
4 Цените на имотите НИКОГА не падат
24 Меса, Аризона -17% 2022 г.
25 Фримонт, Калифорния -16% 2022 г.
26 Окръг Сан Матео (северна Силициева долина), Калифорния -16% 2022 г.
27 Портланд, Орегон -16% 2022 г.
28 Чандлър, Аризона -15% 2022 г.
29 Финикс, Аризона -15% 2022 г.
30 Темпе, Аризона -15% 2022 г.
31 Рино, Невада -15% 2022 г.
32 Хюстън, Тексас -15% 2024 г.
33 Бойсе, Айдахо -15% 2022 г.
34 Глендейл, Аризона -15% 2022
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