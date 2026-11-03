Цените на жилищата в САЩ паднаха за първи път от 3 години

Цените на жилищата в Съединените щати са намалели на годишна база за първи път от повече от три години. Медианната цена на продадените имоти е достигнала 389 601 долара през четирите седмици до 25 октомври, което е спад от 0,1% спрямо същия период на миналата година, съобщи Redfin. Това е второ поредно седмично понижение след три години на поскъпване.

Данните показват, че купувачите продължават да се оттеглят от пазара въпреки лекото понижение на ипотечните лихви. Предварителните продажби са спаднали с 1,8% за седмица до 276 352 сделки, а на годишна база намалението е 15,9%. Това е най-ниското ниво в архива на Redfin, който започва през 2021 г. Спад е отчетен във всичките 50 най-големи метрополни района за трета поредна седмица.

„На национално ниво продавачите са със стотици хиляди повече от купувачите, което дава на купувачите по-голяма възможност за преговори, отколкото са имали от повече от десетилетие“, посочва Redfin в анализа си.

Ипотеките остават основната пречка

Месечната ипотечна вноска за типичния купувач е достигнала 2786 долара, или с 10,7% повече спрямо година по-рано. Това е второто най-високо равнище в архивите на компанията. Средната седмична ипотечна лихва е 7,32% спрямо 7,4% седмица по-рано, но остава близо до най-високото ниво за последните три години.

Предлагането постепенно се увеличава, макар че новите обяви намаляват. Броят им е спаднал с 0,6% за седмица до 352 421, което е най-ниското равнище от началото на годината. В същото време активните обяви са нараснали с 0,3% за седмица и с 2,2% за година до около 1,51 милиона жилища.

Националното предлагане вече покрива 4,5 месеца спрямо 4 месеца година по-рано. Делът на обявите с намалена цена е нараснал до 21,5% от 20,9% преди година, а медианният срок за продажба се е увеличил до 50 дни. Само 27,5% от жилищата са били договорени до две седмици след обявяването им на пазара спрямо 28,5% година по-рано.

Сиатъл е най-слабият голям пазар

Сиатъл отчита най-големия годишен спад на предварителните продажби сред водещите метрополни райони в САЩ – 31,6%. Следват Атланта с 25,9%, Сан Диего с 25,3%, Лас Вегас с 22,7% и Денвър с 22,3%.

Сиатъл е и пазарът с най-силно понижение на медианната продажна цена – 5,1% за година. Спад има още в Сан Хосе с 4,9%, Остин с 4,6%, Канзас Сити с 4,3% и Нашвил с 3,3%. На противоположния полюс е Сан Франциско, където цените са нараснали с 15%. Поскъпване е отчетено също в Ню Брънзуик, Питсбърг, окръг Монтгомъри в Пенсилвания и Кливланд.

Данните очертават пазар, при който увеличаващото се предлагане не води автоматично до повече сделки. По-ниските цени дават известна възможност за преговори, но високите разходи по финансирането продължават да държат значителна част от купувачите извън пазара.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg