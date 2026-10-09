Световни хотелски вериги се насочват към Сирия

Международни хотелски вериги и инвеститори в недвижими имоти проявяват засилен интерес към Сирия, която се опитва да възстанови туристическия си сектор след продължилата близо 14 години гражданска война. Сред компаниите, които проучват възможности за инвестиции, са френската Accor, американската Wyndham Hotels & Resorts и базираната в Обединените арабски емирства Eagle Hills, съобщава аг. Reuters.

Интересът към страната се засилва на фона на постепенното възстановяване на международните полети и увеличаването на туристическите посещения. Според данни на сирийските власти през първото полугодие на 2026 г. страната е посрещнала 3,52 млн. посетители, два пъти над броя им за същия период на предходната година.

От тях 2,13 млн. са сирийци, живеещи в чужбина, около 660 000 са посетители от арабски държави, а приблизително 720 000 пристигат от други страни.

Хотелските вериги подготвят нови инвестиции

Френската хотелска група Accor води напреднали преговори за два проекта в Сирия, съобщава регионалният ѝ директор Дънкан О'Рурк. Американската Wyndham Hotels & Resorts също проучва възможности за откриване на хотели в Дамаск и по средиземноморското крайбрежие.

Регионалният президент на компанията Димитрис Маникис изразява увереност, че скоро ще бъде обявено първото споразумение за хотелски проект в страната.

Интерес проявява и Minor Hotels, която разглежда възможността исторически сгради в старата част на Дамаск да бъдат превърнати в бутикови хотели.

Проекти за милиарди долари

Инвестиционната активност не се ограничава само до хотелиерството. Компанията Eagle Hills, базирана в ОАЕ, подписа рамково споразумение със сирийското правителство за два мащабни проекта – един в Дамаск с площ от 10 млн. кв.м и друг в крайбрежния град Латакия, обхващащ 4,3 млн. кв.м.

Според председателя на компанията Мохамед Алабар общата стойност на проектите може да достигне милиарди долари. Конкретните финансови параметри на споразумението не са обявени.

Друг инвеститор от ОАЕ – Arada, също е заявил намерение да реализира проект на стойност 7 млрд. долара.

Туризмът се възстановява, но инфраструктурата остава проблем

Въпреки нарастващия инвеститорски интерес Сирия продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства. Голяма част от хотелската инфраструктура е остаряла или разрушена, а транспортната и комуналната мрежа се нуждаят от значителни инвестиции.

Според оценка на Световната банка възстановяването на страната ще струва приблизително 216 млрд. долара, включително 75 млрд. долара за жилищни сгради и 59 млрд. долара за нежилищни обекти.

Допълнителна пречка остават ограниченията при електронните плащания. Въпреки обявеното навлизане на Visa и Mastercard използването на международни банкови карти все още е ограничено.

Междувременно авиокомпаниите постепенно увеличават полетите до страната. Etihad Airways обяви, че ще разшири обслужването на Дамаск от четири на седем полета седмично.

Сериозно предизвикателство остава и сигурността. Въпреки политическите промени и облекчаването на част от международните ограничения в страната продължават да възникват случаи на насилие.

Международните хотелски оператори виждат потенциал в богатото културно наследство на Сирия и средиземноморското ѝ крайбрежие, но реализацията на инвестициите ще зависи от подобряването на сигурността и възстановяването на инфраструктурата.

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