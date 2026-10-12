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Варна подготвя промени в ОУП заради презастрояването

Варна подготвя промени в ОУП заради презастрояването

12 Октомври, 2026 14:11 502 5

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  • аспарухово

Общината продължава проверките на строителните книжа и процедурите срещу незаконни обекти в „Баба Алино“

Варна подготвя промени в ОУП заради презастрояването - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Община Варна подготвя промени в Общия устройствен план и други мерки за регулиране на строителството. Паралелно с това продължават проверките на строителните книжа и процедурите срещу незаконни обекти в местността „Баба Алино“, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев пред Българската телеграфна агенция.

По думите му възможните решения се обсъждат с експерти, юристи и представители на професионалните гилдии. Общинската администрация работи с намален състав, след като част от служителите са били освободени или са в процедура по освобождаване заради съмнения за бездействие по случая.

Случаят с незаконното строителство в местността между Варна и курорта „Златни пясъци“ се развива по няколко административни линии. През юли Коцев съобщи, че са издадени около 16 нови констативни акта. След съставянето им законът предвижда възможност за възражения и обжалване, а едва след приключването на тези процедури могат да бъдат издадени заповеди за премахване.

През септември Община Варна започна поетапно ограничаване на достъпа до незаконни строежи, за които са прекъснати електрозахранването и водоснабдяването. На място се поставят ограничителни ленти, печати и подписи.

По-рано Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че при проверка са установени над 100 обекта в гората. Отделно ведомството посочи, че между 2023 и 2026 г. във Варна са издадени около 230 удостоверения за търпимост на сгради без подробен устройствен план – 155 от общината, 72 от район „Приморски“ и 14 от район „Младост“. Тече проверка и за периода 2019–2023 г.

През юни Областното представителство на Камарата на строителите във Варна поиска ускоряване на процедурите по разглеждане на подробните устройствени планове. Според председателя на организацията Светослав Жеков близо 1000 преписки не са приключени. КСБ настоя още общината да обяви обществена поръчка за изработване на подробен устройствен план за Западната промишлена зона в срок до три месеца.

Темата за несъответствието между темповете на строителството и инфраструктурата беше поставена от кмета и през май. Тогава Коцев заяви, че в продължение на десетилетия са одобрявани планове „на парче“, без едновременно да бъдат изграждани улици, канализация, детски градини и училища.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg

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Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда де

    4 0 Отговор
    Ама шефа на общината е управител на най - голямата строителна фирма, та как ще стане тая работа нзнм

    Коментиран от #4

    14:16 12.10.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Тъкмо навреме са се досетили, браво!

    14:28 12.10.2026

  • 3 Аз Кочо

    1 1 Отговор
    Е как презастрояване ве, ми то има недостиг на жилища. Къде ще живеят всички тези хора които се заселват там?

    14:40 12.10.2026

  • 4 Популизъм

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мда де":

    Във Варна всичко е пунта-мара и ала-бала, града е частен

    14:44 12.10.2026

  • 5 Варна

    1 0 Отговор
    Е как ще стане като Председателя на ОС е от строителната мафия, свързан с ТИМ ?!
    Как да стане като Партията на строителите заедно с ГЕРБ и Възраждане гласуват винаги в полза на ТИМ и руската мафия ?

    14:46 12.10.2026