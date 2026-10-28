Казахстан се превръща в най-голямата строителна площадка

Казахстан подготвя най-мащабната инфраструктурна програма в историята си, като планира да насочи близо 14,3 млрд. USD от Националния фонд към строителство и модернизация на социални, транспортни и инженерни обекти до края на 2029 г. Това обяви президентът Касъм-Жомарт Токаев в обръщението си към народа.

Програмата, наречена „Народно строителство“, трябва да обхване всички региони на страната, включително големите градове, по-малките населени места и селските райони.

„Както вече казах, Казахстан трябва да се превърне в една голяма строителна площадка“, заяви Токаев.

Президентът подчерта, че инициативата няма да се ограничава до отделни проекти, а ще представлява цялостно обновяване на инфраструктурата.

„Не става дума за отделни проекти, а за началото на пълномащабно строителство във всички региони на страната“, посочи държавният глава.

От предвиденото финансиране приблизително 3,3 млрд. USD трябва да бъдат насочени към социални проекти още през 2026 г. и първите два месеца на 2027 г.

В първия етап се планира изграждането на около 70 здравни обекта, включително болници, перинатални центрове, станции за спешна медицинска помощ и рехабилитационни центрове за деца със специални потребности. Предвижда се също да започне строителството на приблизително 50 образователни, спортни и културни обекта. Значителни средства ще бъдат отделени за жилищно-комуналната инфраструктура, включително газификация на населени места, осигуряване на чиста питейна вода и модернизация на инженерните мрежи.

„Програмата „Народно строителство“ ще стане най-големият инфраструктурен проект в историята на страната, който ще повиши жизнения стандарт на гражданите и ще даде мощен тласък на развитието на предприемачеството и икономиката като цяло“, заяви Токаев.

Президентът постави специален акцент върху развитието на градовете и регионите. Според него всеки голям град трябва да разполага с ясна средносрочна и дългосрочна стратегия, одобрена от правителството.

Сред новите мерки е разработването на цифрови двойници на градската инфраструктура, които да подпомагат планирането, управлението и ефективното използване на ресурсите.

„Именно силните градове създават силни региони, а силните региони – силна държава“, подчерта президентът.

Токаев настоя и за активно участие на местните строителни компании, производители на материали и малки и средни предприятия в изпълнението на проектите.

„Логиката на вземаните решения е проста: държавните средства трябва да станат гаранция за привличане на частни инвестиции“, заяви държавният глава.

Според него програмата ще осигури работа на стотици хиляди граждани и ще създаде предпоставки за дългосрочен икономически растеж.

Президентът предложи 2027 г. да бъде обявена за Година на всенародното голямо строителство, през която да започнат инфраструктурни проекти в областните центрове, районите и по-малките населени места.

„Така нашият общ всенароден отговор на настъпващата епоха на изкуствения интелект е: да строим и още веднъж – да строим!“, заяви Токаев.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg