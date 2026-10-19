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Шопов: Земята може да е над 70% от цената на жилището

Шопов: Земята може да е над 70% от цената на жилището

19 Октомври, 2026 14:21 848 11

  • георги шопов-
  • цени на жилищата-
  • строителство-
  • цена на земята-
  • имотен пазар

В София предварителните договори са намалели с около 18%, но цените са се увеличили с 15%, твърди строителният предприемач

Шопов: Земята може да е над 70% от цената на жилището - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на земята може да формира над 70% от себестойността на жилищен проект в най-престижните райони, заяви строителният предприемач инж. Георги Шопов, управител на „Тобо Груп“. В по-масовите локации делът на терена е около 30%, посочи той.

Коментарът му идва на фона на разминаване между броя на сделките и цените на жилищата в София. По данни, представени от Шопов, предварителните договори за покупка на жилища са намалели с около 18% на годишна база, докато цените са се увеличили с 15%.

„Последната година наблюдаваме намаляване на броя сделки. Интересното е, че цените пък са се увеличили с 15%. Много рядко в една пазарна икономика се наблюдава подобен процес. По-малко договори, а цените се увеличават“, коментира Шопов.

Предприемачът уточни, че спадът от 18% се отнася до предварителните договори, а не до окончателните сделки. Според него този показател дава по-бърза представа за текущото състояние на пазара, тъй като прехвърлянето на собствеността може да се извърши до две години след първоначалното договаряне.

Официалните данни потвърждават продължаващото поскъпване на жилищата. Националният статистически институт отчита ръст от 15,5% на цените през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година.

Отделно от това, според данни, цитирани от Vesti.bg, през второто тримесечие в София са вписани 8874 сделки, което представлява спад от 16,7% на годишна база. Този показател не е напълно идентичен с предварителните договори, за които говори Шопов, но също показва охлаждане на активността при оставащи високи цени.

Земята и инфраструктурата оскъпяват проектите

По думите на Шопов върху цените действат едновременно инфлацията, високото търсене, поскъпването на строителните материали и труда, както и недостигът на подходящи терени. По негова оценка инфлацията за разглеждания период е около 12,5%.

Той предупреди, че дори разходите за самото строителство да останат относително стабилни, жилищата могат да поскъпват заради терените. Според него част от собствениците определят цени, които не съответстват на реалните пазарни условия, и така парцелите остават недостъпни за инвестиции.

Шопов отправи критики и към Столичната община. Той твърди, че не се създават достатъчно нови регулирани терени и не се изгражда необходимата инфраструктура в съществуващите квартали.

„Общината отговаря на повишеното търсене на жилища не с това да изпълнява основната си функция, правейки инфраструктура около тях, а спъвайки развитието на ново строителство“, заяви предприемачът в подкаста „Квадратни метри“.

По негови изчисления строителният сектор е внесъл около 7 млрд. лева в държавната хазна през предходната година, но недостатъчна част от публичните средства се връща под формата на улици, комуникации и друга инфраструктура. Шопов посочи, че строителните компании все по-често са принудени сами да финансират подобни дейности.

Прогноза за ограничен спад на сделките

Шопов не очаква драматичен срив на пазара. Според него спадът в броя на сделките няма да надхвърли 20%, след което активността може да се стабилизира на достигнатите нива за няколко години. Той обясни настоящото намаление и с изключително активното търсене през предходната година, когато много купувачи вече са реализирали намеренията си.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 2 Отговор
    Цената на желязото за скраб е 0.17 ц. Преди 10 г. цените бяха същите, предполагам и арматурата

    14:36 19.10.2026

  • 2 иксперт

    5 1 Отговор
    Редно беше още в Понеделник , някой да обяснява как няма да паднат цените и кое колко стувало .Това разбира се няма никакво значение имота струва за колкото се продаде , търсене -предлагане , а като гледам наполедък.....

    14:43 19.10.2026

  • 3 Аз Кочо

    4 3 Отговор
    Ма как не се отказвахте да цитирате едни и същи "специалисти" всеки път. Този господин въпреки че е пряко заинтересован кредитите да вървят се изказа съвсем скоро че лихвите ще тръгнат нагоре още през март 2027. Та дори тези хора в конфликт на интереси казват че няма вечно и пълно щастие.

    Коментиран от #9

    14:50 19.10.2026

  • 4 Амадо

    3 1 Отговор
    Оле майкуууу що става пак с тез цини, мъ наистина ми прилушавъ вечи, ама аиди пъ че няма да падаа цинити, няма, няма няма

    14:53 19.10.2026

  • 5 Мнение

    2 2 Отговор
    Строителите са свикнали да изкупуват терени за без пари в столицата, а жилищата в новопостроените блокове се продават средно по 2500 евро квадратен метър. А и защо имат тези претенции към общините? Строителната мафия трябва да купува терени извън София от частните собственици и да разширяват София, а не в презастроените квартали за да ползват изградените вик мрежи и да не влагат пари в нова инфраструктура. Не се срамуват дори да пишат за покварената си практика.

    14:54 19.10.2026

  • 6 Цецо Асенов

    2 2 Отговор
    "В София предварителните договори са намалели с около 18%, но цените са се увеличили с 15%, твърди строителният предприемач"
    • Голяма част от вписаните през 2026 г. сделки всъщност представляват имоти, капарирани с предварителни договори преди 1.5 – 2 години (по време на пика и високите цени от 2024-2025 г.).
    • Поради тази причина официалният отчет за цените отразява пазарните настроения отпреди две години, а не реалното текущо търсене „днес“.
    Когато общият обем на сделките спадне с над 20% (както се вижда през третото тримесечие), средноаритметичната или медианната цена лесно се поддава на аномалии:
    • Купувачите с лични средства и висок бюджет в момента инвестират в скъпи, качествени имоти в премиум райони (където цените надхвърлят 4000 €/кв.м.).
    • В същото време масовият купувач се оттегля или изчаква, тъй като двустайните и тристайните жилища в София вече достигат средни нива от съответно 170 000 и 250 000 евро.
    • Резултатът: Малко на брой, но изключително скъпи сделки „изтеглят“ статистическия ръст нагоре, създавайки илюзията, че целият пазар поскъпва с 15%.

    Коментиран от #8

    14:57 19.10.2026

  • 7 Лопата Орешник

    1 2 Отговор
    Земята винаги се търси, но не се произвежда! Земята е ценност! Когато си купиш въздух за 3000 евро квадрата, това за мен е странно!!

    14:57 19.10.2026

  • 8 Цецо Асенов

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цецо Асенов":

    "В София предварителните договори са намалели с около 18%,

    Само това твърдение означава че бъдещите продажби вече са намаляли поне с 18 пр.

    14:59 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мака

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тром":

    ти ши ги прай ахахаха

    15:08 19.10.2026

  • 11 456

    0 0 Отговор
    Шопов, само ,че с тази разлика ,че когато купуваш апартамент плащаш само за него ,а не за земята под блока. В такъв случай по твоята логика апартаментите трябва да са със 70% по-евтини. Да ,ама не.

    15:46 19.10.2026