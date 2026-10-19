Шопов: Земята може да е над 70% от цената на жилището

Цената на земята може да формира над 70% от себестойността на жилищен проект в най-престижните райони, заяви строителният предприемач инж. Георги Шопов, управител на „Тобо Груп“. В по-масовите локации делът на терена е около 30%, посочи той.

Коментарът му идва на фона на разминаване между броя на сделките и цените на жилищата в София. По данни, представени от Шопов, предварителните договори за покупка на жилища са намалели с около 18% на годишна база, докато цените са се увеличили с 15%.

„Последната година наблюдаваме намаляване на броя сделки. Интересното е, че цените пък са се увеличили с 15%. Много рядко в една пазарна икономика се наблюдава подобен процес. По-малко договори, а цените се увеличават“, коментира Шопов.

Предприемачът уточни, че спадът от 18% се отнася до предварителните договори, а не до окончателните сделки. Според него този показател дава по-бърза представа за текущото състояние на пазара, тъй като прехвърлянето на собствеността може да се извърши до две години след първоначалното договаряне.

Официалните данни потвърждават продължаващото поскъпване на жилищата. Националният статистически институт отчита ръст от 15,5% на цените през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година.

Отделно от това, според данни, цитирани от Vesti.bg, през второто тримесечие в София са вписани 8874 сделки, което представлява спад от 16,7% на годишна база. Този показател не е напълно идентичен с предварителните договори, за които говори Шопов, но също показва охлаждане на активността при оставащи високи цени.

Земята и инфраструктурата оскъпяват проектите

По думите на Шопов върху цените действат едновременно инфлацията, високото търсене, поскъпването на строителните материали и труда, както и недостигът на подходящи терени. По негова оценка инфлацията за разглеждания период е около 12,5%.

Той предупреди, че дори разходите за самото строителство да останат относително стабилни, жилищата могат да поскъпват заради терените. Според него част от собствениците определят цени, които не съответстват на реалните пазарни условия, и така парцелите остават недостъпни за инвестиции.

Шопов отправи критики и към Столичната община. Той твърди, че не се създават достатъчно нови регулирани терени и не се изгражда необходимата инфраструктура в съществуващите квартали.

„Общината отговаря на повишеното търсене на жилища не с това да изпълнява основната си функция, правейки инфраструктура около тях, а спъвайки развитието на ново строителство“, заяви предприемачът в подкаста „Квадратни метри“.

По негови изчисления строителният сектор е внесъл около 7 млрд. лева в държавната хазна през предходната година, но недостатъчна част от публичните средства се връща под формата на улици, комуникации и друга инфраструктура. Шопов посочи, че строителните компании все по-често са принудени сами да финансират подобни дейности.

Прогноза за ограничен спад на сделките

Шопов не очаква драматичен срив на пазара. Според него спадът в броя на сделките няма да надхвърли 20%, след което активността може да се стабилизира на достигнатите нива за няколко години. Той обясни настоящото намаление и с изключително активното търсене през предходната година, когато много купувачи вече са реализирали намеренията си.

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