Сделките ново строителство доминират на пазара в Дубай

Продажбите на недвижими имоти в Дубай достигнаха 25,3 млрд. USD през третото тримесечие на 2026 г., като за периода юли–септември са регистрирани 37 429 сделки. Данните показват, че покупките директно от строителни предприемачи продължават да бъдат основният двигател на пазара.

На първичния пазар са реализирани 25 441 сделки на обща стойност около 14,3 млрд. USD, докато при препродажбите са регистрирани 11 988 сделки за приблизително 11 млрд. USD. Така новото строителство представлява близо 68% от всички продажби и около 57% от стойността им.

Една от характерните особености на пазара остава големият дял на покупките със собствени средства. През третото тримесечие над 67% от сделките на вторичния пазар са извършени без ипотечно финансиране. Това показва значително присъствие на купувачи с висока ликвидност и инвеститори, които не зависят от банков кредит.

Апартаментите остават най-търсени

През септември са продадени 9055 апартамента на обща стойност около 4 млрд. USD. При вилите броят на сделките се увеличава с 3,9% спрямо предходния месец до 1428, а общата им стойност достига приблизително 2,34 млрд. USD.

Активността се засилва и при бизнес имотите. Продажбите на офиси и търговски площи нарастват с 27,7% спрямо август до 539 сделки за около 599 млн. USD. При парцелите увеличението на броя на сделките достига 28,8% - регистрирани са 237 продажби за приблизително 1,03 млрд. USD.

Най-скъпата продадена вила през септември е в комплекса Eome и достига 70,8 млн. USD. Най-скъпият апартамент е в Como Residences на Палм Джумейра и е сменил собственика си срещу приблизително 19,3 млн. USD.

Близо 70% от продажбите са под 545 000 USD

Въпреки репутацията на Дубай като един от водещите пазари за луксозни имоти, по-голямата част от сделките се осъществяват в значително по-ниски ценови категории. Имотите на стойност под 272 000 USD представляват 34,1% от продажбите, а тези между приблизително 272 000 и 545 000 USD - още 32,4%.

Така общо 66,5% от продадените имоти са на цена под 545 000 долара. Жилищата между приблизително 545 000 и 817 000 USD формират 14,6% от пазара, докато имотите над 1,36 млн. USD представляват 8,3% от сделките.

Наемният пазар също расте

Силна активност се наблюдава и при наемите. През септември в зоните със свободна собственост са регистрирани 48 639 договора за наем, което е увеличение от 22,6% спрямо август. За първите девет месеца на 2026 г. броят им достига 298 984 – с 6,8% повече спрямо същия период на миналата година. Най-търсени са жилищата с една спалня, които представляват 42% от регистрираните договори за наем.

Данните показват, че пазарът в Дубай запазва висока активност, като новото строителство доминира при продажбите, а значителният дял на покупките без ипотека остава една от отличителните му характеристики.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg