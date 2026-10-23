Жилищата в Германия почти не поскъпват заради високите лихви

Цените на жилищата в Германия почти не са се променили през третото тримесечие, тъй като по-високите лихви продължават да ограничават търсенето на имоти. Данните са на Германския икономически институт (IW), цитирани от „Ройтерс“.

Апартаментите са поскъпнали с 0,3% спрямо същия период на миналата година, докато цените на еднофамилните и двуфамилните къщи са се увеличили с 0,4%. Така пазарът остава близо до нивата на ценова стагнация, наблюдавани през последните години.

„Цените се движат предимно странично от 2023 г. и са с 10% под пика си през 2022 г.“, посочва IW. Институтът свързва слабата динамика с поскъпването на финансирането, което ограничава възможностите на домакинствата да купуват жилища.

Ипотечните кредити поскъпват

Натискът върху купувачите се засилва от ръста на ипотечните лихви. Според данни на германския кредитен посредник Interhyp средната лихва по 10-годишните жилищни кредити е достигнала около 4,4% през октомври. Това е най-високото равнище от финансовата криза през 2009 г. насам, съобщи германската обществена телевизия ARD.

През май средната лихва е била около 3,9%, а през март - приблизително 3,6%. По-високите разходи по заемите увеличават месечните вноски и намаляват сумата, която купувачите могат да си позволят да заемат.

„Заради по-високите разходи за финансиране търсенето на имоти за продажба е намаляло, поради което цените по същество са останали без промяна“, посочва Германският икономически институт.

Официалните данни излизат през декември

Окончателната картина за жилищния пазар през третото тримесечие ще бъде представена от германската статистическа служба на 23 декември. Предходните официални данни показаха леко повишение на цените през второто тримесечие на 2026 г.

Разминаването между слабия ръст на цените и по-осезаемото поскъпване на кредитите показва, че високите лихви засега се отразяват най-вече върху активността на пазара и достъпността на покупките. Данните на IW не показват нов силен спад, но и не дават основание да се говори за възстановяване на цените до равнищата от 2022 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg