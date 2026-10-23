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Жилищата в Германия почти не поскъпват заради високите лихви
  Тема: Недвижими имоти

Жилищата в Германия почти не поскъпват заради високите лихви

23 Октомври, 2026 13:21 499 5

  • жилища в германия-
  • ипотечни лихви-
  • недвижими имоти-
  • германски икономически институт-
  • жилищен пазар

Ипотечните кредити са най-скъпи от 2009 г. насам

Жилищата в Германия почти не поскъпват заради високите лихви - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на жилищата в Германия почти не са се променили през третото тримесечие, тъй като по-високите лихви продължават да ограничават търсенето на имоти. Данните са на Германския икономически институт (IW), цитирани от „Ройтерс“.

Апартаментите са поскъпнали с 0,3% спрямо същия период на миналата година, докато цените на еднофамилните и двуфамилните къщи са се увеличили с 0,4%. Така пазарът остава близо до нивата на ценова стагнация, наблюдавани през последните години.

„Цените се движат предимно странично от 2023 г. и са с 10% под пика си през 2022 г.“, посочва IW. Институтът свързва слабата динамика с поскъпването на финансирането, което ограничава възможностите на домакинствата да купуват жилища.

Ипотечните кредити поскъпват

Натискът върху купувачите се засилва от ръста на ипотечните лихви. Според данни на германския кредитен посредник Interhyp средната лихва по 10-годишните жилищни кредити е достигнала около 4,4% през октомври. Това е най-високото равнище от финансовата криза през 2009 г. насам, съобщи германската обществена телевизия ARD.

През май средната лихва е била около 3,9%, а през март - приблизително 3,6%. По-високите разходи по заемите увеличават месечните вноски и намаляват сумата, която купувачите могат да си позволят да заемат.

„Заради по-високите разходи за финансиране търсенето на имоти за продажба е намаляло, поради което цените по същество са останали без промяна“, посочва Германският икономически институт.

Официалните данни излизат през декември

Окончателната картина за жилищния пазар през третото тримесечие ще бъде представена от германската статистическа служба на 23 декември. Предходните официални данни показаха леко повишение на цените през второто тримесечие на 2026 г.

Разминаването между слабия ръст на цените и по-осезаемото поскъпване на кредитите показва, че високите лихви засега се отразяват най-вече върху активността на пазара и достъпността на покупките. Данните на IW не показват нов силен спад, но и не дават основание да се говори за възстановяване на цените до равнищата от 2022 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    4 0 Отговор
    Лихвите дори са ниски. А цените на жилищата са смешно високи. Не разбирам защо цените трябва винаги да поскъпват? Защото ви е страх от дефлацията ли хахах Е да при нея и цените и заплатите падат но пак има печеливши. Спестителите са печелившите а правителствата обърнаха всичко наопаки. ТЕЗИ които теглят кредити бяха печелившите. А тези от които идваха парите губещи. Е това трябва да свърши

    13:27 23.10.2026

  • 2 Това е а обява.

    2 0 Отговор
    При интерес свалят 15-20процента без много мислене. След нова година и цените на обявите се очаква да падат. Брокерите натискат продавачите, защото няма търсене на такива цени.

    13:27 23.10.2026

  • 3 Имотен балон

    2 1 Отговор
    Цените в България са нереални и зкуствено завишени в огромни размери. Благодарение на мафията, която си изпра парите. Нормалните хора не виждат предвидимост в имотния пазар и нямат исканите цени. Това унищожава и желанието на човек да се установи и развива на определено място. С което губи и цялата държава и икономиката. Обаче глупавите облечени в абсолютна алчност, не разбират.

    13:30 23.10.2026

  • 4 ефекта на санкциите

    0 2 Отговор
    е как никой не каза първопричината, икономиката на скапната германия се срива, работните места стават по ниско платени и по малко стабилни, закриват се цели фабрики.

    Коментиран от #5

    13:55 23.10.2026

  • 5 Тръпчо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ефекта на санкциите":

    Първопричината е :
    1.Глобализацията.
    2. Двадесет годишното печатане на пари и подтисквснето на лихвите т.е. безплатните пари
    3. Популизмът.

    14:02 23.10.2026