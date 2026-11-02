Имотните сделки падат, жилищата поскъпват

Пазарът на недвижими имоти в България се охлажда по броя на сделките, но не и по цените. През третото тримесечие на 2026 г. са регистрирани 45 312 продажби, което е с 1,4% по-малко спрямо предходното тримесечие и с 22,1% под резултата от същия период на 2025 г. Това е най-слабият резултат за третото тримесечие от 2019 г. насам.

За първите девет месеца на годината вписаните продажби са 129 431. Намалението спрямо януари–септември 2025 г. е около 30 хил. сделки, или 19%. Така и деветмесечният резултат достига най-ниското си равнище от 2019 г. насам.

Спад във всички големи градове

Намалението обхваща четирите най-големи града. В София през третото тримесечие са вписани 7282 сделки, а общо за деветмесечието – 23 685, което е спад от 16,8% на годишна база. В Пловдив продажбите за юли–септември са 3354, а за първите девет месеца – 10 612, или с 11,8% по-малко спрямо същия период на 2025 г.

Варна отчита най-голямото годишно понижение сред четирите града. Там са регистрирани 2853 сделки през третото тримесечие и 8363 от началото на годината до края на септември – спад от 21,6%. В Бургас продажбите през тримесечието са 2047, а за деветмесечието намалението е 18,8%. Данните за градовете са на Агенцията по вписванията.

Цените продължават нагоре

На фона на по-слабата активност жилищата са поскъпнали с 4,5% през второто тримесечие спрямо първото и с 15,5% за година, показват данните на Националния статистически институт. Най-голямото тримесечно увеличение е отчетено в Пловдив – 5,8%, докато в Бургас е регистрирано понижение от 1,5%.

„Сделките намаляват, но цените остават високи и продължават да растат“, коментира Мирослав Владимиров, член на Съвета на директорите на ERA България. По думите му купувачите ограничават бюджетите си и изчакват, докато продавачите продължават да очакват желаната от тях цена. По-бавната реализация на проектите кара част от строителните предприемачи да отлагат началото на ново строителство.

Според Владимиров по-същественото преструктуриране на пазара предстои и ще зависи най-вече от условията за финансиране. Над половината от сделките в страната вече се реализират с банков кредит, а в София и останалите големи градове делът е още по-висок.

Лихвите са ключовият фактор през 2027 г.

Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти през юни и септември 2026 г. с по 25 базисни пункта. Българските банки засега не са прехвърлили напълно този ефект върху ипотечните кредити, но Владимиров очаква промяната да се усети на местния пазар през 2027 г. По-скъпото финансиране би ограничило допълнително броя на сделките и би забавило темпа на поскъпване на жилищата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg