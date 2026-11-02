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Имотните сделки падат, жилищата поскъпват

Имотните сделки падат, жилищата поскъпват

2 Ноември, 2026 14:10 736 11

  • имотни сделки-
  • жилищни цени-
  • ипотечни кредити-
  • агенция по вписванията-
  • имотен пазар

Продажбите през третото тримесечие са на най-ниското си ниво от 2019 г., докато цените на жилищата продължават да растат

Имотните сделки падат, жилищата поскъпват - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на недвижими имоти в България се охлажда по броя на сделките, но не и по цените. През третото тримесечие на 2026 г. са регистрирани 45 312 продажби, което е с 1,4% по-малко спрямо предходното тримесечие и с 22,1% под резултата от същия период на 2025 г. Това е най-слабият резултат за третото тримесечие от 2019 г. насам.

За първите девет месеца на годината вписаните продажби са 129 431. Намалението спрямо януари–септември 2025 г. е около 30 хил. сделки, или 19%. Така и деветмесечният резултат достига най-ниското си равнище от 2019 г. насам.

Спад във всички големи градове

Намалението обхваща четирите най-големи града. В София през третото тримесечие са вписани 7282 сделки, а общо за деветмесечието – 23 685, което е спад от 16,8% на годишна база. В Пловдив продажбите за юли–септември са 3354, а за първите девет месеца – 10 612, или с 11,8% по-малко спрямо същия период на 2025 г.

Варна отчита най-голямото годишно понижение сред четирите града. Там са регистрирани 2853 сделки през третото тримесечие и 8363 от началото на годината до края на септември – спад от 21,6%. В Бургас продажбите през тримесечието са 2047, а за деветмесечието намалението е 18,8%. Данните за градовете са на Агенцията по вписванията.

Цените продължават нагоре

На фона на по-слабата активност жилищата са поскъпнали с 4,5% през второто тримесечие спрямо първото и с 15,5% за година, показват данните на Националния статистически институт. Най-голямото тримесечно увеличение е отчетено в Пловдив – 5,8%, докато в Бургас е регистрирано понижение от 1,5%.

„Сделките намаляват, но цените остават високи и продължават да растат“, коментира Мирослав Владимиров, член на Съвета на директорите на ERA България. По думите му купувачите ограничават бюджетите си и изчакват, докато продавачите продължават да очакват желаната от тях цена. По-бавната реализация на проектите кара част от строителните предприемачи да отлагат началото на ново строителство.

Според Владимиров по-същественото преструктуриране на пазара предстои и ще зависи най-вече от условията за финансиране. Над половината от сделките в страната вече се реализират с банков кредит, а в София и останалите големи градове делът е още по-висок.

Лихвите са ключовият фактор през 2027 г.

Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти през юни и септември 2026 г. с по 25 базисни пункта. Българските банки засега не са прехвърлили напълно този ефект върху ипотечните кредити, но Владимиров очаква промяната да се усети на местния пазар през 2027 г. По-скъпото финансиране би ограничило допълнително броя на сделките и би забавило темпа на поскъпване на жилищата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селяк

    11 1 Отговор
    нормално..300к еврака за двустаен коптор в софия кво сакате :Д

    Коментиран от #2, #7

    14:12 02.11.2026

  • 2 Пецо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "селяк":

    един продавач на коптор не хареса тоя коментар :Д

    14:13 02.11.2026

  • 3 хаха

    6 0 Отговор
    Нищо не поскъпва. Просто някои сделки илизат "на светло" (поради закупуване с банкови заеми)... А също така част от сделките за завършват сега (при покупка "на зелено").

    14:13 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Дали поскъпват или само надписват цените е спорено.
    Но е факт, че упорито няма изнесена статистика на цените от сключените сделки, след договарянето. Това, само по себе си, говори много.

    14:17 02.11.2026

  • 6 Гост

    4 1 Отговор
    Поскъпване по нашенски:
    Преди цената беше 100К а отстъпката беше 10%.
    Сега цената е 130К, а отстъпката е 40%.

    14:19 02.11.2026

  • 7 Хахахихи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "селяк":

    е какво не ти харесва? нали сме в клуба на богатите :Д трябва да се държим като такива. Даже 300к са малко 500к трябва да са

    14:27 02.11.2026

  • 8 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    Разминаването между спада на броя сделки и продължаващия ръст на цените е класически феномен, който се дължи именно на изкривяване на официалната статистика.
    В момента масово се изповядват сделки за ново строителство (на зелено), които са договорени и капарирани преди 1, 2 или дори 3 години на тогавашните нива.
    Когато тези сгради вземат Акт 16 и сделките най-накрая се впишат, те влизат в текущата статистика като "нови сделки на високи цени", въпреки че реалният пазар в момента може вече да е охладнял и броят на новите запитвания да пада.

    Изкривяване от типа "Средна цена на кв.м."

    Когато общият брой на сделките намалява, структурата на покупките се променя:
    Купувачите с по-малки бюджети масово се оттеглят от пазара заради по-затегнатите изисквания за кредитиране или високите цени.
    Хората с големи финансови възможности продължават да инвестират в луксозни, скъпи надценени имоти.
    Резултатът: Статистиката отчита по-малко сделки, но тъй като се купуват предимно скъпи имоти, средната цена математически изглежда по-висока, без това да означава, че масовият апартамент е поскъпнал.

    14:32 02.11.2026

  • 9 Иде кРадева зима и фалити

    0 0 Отговор
    Как да падат цените, като строителните материали поскъпнаха драстично, от както прогресивните шарлатани дойдоха на власт. След безгръбначното поведение кРадев в Черно море, отново получихме драстично повишение на всички строителни материали, понеже пристигат с кораби.

    14:41 02.11.2026

  • 10 Аз Кочо

    1 0 Отговор
    Освен това гледайте възбраните и затворените възбрани. В началото на годината (I тримесечие) пазарът е бил все още жизнен – едва 25% от възбраните са оставали незатворени. С навлизането в есента обаче този процент скача до близо 36%. Това означава, че способността на пазара да реализира бързи продажби намалява прогресивно.
    През 2013-2014 не затворените възбрани достига до 60-65 пр. за някои тримесечия.
    Да, тогава беше финансова криза банките не даваха кредити а лихвите бяха високи. Сега обаче няма никаква криза лихвите са най ниски в Европа а процента на незастроени възбрани расте и достига 36 пр

    14:41 02.11.2026

  • 11 666

    0 0 Отговор
    Балона още се надува

    14:45 02.11.2026