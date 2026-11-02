Имотните сделки падат, жилищата поскъпват

Пазарът на недвижими имоти в България се охлажда по броя на сделките, но не и по цените. През третото тримесечие на 2026 г. са регистрирани 45 312 продажби, което е с 1,4% по-малко спрямо предходното тримесечие и с 22,1% под резултата от същия период на 2025 г. Това е най-слабият резултат за третото тримесечие от 2019 г. насам.
За първите девет месеца на годината вписаните продажби са 129 431. Намалението спрямо януари–септември 2025 г. е около 30 хил. сделки, или 19%. Така и деветмесечният резултат достига най-ниското си равнище от 2019 г. насам.
Спад във всички големи градове
Намалението обхваща четирите най-големи града. В София през третото тримесечие са вписани 7282 сделки, а общо за деветмесечието – 23 685, което е спад от 16,8% на годишна база. В Пловдив продажбите за юли–септември са 3354, а за първите девет месеца – 10 612, или с 11,8% по-малко спрямо същия период на 2025 г.
Варна отчита най-голямото годишно понижение сред четирите града. Там са регистрирани 2853 сделки през третото тримесечие и 8363 от началото на годината до края на септември – спад от 21,6%. В Бургас продажбите през тримесечието са 2047, а за деветмесечието намалението е 18,8%. Данните за градовете са на Агенцията по вписванията.
Цените продължават нагоре
На фона на по-слабата активност жилищата са поскъпнали с 4,5% през второто тримесечие спрямо първото и с 15,5% за година, показват данните на Националния статистически институт. Най-голямото тримесечно увеличение е отчетено в Пловдив – 5,8%, докато в Бургас е регистрирано понижение от 1,5%.
„Сделките намаляват, но цените остават високи и продължават да растат“, коментира Мирослав Владимиров, член на Съвета на директорите на ERA България. По думите му купувачите ограничават бюджетите си и изчакват, докато продавачите продължават да очакват желаната от тях цена. По-бавната реализация на проектите кара част от строителните предприемачи да отлагат началото на ново строителство.
Според Владимиров по-същественото преструктуриране на пазара предстои и ще зависи най-вече от условията за финансиране. Над половината от сделките в страната вече се реализират с банков кредит, а в София и останалите големи градове делът е още по-висок.
Лихвите са ключовият фактор през 2027 г.
Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти през юни и септември 2026 г. с по 25 базисни пункта. Българските банки засега не са прехвърлили напълно този ефект върху ипотечните кредити, но Владимиров очаква промяната да се усети на местния пазар през 2027 г. По-скъпото финансиране би ограничило допълнително броя на сделките и би забавило темпа на поскъпване на жилищата.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 селяк
Коментиран от #2, #7
14:12 02.11.2026
2 Пецо
До коментар #1 от "селяк":един продавач на коптор не хареса тоя коментар :Д
14:13 02.11.2026
3 хаха
14:13 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Но е факт, че упорито няма изнесена статистика на цените от сключените сделки, след договарянето. Това, само по себе си, говори много.
14:17 02.11.2026
6 Гост
Преди цената беше 100К а отстъпката беше 10%.
Сега цената е 130К, а отстъпката е 40%.
14:19 02.11.2026
7 Хахахихи
До коментар #1 от "селяк":е какво не ти харесва? нали сме в клуба на богатите :Д трябва да се държим като такива. Даже 300к са малко 500к трябва да са
14:27 02.11.2026
8 Аз Кочо
В момента масово се изповядват сделки за ново строителство (на зелено), които са договорени и капарирани преди 1, 2 или дори 3 години на тогавашните нива.
Когато тези сгради вземат Акт 16 и сделките най-накрая се впишат, те влизат в текущата статистика като "нови сделки на високи цени", въпреки че реалният пазар в момента може вече да е охладнял и броят на новите запитвания да пада.
Изкривяване от типа "Средна цена на кв.м."
Когато общият брой на сделките намалява, структурата на покупките се променя:
Купувачите с по-малки бюджети масово се оттеглят от пазара заради по-затегнатите изисквания за кредитиране или високите цени.
Хората с големи финансови възможности продължават да инвестират в луксозни, скъпи надценени имоти.
Резултатът: Статистиката отчита по-малко сделки, но тъй като се купуват предимно скъпи имоти, средната цена математически изглежда по-висока, без това да означава, че масовият апартамент е поскъпнал.
14:32 02.11.2026
9 Иде кРадева зима и фалити
14:41 02.11.2026
10 Аз Кочо
През 2013-2014 не затворените възбрани достига до 60-65 пр. за някои тримесечия.
Да, тогава беше финансова криза банките не даваха кредити а лихвите бяха високи. Сега обаче няма никаква криза лихвите са най ниски в Европа а процента на незастроени възбрани расте и достига 36 пр
14:41 02.11.2026
11 666
14:45 02.11.2026