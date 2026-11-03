Продава се бунгало, в което бе убит бивш британски политик

Бунгалото в Хейтор Вейл, Девън, където през юли почина бившата британска депутатка Ан Уидкомб, е обявено за продажба за 900 000 британски лири. Имотът е пуснат на пазара четири месеца след смъртта ѝ и се предлага от агенцията Knight Frank.

Цената е с 50 процента по-висока от сумата, която Уидкомб е платила за жилището през 2008 г. Тогава тя е придобила имота за 600 000 британски лири и го е преименувала от Thurlecot на Widdecombe's Rest.

Пет спални, басейн и гледка към Дартмур

Жилището е самостоятелно бунгало с пет спални и площ от 5100 квадратни фута. В имота има плувен басейн, градини и каменна тераса пред къщата. Описанието на Knight Frank представя мястото като имот с южно изложение, спокойствие и гледка към околния пейзаж.

„Значим инцидент се случи в имота през 2026 г., свързан с незаконната смърт на обитател“,

се посочва в раздела с информация за имота. Допълнителни подробности се предоставят от агенцията при интерес от страна на потенциални купувачи.

Бунгалото се намира на пешеходно разстояние от откритите пространства на Дартмур. То е било показано и в епизод на телевизионното предаване Celebrity Yorkshire Auction House, излъчен през 2022 г. Епизодът е бил повторно излъчен няколко дни преди Уидкомб да бъде намерена мъртва.

Смъртта остава предмет на наказателно дело

Ан Уидкомб е намерена мъртва в дома си на 9 юли 2026 г., след като не се е появила на предварително уговорено онлайн участие в телевизионно предаване. Според прокуратурата тя е била нападната в кухнята и ударена 21 пъти с чук.

За убийството е обвинен 28-годишният Джошуа Кери от Ротъръм. Той не се е признал за виновен и е задържан под стража. Кери е изправен и пред отделно обвинение в подготовка на терористични действия. По него прокуратурата твърди, че е проучвал адреси и обекти, свързани с известни личности и институции, включително дома на лидера на Reform UK Найджъл Фараж.

Би Би Си съобщи, че съдът е чул твърдения за опит за проникване в дома на Фараж през април 2025 г., когато на място са били открити повредена рамка на врата и бутилка със запалителна течност. Тези твърдения са част от обвинението и не са установени с окончателна присъда.

Процесът срещу Кери е предварително насрочен за юни 2027 г. До произнасянето на съда той се счита за невинен.

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